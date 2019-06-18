Как одним указом убить многое в перспективе? • 20 • Аналитика









Вообще, конечно, все весьма двояко. БЛА прочно вошли в наш обиход. Сегодня леталку можно купить за совершенно смешные деньги в магазинах бытовой техники и начать осваивать искусство полета. Но на деле получается, что все, лавочка закрылась. Ибо без регистрации и соблюдения полетных норм и правил нельзя.



В чем двоякость? Ну как всегда, в подходе к проблеме. С одной стороны, не могу не согласиться, что БЛА, шатающиеся вблизи аэродромов, – это вредительство. Они реально опасны, с этим не поспоришь. Примерно так же, как молодые организмы, залезающие ради селфи на башенные краны и прочие строительные объекты.



И наркотики, деньги и телефоны, которые забрасывают с помощью коптеров в места лишения свободы, тоже не самое лучшее применение для винтокрылов.



Но, наверное, самое вредоносное применение для коптеров и прочих БЛА – это видео- и фотосъемка разных объектов недвижимости министров (в том числе с приставкой «премьер»), депутатов и прочих власть имущих лиц. Видимо, здесь корень проблемы, для решения которой так рьяно взялись за работу в правительстве.



В чем суть постановления, подписанного премьер-министром Медведевым? Все просто. Все беспилотные воздушные суда (БВС) обязаны пройти регистрацию в Федеральном агентстве воздушного транспорта.



Постановление.



Затем, для того чтобы осуществлять полеты, владелец БВС обязан будет получать разрешения от различных инстанций, в зависимости от того, где он планирует летать. Все зависит от того, кто контролирует данный сектор воздушного пространства.



Карта запретных зон.



Вот на этой карте любой желающий может посмотреть, где летать можно, а где нет.



Список организаций, куда надо будет обращаться за разрешениями, непрост. Здесь и Минобороны, и администрации населенных пунктов, и ФСБ, и диспетчерские аэропортов и аэродромов.



О том, насколько непросто вообще пройти регистрацию (а теперь фактически невозможно, поскольку «Госуслуги» сняли у себя этот процесс с повестки дня), мы расскажем отдельно. А сейчас поговорим о последствиях.



Так как в «красную зону» попадают все БВС весом от 250 граммов до 30 килограммов, причем не важно, как их используют, для съемки своих детей или топографических карт местности. Все БВС должны быть зарегистрированы и на полеты должно быть получено разрешение. От вышеперечисленных инстанций.





Конечно, БВС/БЛА у нас еще не настолько распространились, чтобы вызывать приступы бешенства у диспетчеров воздушного пространства. Но тут либо все впереди, либо позади.



Однако о проблемах, связанных с использованием БВС мы поговорим отдельно, хотя что тут говорить? Фактически у нас снимать нельзя нигде. Осталось это только узаконить, и все, всем чиновникам всех рангов можно будет спать спокойно.



Но сейчас речь пойдет о несколько иной сфере, настолько далекой вроде бы от полетов на БЛА, но тем не менее очень близкой.



Чуть выше я уже озвучил, что должно обязательно регистрироваться и получать разрешения. Любая леталка от 0,25 до 30 кг весом.







Как это ни странно, но в эту категорию моментально влетают ВСЕ модели самолетов и вертолетов. ВСЕ, что изготавливается руками детей в авиамодельных кружках. Да, сейчас многие спросят, а что, есть еще такие?



Ну, в общем, есть. Кое-где и кое-как, но пока есть. У меня в районе, например, целых два было. Не осталось ни одного, но знающие люди сказали, что в миллионном городе еще два клуба остались живы. Но, видимо, ненадолго.



Сама по себе идея регистрировать все и вязать по рукам и ногам разрешениями в нашей стране выглядит как запрещение. Ибо кто-то да не даст это самое разрешение, и все.



