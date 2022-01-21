Как ОДКБ сорвала планы Турции: Анкара ждала сигнала от Назарбаева, устроив погромы - WarGonzo

ОДКБ разрушила планы Турции по введению войск в Казахстан. Токаев опередил Назарбаева всего на сутки, сообщает источник WarGonzo.

Турция собиралась ввести свои войска в Казахстан во время январских беспорядков в Алма-Ате, а затем оставить часть военных на постоянной основе. Подробности турецкого плана рассказал военкор Семён Пегов.

По данным его источника, близкого к руководству Казахстана, радикальным ядром беспорядков и погромов в Алма-Ате были боевики, плотно работавшие с турецкими спецслужбами ещё в Сирии. Речь об этнических казахах, которые уехали воевать на Ближний Восток в составе террористических группировок.

Предполагалось, что в самый разгар вооружённых беспорядков экс-секретарь Совбеза и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев должен был обратиться за военной помощью к Турции. А затем под эгидой "Тюркского совета" в страну должны были ввести турецкие войска. После этого турецкие спецслужбы должны были дать команду радикалам прекратить беспорядки.

Данный факт планировалось преподнести как успешную операцию Анкары и Эрдогана, часть турецких войск остались бы в регионе. Таким образом был бы нанесён серьёзный удар по авторитету России и её роли в Средней Азии,

- пишет Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo.

Он отмечает, что данный план не удалось воплотить в жизнь благодаря оперативным действиям нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Обратившись за помощью к ОДКБ, он опередил Назарбаева буквально менее чем на сутки, сорвав турецкие планы.

При этом надо понимать, что и за сценарием Анкары, и за семьей Назарбаева стоят непосредственно английские военно-политические элиты, которые считают Турцию (и Казахстан до недавнего времени тоже) подконтрольными им странами-ЧВК,

- резюмирует Пегов.