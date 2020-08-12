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Как определить приближение смерти по глазам: Учёные нашли способ

12 августа 2020, 12:25  •  162 • Политика
Врачи научились прогнозировать скорую смерть пациента по глазам. Оказалось, что чем меньше зрачок, тем выше вероятность скончаться от сердечной недостаточности.
Скорую смерть из-за сердечной недостаточности можно предсказать по глазам пациента, утверждают японские учёные из Университетской больницы Китасато. Результаты их необычного исследования опубликованы в журнале European Society of Cardiology.
Учёные проанализировали размеры зрачков 870 человек, а затем следили за их состоянием здоровья в течение двух лет. В ходе наблюдений выяснилось, что пациенты с маленькими зрачками, которые страдали от сердечной недостаточности, умирали вдвое чаще тех, у кого зрачки были больше.
Кроме того, люди с маленькими зрачками с вероятностью 50% снова попадали в больницу. У людей с большими зрачками вероятность повторной госпитализации составила 28%.
Наблюдения показали, что измерение площади зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью, - говорится в исследовании японских учёных.
Также исследователи отмечают, что анализ зрачка уже используется для диагностики таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, сахарный диабет и других.

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