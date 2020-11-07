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Как остановить "информационный госпереворот" США: Колясников дал готовый рецепт

07 ноября 2020, 01:00  •  33 • Политика
На фоне выборов в США усилилась политическая цензура, и, по мнению Сергея Колясникова, дальше будет только хуже. "Сейчас удаляется не просто какая-то пророссийская точка зрения, а даже объективная точка зрения на Россию. То есть либо чернуха, русофобия, либо ничего", - комментирует он "информационный госпереворот" в США.
За последние месяцы в США произошло резкое усиление политической цензуры в Сети. От неё не укрылся даже сам президент США Дональд Трамп. Почему это происходит, Царьграду рассказал политический блогер Сергей Колясников.
Речь о том, что Twitter скрыл целый ряд сообщений действующего президента США Дональда Трампа, а Минюст США конфисковал сайты, который посчитал принадлежащими Ирану или распространяющими иранскую пропаганду. По словам Сергея Колясникова, в произошедшем нет ничего удивительного.
"Социальные сети ведь принадлежат наднациональным элитам, чем элитам, имеющим какую-то государственную принадлежность. В данном случае Трамп, получается, наравне со всеми подвергается этой цензуре", - сказал политэксперт в интервью Царьграду.
Он добавил, что в США то же самое касается и телеканалов, и во время выборов этот ресурс был использован на 100%. Предвыборная кампания Байдена была достаточно тихой, потому что на стороне демократов были почти все СМИ плюс "почтовое голосование", также открывающее простор для махинаций.
По словам Сергея Колясникова, США устроили "информационный госпереворот" и полностью контролируют информационные потоки. Чтобы противодействовать этому, нужны жёсткие меры, как в Китае, однако в России почему-то до сих пор боятся это делать.
"Ваш канал заблокирован. Уже куча ресурсов. Они (США) делают это безоглядно. То есть сейчас удаляется не просто какая-то пророссийская точка зрения, а даже объективная точка зрения на Россию. То есть либо чернуха, русофобия, либо ничего", - пояснил Сергей Колясников.
Он считает, что России необходимо брать пример с Китая. Там не просто заблокировали все ресурсы влияния Запада, но и дали альтернативу, которая оказалась не только не хуже, но в некоторых аспектах лучше западных аналогов.
"Тут хитрость такая, что нельзя просто запретить. Если ты запрещаешь ресурсы, подобные YouTube, то надо дать аналог. Китай пошёл по этому пути и аналогов создал, прямо скажем, немало. Которые не только в Китае захватили рынок, но и в других странах, на других континентах выдавливают, что вызывает озабоченность западных партнёров", - подытожил Сергей Колясников.

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