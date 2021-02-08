Как оказалась в главном оружейном ведомстве «воюющей» Украины длинноногая блондинка Татьяна Ужвий, и каковы её цели

Неожиданное перемещение Ужвий в «Укроборонпром» из Херсонской областной администрации вызвало массу догадок и кривотолков. Симпатичную даму даже заподозрили в том, что перетянул её туда безответно влюблённый в неё земляк Юрий Гусев, не так давно сменивший пост главы областной администрации на кресло руководителя оружейного ведомства. Но реальное объяснение, как это нередко бывает, лишено любовной романтики и даже фривольной интрижки. Ибо пани Ужвий – глаза и уши фонда «Возрождение» Сороса.

В киевском офисе «Возрождения» Ужвий – частая и желанная гостья. В Херсоне она числилась кем-то вроде «смотрящей» от Сороса не только за местной администрацией, но и за «прокуратурой Крыма в изгнании». А ещё именно Ужвий отвечала за расселение бежавших из Крыма крымско-татарских экстремистов в лучших уголках Херсонской области, в частности, в курортном Геническе. А ещё, как подметили знающие местную специфику чиновники, Ужвий как бы была приставлена к Гусеву. И, когда он уехал в Киев в декабре прошлого года, дама оказалась не у дел. Новое областное руководство её попросту отовсюду оттёрло. Таким образом, Гусеву, похоже, ничего не оставалось, как забрать Ужвий с собой – спустя полтора месяца после собственного переезда в столицу. Вот только глава «Укроборонпрома», как видно, сильно недооценивает свою протеже.

Дело в том, что «Укроборонпром» – после того, как концерн покинул ставленник Петра Порошенко Роман Романов (именно при нём разгорелся прогремевший не только на всю Украину скандал со «Свинарчуками») – перехватил Сорос. Он же продвинул на пост главы концерна своего протеже Айварса Абромавичуса. Интрига заключалась в том, что гражданин Литвы Абромавичус, возглавляя украинскую государственную оружейную госкорпорацию, не имел даже доступа к государственной тайне! Тем не менее вся купля-продажа «оборонки» находилась в его компетенции – таковы загогулины украинских реалий. Но Абромавичус, скажем так, слишком тесно взаимодействовал с Соросом и его правой рукой на Украине Томашем Фиалой, что привело к скандалу – и в октябре прошлого года Зеленский вынужден был Абромавичуса уволить. «Слуги народа» поставили «своего» – Гусева. Но у Сороса имелись планы на «Укроборонсервис» (говорят, что концерн собирались «реформировать», «распилив» его при этом на три части). И вот теперь для реализации этих планов в концерн и устроилась Ужвий, а вовсе не ради того, чтобы продолжать крутить интрижки с Гусевым.