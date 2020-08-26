|
Как одна фамилия заменила Шенген: Польша впустила десятки белорусов без документов
26 августа 2020, 23:55 • 85 • Политика
Польша впустила десятки белорусов без документов. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал их пострадавшими от "режима Лукашенко". Одна фамилия заменила гражданам Белоруссии Шенген.
Ранее власти Польши сообщали о готовности принять граждан Белоруссии без оформления документов, необходимых для пересечения границы. По словам Моравецкого, этой возможностью уже воспользовались несколько десятков белорусов.
На пресс-конференции по итогам встречи с лидерами входящих в польский парламент политических партий, посвящённой белорусским событиям, премьер сообщил о "нашедших помощь" людях.
"Несколько десятков граждан Белоруссии, которые пострадали от режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, нашли помощь на территории Польши", - сообщил Моравецкий, объясняя, как одна фамилия заменила людям Шенген.
Он отметил, что власти и дальше готовы помогать "серьёзно избитым и измученным милицией". Для них готовят места в польских больницах. О необходимости этого Польше якобы сообщили некие организации и частные лица из Белоруссии.
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 августа 2020, 20:50
|
22 августа 2020, 11:40
|
21 августа 2020, 01:45
|
24 августа 2020, 07:45
|
21 августа 2020, 20:05
|
26 августа 2020, 04:40
|
22 августа 2020, 08:00