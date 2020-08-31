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Как остановить беспредел провокаторов? Пять шагов Лукашенко

31 августа 2020, 13:55  •  178 • Политика
Как остановить беспредел провокаторов в Белоруссии? Политтехнолог Марат Баширов обозначил пять шагов для белорусского президента Александра Лукашенко.
В своём Telegram-канале "Политджойстик" Баширов отметил, что вчерашний протест в Минске закончился мирно, однако, несмотря на относительно небольшой процент оппозиционно настроенных граждан, их всё же достаточно для продолжения массовых акций на улицах страны.
Что же в этой ситуации делать Лукашенко? Политтехнолог описывает пять шагов в сложившейся ситуации.
Первый: Лукашенко нельзя попадать в международную изоляцию. В этой ситуации только Россия способна разрушить этот кокон, отмечает Баширов. Он напоминает, что противоречий между странами много. "Снимать их надо в закрытом режиме, внешне демонстрируя единство защиты законной власти в стране", - отметил Баширов.
Второй: в стране необходимо сохранить безопасность, но "удержаться от повторения жёстких разгонов в первые дни после голосования".
Третий: Баширов напомнил, что "у оппозиции после бегства Тихановской появляется новый лидер - Колесникова".
"Это хорошо - дробность лидеров помогает мельчить и деморализовывать активистов", - отметил он, добавив, что Колесникову надо охранять ещё сильнее, чем Тихановскую.
Четвёртым пунктом Баширов отметил, что "30% протестников - это результат как раз бездействия во многих социальных, политических и экономических сферах". Одним махом все вопросы не снять, но начинать действовать надо уже сегодня.
"Надо выдавать новые вводные так, чтобы это не выглядело, с одной стороны, как откровенная уступка, с другой стороны, каждая инициатива должна кооптировать всё новые группы протестников и снижать уровень накала", - отметил он.
Пятый шаг: "Лукашенко должен сказать, когда он уйдёт после запуска реформ", - предлагает политтехнолог.
"Чем острее будут предложенные реформы, тем меньше времени ему отводится, но и протест будет быстрее угасать". При этом с увеличением самому себе срока - в той же пропорции сохранится и протест.

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