Собственно, здесь вопрос даже не в диспетчерах, которым есть чем заняться, не в ФСБ, и даже не в военных. Здесь все дело в вопросе от обычного патрульного ППС полиции: «А у вас разрешение есть?» И не приведи господи, у пилота не будет такого разрешения, которое устроит стража порядка. Ибо непорядок, и надо карать.



У нас такое было на выпускном. Полиция вполне себе спокойно пропустила парня на Адмиралтейскую площадь с коптером в рюкзаке. Но как только он взлетел, чтобы снять группу выпускников, его тут же препроводили в участок. Разрешение есть? Разрешения нет…



С одной стороны, вроде как правильно. С другой…



Будут ли заморачиваться эти дядьки из клубов и станций юных техников с регистрацией построенного юными техниками? С получением разрешений? С звонками диспетчерам? Оно им, дядькам-наставникам, вообще надо? За их огромную зарплату?



Уверен, что не надо. И мои консультанты из ВАСО (Воронежское авиастроительное объединение) это подтверждают. Оба, кстати, прошли с детства эту школу. Потому и руки у них откуда надо растут, и головы аэродинамически четко работают. Потому и могут они собрать так называемый «российский беспилотник» типа «Орлан-10» из запчастей и блоков производства Германии, США, Франции, Италии, Тайваня, Японии и Китая. То есть из того, из чего их реально собирают, поскольку своего нет совершенно ничего.



Зато есть головы и руки, которые пока могут собрать это «лего» (чтобы потом его с гордостью показывали на всех выставках как «достижение российской промышленности»).



А что будет тогда, когда и этих рук не станет?



Вот правда, что тогда? Ведь авиационный специалист – это не только ценное серое вещество и руки прямые и из плеч. Это определенной воды упоротость, это мечты о том, чтобы его разработки были нужны, чтобы его конструкции летали.







Это, извините, надо выращивать.



Да, теперь можно поностальгировать. Вот в старые добрые времена в моем районе был такой огромный и прикольный Клуб космонавтики. На открытие в 1984 году сам Георгий Гречко приезжал и шлем свой подарил. Ну, может, шлем был и не его, но подарил клубу его Георгий Михайлович. Где теперь этот шлем…







Главными в клубе этом были как раз моделисты. Ракетчики, авиаторы, судостроители. Для судостроителей внутри бассейн был, где они время от времени топили свои корабли, а вот самолетчики и ракетчики ходили через дорогу, у них напротив площадка для полетов и пусков была. Теперь там церковь.







Один из моих авиасобеседников тоже в этот клуб ходил, именно там заболел кордовыми «истребителями» и так дальше в авиацию и пошел… Я тоже 4 года прозанимался, правда, в фото- и кинокружках. Но тоже ничего так, пригождается до сих пор.



Теперь, естественно, никаких модельных кружков там нет. Танцы, рисование, стоматология, парикмахерская, солярий. Ну, как положено, что «не вписалось в рынок», — с рынка долой.







Внимание, вопрос: и каким образом ребенку привить любовь ко всему этому делу?







Да, лазейка была. Купить игрушку, благо недорого. Чтобы полетал, и вдруг – о чудо! – станет интересно. Тогда да. Можно и на «Алиэкспрессе» купить наборчик. И так вот, ступенька за ступенькой… Атака на танкеры. Станет ли нынешний инцидент «новым тонкинским»?



Ага. Разогнались. Ладно, купить за свой счет – покупайте. Можно. Но в 10-дневный срок зарегистрируйте! А потом на каждый полет во дворе дома получите разрешение. У администрации, у диспетчера «Росавиации», в ФСБ, если будете летать в городе, у военных в округе, если, не приведи господи, у вас, как в Воронеже – сплошная зона ответственности военных.



Я прямо предвижу эти толпы папаш, рванувших оформлять разрешения и наперегонки звонящих диспетчерам. Согласовывая, передавая планы полетов и так далее.



