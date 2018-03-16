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Как об стенку
16 марта 2018, 14:39 • 186 • Карикатуры
Москва в ответ на новые санкции США дополнит свой черный список новой "группой американских деятелей", рассказал замглавы МИД Сергей Рябков. Он подчеркнул, что готовящиеся ответные меры — это не выбор и не метод России.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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