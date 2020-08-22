Как немцев готовили к ввозу Навального: "Вся Германия припала к мониторам"

По данным журналистов, Навального доставили в немецкую клинику "Шарите". Отмечается, что в клинику блогера доставили на реанимобиле. Представители "Шарите" сообщили о том, что сейчас врачи проводят широкую диагностику Навального. Комментарии о здоровье политика медики смогут дать только после обследований и консультаций с семьёй.

При этом в немецком Bild в геометрической прогрессии продолжает нагнетаться атмосфера вокруг этой ситуации. Чего только стоят заголовки статей, где президент России Владимир Путин предстаёт злодеем-отравителем, а Навальный - как минимум новым Скрипалём.

Например, "Drama um russischen Oppositions-Politiker - Wie Putin die Welt vergiftet", что в переводе звучит как "Драма о российских оппозиционных политиках - Как Путин отравил мир".

Или "BILD-Kommentar - Putin hasst sein Volk": "Комментарий BILD - Путин ненавидит свой народ".

Авторы Telegram-канала "Пул №3" справедливо замечают, что прибытие Навального стало на сегодня главной новостью Bild.

"Вся Германия с волнением припала к мониторам", - отмечают авторы канала.

Фото: Скришот Telegram/Пул№3