Ничего, это не страшно. Главное – чиновники и депутаты будут спать спокойно. Никто не увидит, как они роскошно поживают в своих имениях.



Да бог мой, господа, всей стране и так понятно, что роскошно вы поживаете! За высокими заборами, недоступные взглядам обычного смертного хамья. Нормально, все мы понимаем.



Я вот такой кривой слегка. Не понимаю, где брать лет через 20-30 специалистов. Вам, господа, плевать, а мне все еще за державу обидно. Я понимаю, что в таких вузах, как сегодня, хорошо вырастают только дипломовладельцы, годные для того, чтобы сидеть в офисах.



Инженер, да еще и авиационный… Ну просто я знаю не одного, вот в чем беда. Они же головой об облака приложенные, это совершенно особого склада люди. Понимающие, что сами только пассажирами летать будут, но до безобразия мечтающие, чтобы это делали другие.



Ну не вырастить этого равнодушными мозгами современных преподавателей. Не вырастить.



Значит, фактически запрещая сегодня полеты на коптерах, завтра наше государство зачем-то «обрезает крылья» тем птенцам, которые смогли бы опериться и встать на крыло в плане разработки летательных аппаратов.



А мы на старости лет будем удивляться, чего это «Боинги» молний не боятся, а «Сухие» от одного вида разваливаются. Все потому, господа, что инженеров как класс изводим.



Но пока МиГ-29, Су-27 и Ту-95 – вполне современные самолеты, а Т-72 – танк, не имеющий себе равных в мире, вся Россия может спать спокойно. А через 20 лет… найдем где-нибудь инженеров. Купим в крайнем случае.



Зато никто не будет над резиденциями жужжать, а потом в интернетах фото выкладывать. Незачем власть попусту беспокоить.



