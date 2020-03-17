Как обстоят дела в российском вертолётостроении

Россия всегда занимала особое место в мировом вертолетостроении. Спрос на вертолеты остается стабильно высоким, а в нашей стране этот вид воздушного транспорта просто необходим, учитывая бескрайние просторы и сложные географические условия.В настоящее время ключевую роль в российском вертолетостроении играет холдинг «Вертолеты России», выпускающий 100% рыка военных вертолетов и 68% гражданских вертолетов страны. Именно «Вертолеты России» являются единственными поставщиками военных вертолетов для ВС РФ. Но сейчас, ввиду определенных обстоятельств, холдинг делает ставку на увеличение доли гражданских машин в своей продукции.Одной из главных задач, которая сегодня стоит перед вертолетостроением, является обновление парка техники. Ведь до сих пор основу всех вертолетов в гражданских авиапарках составляет техника еще советского производства, которым уже более 30 лет.Между тем, многими крупными российскими компаниями, являющимися основными потребителями услуг вертолетов, вводится правило – перевозить работников должны машины не старше 25-летнего возраста. Так компании хотят обезопасить себя от рисков аварий, в том числе и с человеческими жертвами.Именно возраст техники является одной из главных проблем вертолетного транспорта в России. Для сравнения: в странах Восточной Азии средний возраст вертолетов составляет 18 лет, в Европе – 20 лет, в России 60% вертолетов старше 25 лет, а 20% - старше 35 лет. В российском холдинге «Вертолеты России» поставили амбициозную задачу решить существующую проблему в относительно короткие сроки. Надо сказать, пока холдинг работает на уровне: ежегодно поставляется примерно 200-220 вертолетов. При этом растет востребованность российских вертолетов за рубежом, в том числе в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.С военными вертолетами немного иная ситуация. Так, основная часть традиционных покупателей российского вооружения уже успели переоснастить свои военно-воздушные силы, сухопутные войска, полицейские формирования новыми вертолетами. В Китае, Индии, Алжире, Вьетнаме, ряде других государств, являющихся традиционными партнерами России, пока нет особой нужды в покупке новых военных вертолетов российского производства, поэтому экспорт военных вертолетов значительно снизился.Однако экспорт вертолетной техники зависит и от наличия заказов российского Министерства обороны на модернизацию парка вертолетной техники. Ведь если российская армия модернизирует свой вертолетный парк, то об этом же задумываются и другие страны. Сейчас «Вертолеты России» активно работают над проектом специального вертолета «Минога» для нужд авиации Военно-морского флота России. С 2005 г. выпускается Ми‑28Н, экспортная версия которого успешно поставляется с 2014 года за рубеж. В 2017 году ВКС России получили первые 8 вертолетов Ми‑28УБ.По словам представителей «Вертолетов России», главные задачи развития военного вертолетостроения – увеличение скорости воздушных машин, повышение дальности средств поражения, совершенствование радиолокационных систем, позволяющих определять цели противника. Понятно, что над каждым из перечисленных направлений предстоит еще много работать. Как видим, успехи вертолетостроения довольно масштабны, но российской отрасли есть куда и как развиваться.