Как определить приближение смерти по глазам: Учёные нашли способ

Скорую смерть из-за сердечной недостаточности можно предсказать по глазам пациента, утверждают японские учёные из Университетской больницы Китасато. Результаты их необычного исследования опубликованы в журнале European Society of Cardiology.

Учёные проанализировали размеры зрачков 870 человек, а затем следили за их состоянием здоровья в течение двух лет. В ходе наблюдений выяснилось, что пациенты с маленькими зрачками, которые страдали от сердечной недостаточности, умирали вдвое чаще тех, у кого зрачки были больше.

Кроме того, люди с маленькими зрачками с вероятностью 50% снова попадали в больницу. У людей с большими зрачками вероятность повторной госпитализации составила 28%.

Наблюдения показали, что измерение площади зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью, - говорится в исследовании японских учёных.

Также исследователи отмечают, что анализ зрачка уже используется для диагностики таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, сахарный диабет и других.