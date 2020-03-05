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Как оказать давление на египетских чиновников: Эксперт дал совет по ситуации с компенсациями за крушение А321

05 марта 2020, 11:35  •  107 • Политика
Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем и отказывается выплачивать компенсации российским родственникам жертв. Нужно заводить уголовные дела и оказывать давление на египетских чиновников, которые саботируют выплату компенсаций, считает эксперт Роман Гусаров.
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски российских семей, чьи родственники погибли в катастрофе самолёта А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщают СМИ. Ситуацию прокомментировал эксперт комитета Госдумы по транспорту и главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.
Он отмечает, что ситуация странная. И плохо, что Россия, как государство, не вмешивается в этот процесс. Или вмешивается, но никто про это ничего не знает, добавляет эксперт.
Дело в том, что если катастрофа не признана официально терактом, а считается всего лишь аварией, то у родственников погибших нет оснований вообще предъявлять какие-либо претензии к Египту как к государству. И все претензии должны быть направлены только к авиакомпании, поскольку авиакомпания отвечает за жизнь и безопасность своих пассажиров, объясняет Роман Гусаров.
Если же всё-таки признано и установлено, что это был теракт, то тогда наступает уже ответственность государства. Потому что, согласно международным конвенциям и международному воздушному праву, государство, каждое государство, отвечает за безопасность полётов на своей территории. Причём непосредственно правительство этого государства отвечает перед международной организацией ИКАО, которая является структурой ООН, указывает эксперт.
И если катастрофа произошла по вине правительства государства, а теракт таковым и является, то есть основания предъявлять претензии к Египту как к государству и требовать своего рода компенсации, - сказал Роман Гусаров в интервью Царьграду.
Почему же вокруг катастрофы А321 над Синаем сложилась такая неприятная ситуация? По мнению эксперта, на это есть две причины. Первая заключается в том, что признание случившегося терактом - это серьёзная ответственность, и нести её не хочется. Вторая причина, как полагает Роман Гусаров, связана с потерями Египта от запрета полётов российских авиакомпаний в эту страну, а точнее с местью за них России.
Обидно, что даже Египет себе позволяет так себя вести по отношению к Российской Федерации. Наверное, если бы это был борт, допустим, американский, то уже бы давно этот вопрос был бы решён, и египтяне не рискнули так себя неприлично вести по отношению к США или к Великобритании, к Германии. К любой другой европейской стране. Но по отношению к России, к сожалению, сейчас многие себя так ведут. И пользуются тем, что международные институты, правовые, не поддерживают Россию в любых спорах, даже в тех, в которых правота РФ очевидна, - отметил эксперт.
В этой связи Роман Гусаров предлагает России действовать теми же методами, что и США. Нужно открывать следствие в отношении тех людей, в том числе и египетских чиновников, которые противодействуют законному разрешению этой ситуации.
Они нарушают закон, нарушают права, нарушают конвенции и так далее. И как-то таким образом оказывать давление на тех, кто саботирует, по сути, очевидные вещи, - подытожил эксперт.

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