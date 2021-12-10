Как невеста отреагировала на решение об экстрадиции Ассанжа в США

Джулиан Ассанж. Фото: Joel Goodman / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В Америке журналиста ждут большие неприятности

Сегодня, 10 декабря, стало известно, что Высокий суд Лондона решил пойти на поводу у Вашингтона и согласился с экстрадицией основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. По мнению его невесты Стеллы Моррис, такое решение является серьезной ошибкой и может привести к непоправимым последствиям.



Не на шутку перепуганная из-за вердикта британского правосудия девушка напомнила, что американские власти "замышляли убийство" Ассанжа, и передавать его в их руки – практически преступление. Моррис подчеркнула, что решение суда Великобритании является "опасным и ошибочным".

При этом Стелла не готова мириться с таким положением дел. Она очень опасается экстрадиции любимого мужчины в Соединенные Штаты Америки и сделает все для того, чтобы это не состоялось. Моррис собирается оспаривать скандальный вердикт инстанции в самое ближайшее время.

Стоит отметить, что решение лондонского суда получило серьезный резонанс. Так, кандидат на пост французского главнокомандующего Жан-Люк Меланшон и вовсе объявил, что отправка Ассанжа в Америку является "убийством под видом правосудия". Французский политик считает позорным решение британцев и резко осуждает его.

Напомним, этим летом Джулиан Ассанж заявил, что хочет жениться на Стелле Моррис прямо в тюрьме.