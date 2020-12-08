Как определить иноагента: Сенатор Климов назвал верный признак

Российский сенатор Андрей Климов рассказал, как определить, кто в России является иноагентом. По его словам, для этого достаточно посмотреть, чем занимается человек или организация и откуда берёт на это деньги.

Климов отметил, что во всех странах, которые серьёзно относятся к защите своих национальных интересов, есть законы, регулирующие деятельность иноагентов. Поэтому в декабре Госдума также рассмотрит законопроект о деятельности иностранных агентов в России.

Сенатор подчеркнул, что им и его коллегами проведена большая работа по составлению предложений и рекомендаций к законопроекту об иноагентах. В течение двух лет документ проверяли на соответствие всех его пунктов Конституции России, добавил Андрей Климов.

Он указал, что понятие иноагент включает в себя довольно широкий круг лиц. К ним относятся в том числе и физические лица, если они соответствуют определённым критериям.