Как остановить "агрессора" одним пальцем? Украинцев учат специальному "кунг-фу"

Инструкторы начали обучать украинцев специальному "кунг-фу" в ожидании вторжения России. Они рассказали, как остановить "агрессора" одним лишь пальцем.

Немецкий телеканал Das Erste в своём шоу Weltspiegel ("Зеркало мира") показал необычные кадры курсов самообороны на Украине. По всей видимости, они были сняты во время недавнего визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев.

На видео можно заметить, как говорящий по-украински инструктор учит людей обороняться с помощью одного только большого пальца. На кадрах видно, как он нажимает пальцем человеку на подбородок и тот отшатывается. Перед этим "секретный приём" дают опробовать женщине, которая с лёгкостью опрокидывает взрослого крепкого мужчину, будучи явно меньше и легче своего терпеливого спарринг-партнёра.

Отметим, что это очень похоже на курсы фейкового "бесконтактного боя", которые некоторое время назад были крайне популярны в России и странах ближнего зарубежья. Не пойми откуда взявшиеся "мастера" за деньги обучали людей, как повергнуть врага с помощью обычного касания или даже взгляда. Разумеется, на поверку "мастера" бесконтактного боя оказывались обыкновенными мошенниками, а само "боевое искусство" - обманом и манипуляцией.

Нажатие на подбородок тоже кажется весьма сомнительным "приёмом". Даже если противник позволит вам подойти достаточно близко, чтобы вы дотянулись до его подбородка, ему ничто не мешает схватить вас за палец, сделать шаг назад, шаг в сторону или просто повернуть голову, чтобы испортить украинское "кунг-фу".