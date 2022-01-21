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Как ОДКБ сорвала планы Турции: Анкара ждала сигнала от Назарбаева, устроив погромы - WarGonzo
21 января 2022, 21:20 • 71 • Политика
ОДКБ разрушила планы Турции по введению войск в Казахстан. Токаев опередил Назарбаева всего на сутки, сообщает источник WarGonzo.
Турция собиралась ввести свои войска в Казахстан во время январских беспорядков в Алма-Ате, а затем оставить часть военных на постоянной основе. Подробности турецкого плана рассказал военкор Семён Пегов.
По данным его источника, близкого к руководству Казахстана, радикальным ядром беспорядков и погромов в Алма-Ате были боевики, плотно работавшие с турецкими спецслужбами ещё в Сирии. Речь об этнических казахах, которые уехали воевать на Ближний Восток в составе террористических группировок.
Предполагалось, что в самый разгар вооружённых беспорядков экс-секретарь Совбеза и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев должен был обратиться за военной помощью к Турции. А затем под эгидой "Тюркского совета" в страну должны были ввести турецкие войска. После этого турецкие спецслужбы должны были дать команду радикалам прекратить беспорядки.
- пишет Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo.
Он отмечает, что данный план не удалось воплотить в жизнь благодаря оперативным действиям нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Обратившись за помощью к ОДКБ, он опередил Назарбаева буквально менее чем на сутки, сорвав турецкие планы.
- резюмирует Пегов.
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