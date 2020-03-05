Как оказать давление на египетских чиновников: Эксперт дал совет по ситуации с компенсациями за крушение А321

Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски российских семей, чьи родственники погибли в катастрофе самолёта А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщают СМИ. Ситуацию прокомментировал эксперт комитета Госдумы по транспорту и главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Он отмечает, что ситуация странная. И плохо, что Россия, как государство, не вмешивается в этот процесс. Или вмешивается, но никто про это ничего не знает, добавляет эксперт.

Дело в том, что если катастрофа не признана официально терактом, а считается всего лишь аварией, то у родственников погибших нет оснований вообще предъявлять какие-либо претензии к Египту как к государству. И все претензии должны быть направлены только к авиакомпании, поскольку авиакомпания отвечает за жизнь и безопасность своих пассажиров, объясняет Роман Гусаров.

Если же всё-таки признано и установлено, что это был теракт, то тогда наступает уже ответственность государства. Потому что, согласно международным конвенциям и международному воздушному праву, государство, каждое государство, отвечает за безопасность полётов на своей территории. Причём непосредственно правительство этого государства отвечает перед международной организацией ИКАО, которая является структурой ООН, указывает эксперт.

И если катастрофа произошла по вине правительства государства, а теракт таковым и является, то есть основания предъявлять претензии к Египту как к государству и требовать своего рода компенсации, - сказал Роман Гусаров в интервью Царьграду.

Почему же вокруг катастрофы А321 над Синаем сложилась такая неприятная ситуация? По мнению эксперта, на это есть две причины. Первая заключается в том, что признание случившегося терактом - это серьёзная ответственность, и нести её не хочется. Вторая причина, как полагает Роман Гусаров, связана с потерями Египта от запрета полётов российских авиакомпаний в эту страну, а точнее с местью за них России.

Обидно, что даже Египет себе позволяет так себя вести по отношению к Российской Федерации. Наверное, если бы это был борт, допустим, американский, то уже бы давно этот вопрос был бы решён, и египтяне не рискнули так себя неприлично вести по отношению к США или к Великобритании, к Германии. К любой другой европейской стране. Но по отношению к России, к сожалению, сейчас многие себя так ведут. И пользуются тем, что международные институты, правовые, не поддерживают Россию в любых спорах, даже в тех, в которых правота РФ очевидна, - отметил эксперт.

В этой связи Роман Гусаров предлагает России действовать теми же методами, что и США. Нужно открывать следствие в отношении тех людей, в том числе и египетских чиновников, которые противодействуют законному разрешению этой ситуации.