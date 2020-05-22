Как немецкие военные отзывались о трофейных ППШ • 94 • Война

В годы Великой Отечественной войны пистолет-пулемет Шпагина стал самым массовым пистолетом-пулеметом в РККА. И это было не случайно. Оружие заслужило массу положительных откликов, в том числе и от врагов – немецких солдат.





Как и немецкое оружие к советским солдатам, наши пистолеты-пулеметы также порой попадали к немцам в качестве трофеев. Военнослужащие вермахта были весьма удивлены превосходными характеристиками ППШ-41. Maschinenpistole 717(r) – именно так, с маленькой буквой «р» - «русский» в скобках, немцы называли ППШ-41.



Так, стрельба из советского пистолета-пулемета создавала высокую плотность огня, темп стрельбы был выше, чем у МП-40. Прицельная дальность также отличалась в выгодную сторону. Кроме того, что было очень важно, магазин на 71 патрон позволял достичь значительного преимущества: солдату вермахта приходилось сменить два магазина МП-40, а красноармеец за это время отстреливал только один диск ППШ.



Спустя тот же промежуток времени оставался еще значительный запас патронов», и это оказалось решающим для исхода некоторых сражений,

- пишут немецкие авторы Райнер Лидшун и Гюнтер Воллерт в книге «Стрелковое оружие вчера (1918–1945)».



Еще одним несомненным достоинством ППШ-41 был массивный деревянный приклад. Пистолет-пулемет, благодаря ему, превращался в превосходное оружие для рукопашной схватки. Немецким солдатам, вооруженным МП-40 со складным прикладом, противопоставить ППШ, если доводилось сойтись в рукопашную, было нечего. Советские солдаты ласково называли пистолет-пулемет Шпагина «Папашей», а немецкие «маленьким пулеметом».



Мы старались добыть русский «маленький пулемёт». В диске было, кажется, 72 патрона, и при хорошем уходе это было очень грозное оружие. Вообще русское оружие ценилось за простоту и надёжность. Но оно было очень плохо защищено от коррозии и ржавчины. Наше оружие было лучше обработано,

- вспоминал ефрейтор вермахта, которому довелось сражаться под Москвой.



Отличала ППШ и простота: один из бывших солдат войск СС уже после войны вспоминал, что усвоить принцип разборки советского пистолета-пулемета можно было очень быстро, не требовались никакие инструкции.





Поскольку количество пистолетов-пулеметов и автоматов в подразделениях вермахта было, вопреки распространенному мифу, меньшим, чем в Красной Армии, немецкие солдаты очень радовались, когда им доводилось обзавестись трофейным «маленьким пулеметом» Шпагина. Ведь на роту, как вспоминает бывший военнослужащий вермахта, приходилось в среднем 15-20 автоматов, а остальные солдаты были вооружены карабинами. Естественно, что в такой ситуации ППШ, даже при определенных недостатках, все равно был лучшим оружием.



Популярность ППШ в частях гитлеровских войск была столь значительной, что в октябре 1942 года обергруппенфюрер СС Феликс Мартин Юлиус Штайнер, командир дивизии СС «Викинг», обратился к Генриху Гиммлеру с предложением наладить выпуск аналогичных советскому ППШ пистолетов-пулеметов на германских заводах.



Русские автоматы широко применяются в нашей дивизии, они зарекомендовали себя очень надежными даже в самых неблагоприятных условиях,

- писал эсэсовский обергруппенфюрер своему шефу.



Гиммлер дал добро модифицировать ППШ под стандартный патрон 9x19 мм, использовавшийся в вермахте. Новое оружие получило название MP-41(r). Оружейные заводы оперативно выпустили 10 тысяч стволов для советских ППШ. Особенно часто переделанные ППШ использовали в «элитных» дивизиях СС. Враг знал толк в оружии и отзывался о ППШ с уважением. Еще бы: 900 выстрелов в минуту из ППШ против 500 из МП – есть разница?.. В годы Великой Отечественной войны пистолет-пулемет Шпагина стал самым массовым пистолетом-пулеметом в РККА. И это было не случайно. Оружие заслужило массу положительных откликов, в том числе и от врагов – немецких солдат.Как и немецкое оружие к советским солдатам, наши пистолеты-пулеметы также порой попадали к немцам в качестве трофеев. Военнослужащие вермахта были весьма удивлены превосходными характеристиками ППШ-41. Maschinenpistole 717(r) – именно так, с маленькой буквой «р» - «русский» в скобках, немцы называли ППШ-41.Так, стрельба из советского пистолета-пулемета создавала высокую плотность огня, темп стрельбы был выше, чем у МП-40. Прицельная дальность также отличалась в выгодную сторону. Кроме того, что было очень важно, магазин на 71 патрон позволял достичь значительного преимущества: солдату вермахта приходилось сменить два магазина МП-40, а красноармеец за это время отстреливал только один диск ППШ.- пишут немецкие авторы Райнер Лидшун и Гюнтер Воллерт в книге «Стрелковое оружие вчера (1918–1945)».Еще одним несомненным достоинством ППШ-41 был массивный деревянный приклад. Пистолет-пулемет, благодаря ему, превращался в превосходное оружие для рукопашной схватки. Немецким солдатам, вооруженным МП-40 со складным прикладом, противопоставить ППШ, если доводилось сойтись в рукопашную, было нечего. Советские солдаты ласково называли пистолет-пулемет Шпагина «Папашей», а немецкие «маленьким пулеметом».- вспоминал ефрейтор вермахта, которому довелось сражаться под Москвой.Отличала ППШ и простота: один из бывших солдат войск СС уже после войны вспоминал, что усвоить принцип разборки советского пистолета-пулемета можно было очень быстро, не требовались никакие инструкции.Поскольку количество пистолетов-пулеметов и автоматов в подразделениях вермахта было, вопреки распространенному мифу, меньшим, чем в Красной Армии, немецкие солдаты очень радовались, когда им доводилось обзавестись трофейным «маленьким пулеметом» Шпагина. Ведь на роту, как вспоминает бывший военнослужащий вермахта, приходилось в среднем 15-20 автоматов, а остальные солдаты были вооружены карабинами. Естественно, что в такой ситуации ППШ, даже при определенных недостатках, все равно был лучшим оружием.Популярность ППШ в частях гитлеровских войск была столь значительной, что в октябре 1942 года обергруппенфюрер СС Феликс Мартин Юлиус Штайнер, командир дивизии СС «Викинг», обратился к Генриху Гиммлеру с предложением наладить выпуск аналогичных советскому ППШ пистолетов-пулеметов на германских заводах.- писал эсэсовский обергруппенфюрер своему шефу.Гиммлер дал добро модифицировать ППШ под стандартный патрон 9x19 мм, использовавшийся в вермахте. Новое оружие получило название MP-41(r). Оружейные заводы оперативно выпустили 10 тысяч стволов для советских ППШ. Особенно часто переделанные ППШ использовали в «элитных» дивизиях СС. Враг знал толк в оружии и отзывался о ППШ с уважением. Еще бы: 900 выстрелов в минуту из ППШ против 500 из МП – есть разница?.. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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