Как об стенку

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Москва в ответ на новые санкции США дополнит свой черный список новой "группой американских деятелей", рассказал замглавы МИД Сергей Рябков. Он подчеркнул, что готовящиеся ответные меры — это не выбор и не метод России.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий