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Как остановить гонку вооружения в космосе: МИД России озвучил решение

16 ноября 2021, 22:20  •  74 • В мире
В МИД России уточнили, что необходимо согласовать международный инструмент для предотвращения гонки вооружений в космосе.
Россия выступила за создание инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе, который станет обязательным для стран мира. В заявлении Министерства иностранных дел России уточняется, что базис для создания такого механизма есть. В частности, уточнили в МИД, уже существует договор между Россией и Китаем о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
В Москве указали, что созданный по аналогичному принципу договор мог бы включать запрет на размещение в космосе любых видов вооружений. Кроме того, это соглашение могло бы стать сдерживающим фактором в "применении силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса".
Ранее в России сообщили о проведённых испытаниях в космосе. Успехи русских вызвали негодование со стороны США и Великобритании.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 года, и не было направлено против кого-либо.
"С учётом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся в ходе него фрагменты не представляли угрозы и не создают помех или трудностей для функционирования орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Данные фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу же взяты на соответствующее сопровождение до прекращения их существования", - говорится в комментарии МИД.

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