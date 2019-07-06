Как остановить коммунальный беспредел • 86 • Аналитика Случилось страшное?

Как только с коммунальными платежами случается что-то непредвиденное, обычно нехорошее, нам напоминают, что в больших цифрах в платежках виноваты мы сами. И чаще всего – никто другой. Хотя практически всем нам и повсюду регулярно насчитывают больше услуг и ресурсов, чем мы получаем и потребляем. Данные Росстата, весьма обобщающие, свидетельствуют, что за семь лет, с 2010 года по 2017 год, услуги ЖКХ стали обходиться нам дороже на 67,5 процента.









Весьма точные и уже обнародованные данные по 2018 году приплюсовать к этим процентам ещё, кажется, не успели, но получается уже не меньше 70 процентов. В департаменте по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ аккурат к 1 июля – дню повышения тарифов, сообщили, что для коммунальных платежей устанавливаются планки для каждого региона. Планки, понятное дело – верхние. А заодно решили уже не в первый раз напомнить, что:

«На увеличение коммунальных тарифов влияют рост цен на газ и электроэнергию, инфляция, а также прогноз социально-экономического развития страны».



С электричеством всё просто – народ просто обманули, когда вполне дееспособное РАО ЕЭС делили по олигархам, обещая конкуренцию, и как следствие – снижение тарифов. Обещал, как многие ещё не забыли, лично Анатолий Чубайс. Но с него, как известно, спрос особый, только до сих спросить никак не получается. О газе тоже не умолчим, поскольку «Газпром» — корпорация государственная, а это значит, что именно государство, через растущие цены на газ, само и стимулирует рост коммунальных тарифов. Как, впрочем, и потребительских цен.



При этом нам говорят, что есть проблемы с энергоэффективностью не только у поставщиков коммунальных услуг, но и в подавляющем большинстве многоквартирных домов. Но ведь об этом всем известно с незапамятных времён, однако к лучшему, при всех гениальных предложениях коммунальщиков, ничего так и не меняется. А ещё нам говорят, что нет регулирующей аппаратуры и приборов учета, хотя почти полстраны выложили за них чуть ли не ползарплаты. Слава богу, не годовой, а только месячной.







Не знаете, что делать, спросите у людей

Но вместо того чтобы утеплять дома, усовершенствовать технику, нам раз за разом повышают тарифы. Чтобы полученные «лишние деньги» опять ушли в чьи-то чиновные карманы, а не на реконструкцию сетей и котельных, трансформаторных подстанций, бойлерных и насосных. Реальные доходы населения вот уже который год отнюдь не растут, а расходы на коммуналку растут с завидным постоянством.



Ещё три-четыре года назад в социальных опросах рост коммунальных платежей занимал далеко не первые строчки в списке главных проблем россиян. А сейчас эта тема переместилась в топ-5 и даже в топ-3. И это при том, что расходы на коммуналку у горожан не превышают 10 процентов семейных расходов, а у сельчан – и вовсе 8 процентов. Отвлечь публику от социальных проблем, похоже, становится всё сложнее. Ведь люди не просто обеднели – на грани бедности скоро просто будет большинство. Электоральное, заметьте.







В таких условиях повышение цен на услуги ЖКХ будет ощутимым для населения настолько, что может сравняться с ценами на самое необходимое, начиная с хлеба. А ведь именно перебои с хлебом стали когда-то детонатором для всех трёх русских революций. Когда многим давно стало понятно, что люди не просто переплачивают, а переплачивают порой дважды, а то и трижды, весьма странными смотрятся заявления чиновников о долгах по ЖКХ. Долгах, которые числятся вообще-то не за людьми, а за эксплуатирующими организациями.



1,3 триллиона рублей – такой суммы, по свидетельству заместителя министра строительства России Максима Егорова, достигли в России долги по ЖКХ. 2019 год прибавит к этой сумме ещё как минимум 200 миллиардов, о чём уже узнали и отчитались в ассоциации «ЖКХ и городская среда». Не правда ли, впечатляет не меньше, чем долги, а точнее, растраты, в пенсионных фондах, начиная с федерального, и кончая всякого рода независимыми? И тут, похоже, львиная доля долгов – тоже результат воровства. Где-то примитивного, а где-то – весьма изощрённого.



Государев интерес

Повторим, тарифы ЖКХ регулируются государством. Контролировать их обязана Федеральная антимонопольная служба, которая, между прочим, пока не выявила «субъекты, в которых изменение размера платы граждан превышает установленные правительством ограничения».





И это при том, что с 1 июля регионам дали возможность повышать ставки коммунальных тарифов по-своему. Если ещё с 1 января был установлен одинаковый индекс повышения платежей — 1,7 процента, то летнее повышение оказалось для все разным. Даже очень.







