Как одна фамилия заменила Шенген: Польша впустила десятки белорусов без документов

Ранее власти Польши сообщали о готовности принять граждан Белоруссии без оформления документов, необходимых для пересечения границы. По словам Моравецкого, этой возможностью уже воспользовались несколько десятков белорусов.

На пресс-конференции по итогам встречи с лидерами входящих в польский парламент политических партий, посвящённой белорусским событиям, премьер сообщил о "нашедших помощь" людях.

"Несколько десятков граждан Белоруссии, которые пострадали от режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, нашли помощь на территории Польши", - сообщил Моравецкий, объясняя, как одна фамилия заменила людям Шенген.

Он отметил, что власти и дальше готовы помогать "серьёзно избитым и измученным милицией". Для них готовят места в польских больницах. О необходимости этого Польше якобы сообщили некие организации и частные лица из Белоруссии.