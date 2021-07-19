Как обеспечить международное признание возвращения Крыма в Россию

В свете статьи В. Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»

Статья президента РФ В. Путина о триедином народе русских, украинцев и белорусов продолжает обсуждаться и на всем восточнославянском пространстве, и среди заинтересованных экспертов в мире. Помимо давно назревшего и ясно выраженного теоретического обоснования этой, пожалуй, важнейшей для нашего национального бытия проблемы, в указанном документе, вне всякого сомнения, содержатся посылы, требующие дальнейшего развития и в практическом плане.

Как представляется, эти посылы позволяют расширить и сделать более весомыми наши аргументы в пользу международного признания законного характера воссоединения Республики Крым и Севастополя с матерью-Родиной. Это особенно актуально с учетом намеченного Киевом на 23 августа «широкого мирового саммита» по выдвижению «Крымской платформы», призванной обеспечить «возвращение» полуострова в состав Украины и приуроченной к 30-летию ее независимости.

Идеал «Крымской платформы» Украины – земля без людей

До сих пор наша дискуссия о статусе Крыма с Западом проходит в двух слабо пересекающихся плоскостях.

Мы настаиваем на исторической справедливости и политических реалиях. Их это задевает мало – нашу историю знать не хотят, политику интерпретируют по-своему.

Они следуют легистской линии правочеловеческой тематики и соблюдения текущего международного права. Следует признать, что пока наш ответ в этих областях остаётся половинчатым и явно недостаточным.

Речь, прежде всего, идет о том, что нам необходимо и в юридическом, и в политическом плане ужесточить оценку решений советского руководства 1954 года по отторжению Крыма от России и его передаче в состав другого государства – Украины не просто как незаконных, но и преступных.

Стоит напомнить, что Украина по ее конституции ведет свой международный суверенитет с 1945 года, с тройного членства в ООН Советского Союза, УССР и БССР. Следовательно, имела место передача части национальной территории вместе с населением, без какого-либо народного волеизъявления, в состав другого государства, что является не просто нарушением действовавших на тот момент законов, но и серьезным государственным преступлением на уровне «измены Родине».

Это требует отдельной правовой оценки со стороны нашей судебной системы.

В. Путин в своей статье совершенно обоснованно пишет, что на Западе действия прежних правителей «по отторжению от России её исторических территорий преступным актом не считаются. Понятно почему. Раз это привело к ослаблению России, то наших недоброжелателей это устраивает». Необходимо вынудить их все же с этим считаться.

Солженицын возвращается: Запад быстро отвернулся от него, как сейчас от Крыма

Дело не только в земле. Вместе с территориями в состав другого государства были принудительно перемещены помимо своей воли более двух миллионов человек. И это является массовым попранием фундаментальных прав человека. Можно вспомнить, как громко возмущалась вся «прогрессивная мировая общественность», когда во времена Советского Союза из него высылались и лишались гражданства отдельные диссиденты, например А. Солженицын.

С.В. Рахманинов

А ведь в юридическом смысле перемещение крымчан на Украину ввиду обладания ею на тот момент ныне конституционно утвержденным, помимо советского, параллельным собственным международным суверенитетом – это тот же случай. И если либералы так горячо встречали одного изгнанника, впрочем, потом благополучно от него отвернувшись, то почему они сразу отворачиваются от более чем двух миллионов изгнанников?

Не «человечки», а люди!

В украинских требованиях по повторной передаче Киеву полуострова, которые он собирается озвучить перед миром в своей «Крымской платформе» не хватает именно этого – людей, до которых ему дела нет. Чего только стоят постоянно используемые представителями Украины презрительно-унизительные отсылки к неким «человечкам», которые якобы и виноваты в выборе крымчан. Достаточно посмотреть, как глумливо злорадствовали украинские политики и сейчас над бедами жителей Крыма во время недавних наводнений, чтобы понять, какая судьба ждала бы их на Украине.

Не без оснований председатель крымского парламента В. Константинов заявил недавно, что настал момент учредить «Международную украинскую платформу» по спасению Украины от развала ее государственности, попрания ее суверенитета западными кураторами и внешнего управления. «Русские и украинцы – один народ, и мы не должны оставлять наших братьев один на один с узурпаторами», – сказал Константинов, отталкиваясь от положений статьи президента РФ.

Окончание принудительной высылки многих сотен тысяч людей является и восстановлением их человеческих прав. На это не мешало бы обратить внимание всех ведущих правозащитных организаций как в стране, так и за рубежом, чья позиция по Крыму зачастую противоречит их собственным основополагающим принципам.

В каком-то смысле акты 1954 года могут быть приравнены к признанным также незаконными актам 1944 года, когда из Крыма были высланы крымские татары и представители некоторых других народов. Только первые высылались с землёй и домами, а вторые – без оных. Конечно, страдания последних, хотя бы в силу больших материальных лишений, были существенно больше, но и тут, и там присутствовал принцип несправедливого лишения родины. Таким образом, «наказаны» были сначала часть населения полуострова, а затем все остальные.

Работа с нашей стороны по юридическому закреплению результатов референдума в Крыму, безусловно, ведётся. Об этом говорит, например, выпуск в 2020 году МИД России сборника материалов «Право крымчан на самоопределение: предпосылки и эволюция "Крымской весны"». Однако и в указанном сборнике решение 1954 года об изменении административной подчиненности полуострова связывается, прежде всего, с «волюнтаристской» политикой Н.С. Хрущева и объясняется активностью части номенклатуры украинского происхождения, заинтересованной в усилении хозяйственно-экономического потенциала УССР. Этого недостаточно для того, чтобы полностью делегитимизировать данные решения. Для этого их надо объявить преступными.

Предложения:

1. Следует на высшем уровне судебных и законодательных органов РФ вновь обратиться к решениям 1954 г., рассматривая их не просто как незаконные, но и преступные по причине массового попрания фундаментальных прав человека. Это изгнание с Родины помимо воли. Целесообразно было бы также ввести юридическое понятие «народы, незаконно лишенные родины», которое в перспективе может быть применено и в ряде других похожих ситуаций.

2. Провести прямую параллель между решениями 1954 года и событиями 1944 года как продолжение практики незаконных методов «наказания» собственного народа.

3. Определить право на компенсацию нанесенного морального и материального ущерба от неправовых решений 1944 и 1954 гг. для всех народов Крыма, включая русский. При этом народы, лишённые и родины, и имущества (крымские татары) могли бы реализовывать свое право на компенсацию и коллективно, и индивидуально. Народы, «незаконно лишенные родины», но не имущества (русские и другие оставшиеся в Крыму после 1944 г.) – на коллективной основе.

4. Установить, что действующая ныне Федеральная целевая программа (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма и является формой коллективной компенсации за попрание фундаментального права народов Крыма на пребывание на своей родине. Это позволило бы придать ФПЦ более ясный и долгосрочный юридический характер как в случае финансирования ФРГ бывшей ГДР, а также претендовать на ее международную легитимацию. Внутри страны, таким образом, можно было бы убедительнее противодействовать либеральным противникам оказания поддержки Крыму.

Справедливость для изгнанных