Средним по стране назван уровень повышения в 2,4 процента, но Адыгее, Башкортостану, Пермскому краю и ещё 38 регионам назначен самый низкий индекс роста — 2 процента. Зато в Москве повышение разрешено сразу на 4,8 процента, в Санкт-Петербурге — на 4,5 процента, а в Кабардино-Балкарии – на 4 процента. Ещё в 22 регионах рост тарифов ЖКХ будет выше среднего по стране.



Удивительно, но в Москве при таких нормативах сумели избежать повышения отдельных тарифов на электроэнергию. Увы, только отдельных. С остальными услугами дело обстоит сложнее, точнее, куда хуже. Так, с 1 июля для жителей "старой" Москвы холодная вода будет обходиться на 4,6 процента дороже (40,48 рубля за кубометр). Горячая вода подорожает только на 3,4 процента, до 198,19 рубля за кубометр, а водоотведение подорожает на 3,9 процента (29,57 рубля). Всего на 3 процента дороже станет отопление, а цена кубометра газа вырастет на 1,3 процента. Практически всё подорожает и для населения, проживающего на территории "новой" Москвы.



По сравнению со столицей, где всё будет дорого, но хотя бы прозрачно, на местах жители зачастую вообще не имеют представления о тонкостях повышения коммунальных тарифов. Что-то станет понятно только после получения очередных платёжек. А там – хоть плачьте, хоть в суд обращайтесь.



Впрочем, уже известно, что больше всего вырастут коммунальные тарифы в Крыму, что вообще-то неудивительно – власти наверстывают отставание, накопившееся ещё с украинских времён. В не столь давнем правительственном постановлении было сказано:

«…поскольку стоимость коммунальных услуг в Крыму была значительно ниже среднероссийских и ниже экономически обоснованного уровня, в 2016 году было принято решение поэтапно, с возможностью несколько раз в год, повышать их до обоснованного уровня».



Подсчитано, что если для москвичей прибавка в платёжках составит примерно 65 рублей на человека, то в Севастополе придётся платить за каждого на 70-75 рублей больше.



Реакция россиян на очередное повышение тарифов ЖКХ ещё не проявилась, однако многие политики не упускают возможности отметиться «по поводу». Впрочем, есть и вполне конструктивные предложения, вроде того, которое внёс лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он считает, что в условиях ежегодной индексации коммунальных тарифов надо повышать и заработную плату – ровно на эту же величину. Причём повышение должно касаться всех – и бюджетников, и работников частного сектора.



«Давайте введём такой порядок с 1 июля будущего (2020) года, предусмотрев необходимые средства в бюджетах различных уровней и расходах работодателей. Так мы предотвратим очередной удар по благосостоянию россиян, поддержим платежеспособный спрос, а значит, поддержим производителей товаров и услуг для населения»,

— заявил Миронов.



