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Как немцев готовили к ввозу Навального: "Вся Германия припала к мониторам"

22 августа 2020, 19:00  •  162 • Политика
Как немцев готовили к ввозу блогера Алексея Навального? "Вся Германия припала к мониторам", - сообщают журналисты кремлёвского пула, ссылаясь на истеричные статьи в немецких СМИ.
По данным журналистов, Навального доставили в немецкую клинику "Шарите". Отмечается, что в клинику блогера доставили на реанимобиле. Представители "Шарите" сообщили о том, что сейчас врачи проводят широкую диагностику Навального. Комментарии о здоровье политика медики смогут дать только после обследований и консультаций с семьёй.
При этом в немецком Bild в геометрической прогрессии продолжает нагнетаться атмосфера вокруг этой ситуации. Чего только стоят заголовки статей, где президент России Владимир Путин предстаёт злодеем-отравителем, а Навальный - как минимум новым Скрипалём.
Например, "Drama um russischen Oppositions-Politiker - Wie Putin die Welt vergiftet", что в переводе звучит как "Драма о российских оппозиционных политиках - Как Путин отравил мир".
Или "BILD-Kommentar - Putin hasst sein Volk": "Комментарий BILD - Путин ненавидит свой народ".
Авторы Telegram-канала "Пул №3" справедливо замечают, что прибытие Навального стало на сегодня главной новостью Bild.
"Вся Германия с волнением припала к мониторам", - отмечают авторы канала.
Фото: Скришот Telegram/Пул№3

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