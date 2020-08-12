|
Как определить приближение смерти по глазам: Учёные нашли способ
12 августа 2020, 12:25 • 162 • Политика
Врачи научились прогнозировать скорую смерть пациента по глазам. Оказалось, что чем меньше зрачок, тем выше вероятность скончаться от сердечной недостаточности.
Скорую смерть из-за сердечной недостаточности можно предсказать по глазам пациента, утверждают японские учёные из Университетской больницы Китасато. Результаты их необычного исследования опубликованы в журнале European Society of Cardiology.
Учёные проанализировали размеры зрачков 870 человек, а затем следили за их состоянием здоровья в течение двух лет. В ходе наблюдений выяснилось, что пациенты с маленькими зрачками, которые страдали от сердечной недостаточности, умирали вдвое чаще тех, у кого зрачки были больше.
Кроме того, люди с маленькими зрачками с вероятностью 50% снова попадали в больницу. У людей с большими зрачками вероятность повторной госпитализации составила 28%.
Также исследователи отмечают, что анализ зрачка уже используется для диагностики таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, сахарный диабет и других.
162
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 августа 2020, 15:20
|
08 августа 2020, 02:05
|
08 августа 2020, 21:20
|
06 августа 2020, 06:05
|
06 августа 2020, 23:30
|
08 августа 2020, 00:15
|
11 августа 2020, 00:40