Трудно сказать, не забыл ли Миронов о пенсионерах, но и пенсии в ответ на повышение коммунальных тарифов повысить тоже было бы неплохо. Как только с коммунальными платежами случается что-то непредвиденное, обычно нехорошее, нам напоминают, что в больших цифрах в платежках виноваты мы сами. И чаще всего – никто другой. Хотя практически всем нам и повсюду регулярно насчитывают больше услуг и ресурсов, чем мы получаем и потребляем. Данные Росстата, весьма обобщающие, свидетельствуют, что за семь лет, с 2010 года по 2017 год, услуги ЖКХ стали обходиться нам дороже на 67,5 процента.Весьма точные и уже обнародованные данные по 2018 году приплюсовать к этим процентам ещё, кажется, не успели, но получается уже не меньше 70 процентов. В департаменте по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ аккурат к 1 июля – дню повышения тарифов, сообщили, что для коммунальных платежей устанавливаются планки для каждого региона. Планки, понятное дело – верхние. А заодно решили уже не в первый раз напомнить, что:С электричеством всё просто – народ просто обманули, когда вполне дееспособное РАО ЕЭС делили по олигархам, обещая конкуренцию, и как следствие – снижение тарифов. Обещал, как многие ещё не забыли, лично Анатолий Чубайс. Но с него, как известно, спрос особый, только до сих спросить никак не получается. О газе тоже не умолчим, поскольку «Газпром» — корпорация государственная, а это значит, что именно государство, через растущие цены на газ, само и стимулирует рост коммунальных тарифов. Как, впрочем, и потребительских цен.При этом нам говорят, что есть проблемы с энергоэффективностью не только у поставщиков коммунальных услуг, но и в подавляющем большинстве многоквартирных домов. Но ведь об этом всем известно с незапамятных времён, однако к лучшему, при всех гениальных предложениях коммунальщиков, ничего так и не меняется. А ещё нам говорят, что нет регулирующей аппаратуры и приборов учета, хотя почти полстраны выложили за них чуть ли не ползарплаты. Слава богу, не годовой, а только месячной.Но вместо того чтобы утеплять дома, усовершенствовать технику, нам раз за разом повышают тарифы. Чтобы полученные «лишние деньги» опять ушли в чьи-то чиновные карманы, а не на реконструкцию сетей и котельных, трансформаторных подстанций, бойлерных и насосных. Реальные доходы населения вот уже который год отнюдь не растут, а расходы на коммуналку растут с завидным постоянством.Ещё три-четыре года назад в социальных опросах рост коммунальных платежей занимал далеко не первые строчки в списке главных проблем россиян. А сейчас эта тема переместилась в топ-5 и даже в топ-3. И это при том, что расходы на коммуналку у горожан не превышают 10 процентов семейных расходов, а у сельчан – и вовсе 8 процентов. Отвлечь публику от социальных проблем, похоже, становится всё сложнее. Ведь люди не просто обеднели – на грани бедности скоро просто будет большинство. Электоральное, заметьте.В таких условиях повышение цен на услуги ЖКХ будет ощутимым для населения настолько, что может сравняться с ценами на самое необходимое, начиная с хлеба. А ведь именно перебои с хлебом стали когда-то детонатором для всех трёх русских революций. Когда многим давно стало понятно, что люди не просто переплачивают, а переплачивают порой дважды, а то и трижды, весьма странными смотрятся заявления чиновников о долгах по ЖКХ. Долгах, которые числятся вообще-то не за людьми, а за эксплуатирующими организациями.1,3 триллиона рублей – такой суммы, по свидетельству заместителя министра строительства России Максима Егорова, достигли в России долги по ЖКХ. 2019 год прибавит к этой сумме ещё как минимум 200 миллиардов, о чём уже узнали и отчитались в ассоциации «ЖКХ и городская среда». Не правда ли, впечатляет не меньше, чем долги, а точнее, растраты, в пенсионных фондах, начиная с федерального, и кончая всякого рода независимыми? И тут, похоже, львиная доля долгов – тоже результат воровства. Где-то примитивного, а где-то – весьма изощрённого.Повторим, тарифы ЖКХ регулируются государством. Контролировать их обязана Федеральная антимонопольная служба, которая, между прочим, пока не выявила «субъекты, в которых изменение размера платы граждан превышает установленные правительством ограничения».И это при том, что с 1 июля регионам дали возможность повышать ставки коммунальных тарифов по-своему. Если ещё с 1 января был установлен одинаковый индекс повышения платежей — 1,7 процента, то летнее повышение оказалось для все разным. Даже очень.Средним по стране назван уровень повышения в 2,4 процента, но Адыгее, Башкортостану, Пермскому краю и ещё 38 регионам назначен самый низкий индекс роста — 2 процента. Зато в Москве повышение разрешено сразу на 4,8 процента, в Санкт-Петербурге — на 4,5 процента, а в Кабардино-Балкарии – на 4 процента. Ещё в 22 регионах рост тарифов ЖКХ будет выше среднего по стране.Удивительно, но в Москве при таких нормативах сумели избежать повышения отдельных тарифов на электроэнергию. Увы, только отдельных. С остальными услугами дело обстоит сложнее, точнее, куда хуже. Так, с 1 июля для жителей "старой" Москвы холодная вода будет обходиться на 4,6 процента дороже (40,48 рубля за кубометр). Горячая вода подорожает только на 3,4 процента, до 198,19 рубля за кубометр, а водоотведение подорожает на 3,9 процента (29,57 рубля). Всего на 3 процента дороже станет отопление, а цена кубометра газа вырастет на 1,3 процента. Практически всё подорожает и для населения, проживающего на территории "новой" Москвы.По сравнению со столицей, где всё будет дорого, но хотя бы прозрачно, на местах жители зачастую вообще не имеют представления о тонкостях повышения коммунальных тарифов. Что-то станет понятно только после получения очередных платёжек. А там – хоть плачьте, хоть в суд обращайтесь.Впрочем, уже известно, что больше всего вырастут коммунальные тарифы в Крыму, что вообще-то неудивительно – власти наверстывают отставание, накопившееся ещё с украинских времён. В не столь давнем правительственном постановлении было сказано:Подсчитано, что если для москвичей прибавка в платёжках составит примерно 65 рублей на человека, то в Севастополе придётся платить за каждого на 70-75 рублей больше.Реакция россиян на очередное повышение тарифов ЖКХ ещё не проявилась, однако многие политики не упускают возможности отметиться «по поводу». Впрочем, есть и вполне конструктивные предложения, вроде того, которое внёс лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он считает, что в условиях ежегодной индексации коммунальных тарифов надо повышать и заработную плату – ровно на эту же величину. Причём повышение должно касаться всех – и бюджетников, и работников частного сектора.— заявил Миронов.Трудно сказать, не забыл ли Миронов о пенсионерах, но и пенсии в ответ на повышение коммунальных тарифов повысить тоже было бы неплохо. Елена Владимирова, Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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