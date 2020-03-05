|
Как оказать давление на египетских чиновников: Эксперт дал совет по ситуации с компенсациями за крушение А321
05 марта 2020, 11:35 • 107 • Политика
Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем и отказывается выплачивать компенсации российским родственникам жертв. Нужно заводить уголовные дела и оказывать давление на египетских чиновников, которые саботируют выплату компенсаций, считает эксперт Роман Гусаров.
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски российских семей, чьи родственники погибли в катастрофе самолёта А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщают СМИ. Ситуацию прокомментировал эксперт комитета Госдумы по транспорту и главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.
Он отмечает, что ситуация странная. И плохо, что Россия, как государство, не вмешивается в этот процесс. Или вмешивается, но никто про это ничего не знает, добавляет эксперт.
Дело в том, что если катастрофа не признана официально терактом, а считается всего лишь аварией, то у родственников погибших нет оснований вообще предъявлять какие-либо претензии к Египту как к государству. И все претензии должны быть направлены только к авиакомпании, поскольку авиакомпания отвечает за жизнь и безопасность своих пассажиров, объясняет Роман Гусаров.
Если же всё-таки признано и установлено, что это был теракт, то тогда наступает уже ответственность государства. Потому что, согласно международным конвенциям и международному воздушному праву, государство, каждое государство, отвечает за безопасность полётов на своей территории. Причём непосредственно правительство этого государства отвечает перед международной организацией ИКАО, которая является структурой ООН, указывает эксперт.
Почему же вокруг катастрофы А321 над Синаем сложилась такая неприятная ситуация? По мнению эксперта, на это есть две причины. Первая заключается в том, что признание случившегося терактом - это серьёзная ответственность, и нести её не хочется. Вторая причина, как полагает Роман Гусаров, связана с потерями Египта от запрета полётов российских авиакомпаний в эту страну, а точнее с местью за них России.
В этой связи Роман Гусаров предлагает России действовать теми же методами, что и США. Нужно открывать следствие в отношении тех людей, в том числе и египетских чиновников, которые противодействуют законному разрешению этой ситуации.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
107
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 марта 2020, 11:58
|
28 февраля 2020, 13:39
|
28 февраля 2020, 03:54
|
04 марта 2020, 09:35
|
28 февраля 2020, 07:09
|
01 марта 2020, 17:39
|
29 февраля 2020, 02:39