Но те пацаны, которые не станут инженерами, потому что так и не ощутят, как это – отправить в полет свою собственную жужжалку, вот за них очень обидно. Инженерный зуд – это не покупается. Это надо воспитать. Как, если все будет закрыто откровенно глупыми разрешениями, я не знаю. Итак, наше правительство вышло на тропу войны с БЛА, беспилотными летательными аппаратами, которые теперь официально именуются БВС – беспилотные воздушные суда.Вообще, конечно, все весьма двояко. БЛА прочно вошли в наш обиход. Сегодня леталку можно купить за совершенно смешные деньги в магазинах бытовой техники и начать осваивать искусство полета. Но на деле получается, что все, лавочка закрылась. Ибо без регистрации и соблюдения полетных норм и правил нельзя.В чем двоякость? Ну как всегда, в подходе к проблеме. С одной стороны, не могу не согласиться, что БЛА, шатающиеся вблизи аэродромов, – это вредительство. Они реально опасны, с этим не поспоришь. Примерно так же, как молодые организмы, залезающие ради селфи на башенные краны и прочие строительные объекты.И наркотики, деньги и телефоны, которые забрасывают с помощью коптеров в места лишения свободы, тоже не самое лучшее применение для винтокрылов.Но, наверное, самое вредоносное применение для коптеров и прочих БЛА – это видео- и фотосъемка разных объектов недвижимости министров (в том числе с приставкой «премьер»), депутатов и прочих власть имущих лиц. Видимо, здесь корень проблемы, для решения которой так рьяно взялись за работу в правительстве.В чем суть постановления, подписанного премьер-министром Медведевым? Все просто. Все беспилотные воздушные суда (БВС) обязаны пройти регистрацию в Федеральном агентстве воздушного транспорта.Постановление.Затем, для того чтобы осуществлять полеты, владелец БВС обязан будет получать разрешения от различных инстанций, в зависимости от того, где он планирует летать. Все зависит от того, кто контролирует данный сектор воздушного пространства.Карта запретных зон.Вот на этой карте любой желающий может посмотреть, где летать можно, а где нет.Список организаций, куда надо будет обращаться за разрешениями, непрост. Здесь и Минобороны, и администрации населенных пунктов, и ФСБ, и диспетчерские аэропортов и аэродромов.О том, насколько непросто вообще пройти регистрацию (а теперь фактически невозможно, поскольку «Госуслуги» сняли у себя этот процесс с повестки дня), мы расскажем отдельно. А сейчас поговорим о последствиях.Так как в «красную зону» попадают все БВС весом от 250 граммов до 30 килограммов, причем не важно, как их используют, для съемки своих детей или топографических карт местности. Все БВС должны быть зарегистрированы и на полеты должно быть получено разрешение. От вышеперечисленных инстанций.Конечно, БВС/БЛА у нас еще не настолько распространились, чтобы вызывать приступы бешенства у диспетчеров воздушного пространства. Но тут либо все впереди, либо позади.Однако о проблемах, связанных с использованием БВС мы поговорим отдельно, хотя что тут говорить? Фактически у нас снимать нельзя нигде. Осталось это только узаконить, и все, всем чиновникам всех рангов можно будет спать спокойно.Но сейчас речь пойдет о несколько иной сфере, настолько далекой вроде бы от полетов на БЛА, но тем не менее очень близкой.Чуть выше я уже озвучил, что должно обязательно регистрироваться и получать разрешения. Любая леталка от 0,25 до 30 кг весом.Как это ни странно, но в эту категорию моментально влетают ВСЕ модели самолетов и вертолетов. ВСЕ, что изготавливается руками детей в авиамодельных кружках. Да, сейчас многие спросят, а что, есть еще такие?Ну, в общем, есть. Кое-где и кое-как, но пока есть. У меня в районе, например, целых два было. Не осталось ни одного, но знающие люди сказали, что в миллионном городе еще два клуба остались живы. Но, видимо, ненадолго.Сама по себе идея регистрировать все и вязать по рукам и ногам разрешениями в нашей стране выглядит как запрещение. Ибо кто-то да не даст это самое разрешение, и все.Собственно, здесь вопрос даже не в диспетчерах, которым есть чем заняться, не в ФСБ, и даже не в военных. Здесь все дело в вопросе от обычного патрульного ППС полиции: «А у вас разрешение есть?» И не приведи господи, у пилота не будет такого разрешения, которое устроит стража порядка. Ибо непорядок, и надо карать.У нас такое было на выпускном. Полиция вполне себе спокойно пропустила парня на Адмиралтейскую площадь с коптером в рюкзаке. Но как только он взлетел, чтобы снять группу выпускников, его тут же препроводили в участок. Разрешение есть? Разрешения нет…С одной стороны, вроде как правильно. С другой…Будут ли заморачиваться эти дядьки из клубов и станций юных техников с регистрацией построенного юными техниками? С получением разрешений? С звонками диспетчерам? Оно им, дядькам-наставникам, вообще надо? За их огромную зарплату?Уверен, что не надо. И мои консультанты из ВАСО (Воронежское авиастроительное объединение) это подтверждают. Оба, кстати, прошли с детства эту школу. Потому и руки у них откуда надо растут, и головы аэродинамически четко работают. Потому и могут они собрать так называемый «российский беспилотник» типа «Орлан-10» из запчастей и блоков производства Германии, США, Франции, Италии, Тайваня, Японии и Китая. То есть из того, из чего их реально собирают, поскольку своего нет совершенно ничего.Зато есть головы и руки, которые пока могут собрать это «лего» (чтобы потом его с гордостью показывали на всех выставках как «достижение российской промышленности»).А что будет тогда, когда и этих рук не станет?Вот правда, что тогда? Ведь авиационный специалист – это не только ценное серое вещество и руки прямые и из плеч. Это определенной воды упоротость, это мечты о том, чтобы его разработки были нужны, чтобы его конструкции летали.Это, извините, надо выращивать.Да, теперь можно поностальгировать. Вот в старые добрые времена в моем районе был такой огромный и прикольный Клуб космонавтики. На открытие в 1984 году сам Георгий Гречко приезжал и шлем свой подарил. Ну, может, шлем был и не его, но подарил клубу его Георгий Михайлович. Где теперь этот шлем…Главными в клубе этом были как раз моделисты. Ракетчики, авиаторы, судостроители. Для судостроителей внутри бассейн был, где они время от времени топили свои корабли, а вот самолетчики и ракетчики ходили через дорогу, у них напротив площадка для полетов и пусков была. Теперь там церковь.Один из моих авиасобеседников тоже в этот клуб ходил, именно там заболел кордовыми «истребителями» и так дальше в авиацию и пошел… Я тоже 4 года прозанимался, правда, в фото- и кинокружках. Но тоже ничего так, пригождается до сих пор.Теперь, естественно, никаких модельных кружков там нет. Танцы, рисование, стоматология, парикмахерская, солярий. Ну, как положено, что «не вписалось в рынок», — с рынка долой.Внимание, вопрос: и каким образом ребенку привить любовь ко всему этому делу?Да, лазейка была. Купить игрушку, благо недорого. Чтобы полетал, и вдруг – о чудо! – станет интересно. Тогда да. Можно и на «Алиэкспрессе» купить наборчик. И так вот, ступенька за ступенькой…Ага. Разогнались. Ладно, купить за свой счет – покупайте. Можно. Но в 10-дневный срок зарегистрируйте! А потом на каждый полет во дворе дома получите разрешение. У администрации, у диспетчера «Росавиации», в ФСБ, если будете летать в городе, у военных в округе, если, не приведи господи, у вас, как в Воронеже – сплошная зона ответственности военных.Я прямо предвижу эти толпы папаш, рванувших оформлять разрешения и наперегонки звонящих диспетчерам. Согласовывая, передавая планы полетов и так далее.Ничего, это не страшно. Главное – чиновники и депутаты будут спать спокойно. Никто не увидит, как они роскошно поживают в своих имениях.Да бог мой, господа, всей стране и так понятно, что роскошно вы поживаете! За высокими заборами, недоступные взглядам обычного смертного хамья. Нормально, все мы понимаем.Я вот такой кривой слегка. Не понимаю, где брать лет через 20-30 специалистов. Вам, господа, плевать, а мне все еще за державу обидно. Я понимаю, что в таких вузах, как сегодня, хорошо вырастают только дипломовладельцы, годные для того, чтобы сидеть в офисах.Инженер, да еще и авиационный… Ну просто я знаю не одного, вот в чем беда. Они же головой об облака приложенные, это совершенно особого склада люди. Понимающие, что сами только пассажирами летать будут, но до безобразия мечтающие, чтобы это делали другие.Ну не вырастить этого равнодушными мозгами современных преподавателей. Не вырастить.Значит, фактически запрещая сегодня полеты на коптерах, завтра наше государство зачем-то «обрезает крылья» тем птенцам, которые смогли бы опериться и встать на крыло в плане разработки летательных аппаратов.А мы на старости лет будем удивляться, чего это «Боинги» молний не боятся, а «Сухие» от одного вида разваливаются. Все потому, господа, что инженеров как класс изводим.Но пока МиГ-29, Су-27 и Ту-95 – вполне современные самолеты, а Т-72 – танк, не имеющий себе равных в мире, вся Россия может спать спокойно. А через 20 лет… найдем где-нибудь инженеров. Купим в крайнем случае.Зато никто не будет над резиденциями жужжать, а потом в интернетах фото выкладывать. Незачем власть попусту беспокоить.Но те пацаны, которые не станут инженерами, потому что так и не ощутят, как это – отправить в полет свою собственную жужжалку, вот за них очень обидно. Инженерный зуд – это не покупается. Это надо воспитать. Как, если все будет закрыто откровенно глупыми разрешениями, я не знаю. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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