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Как определить иноагента: Сенатор Климов назвал верный признак
08 декабря 2020, 15:05 • 50 • Политика
Сенатор Климов рассказал, кого в России считают иноагентами. "Если российский гражданин занимается политической деятельностью, получая при этом средства от других государств, то это повод считать его иностранным агентом", - отметил политик.
Российский сенатор Андрей Климов рассказал, как определить, кто в России является иноагентом. По его словам, для этого достаточно посмотреть, чем занимается человек или организация и откуда берёт на это деньги.
Климов отметил, что во всех странах, которые серьёзно относятся к защите своих национальных интересов, есть законы, регулирующие деятельность иноагентов. Поэтому в декабре Госдума также рассмотрит законопроект о деятельности иностранных агентов в России.
Сенатор подчеркнул, что им и его коллегами проведена большая работа по составлению предложений и рекомендаций к законопроекту об иноагентах. В течение двух лет документ проверяли на соответствие всех его пунктов Конституции России, добавил Андрей Климов.
Он указал, что понятие иноагент включает в себя довольно широкий круг лиц. К ним относятся в том числе и физические лица, если они соответствуют определённым критериям.
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