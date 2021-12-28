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Как нелегально попасть в США: В Узбекистане раскрыли целую схему переправки мигрантов
28 декабря 2021, 19:35 • 117 • Политика
Правоохранители Узбекистана раскрыли схему по переправке мигрантов в США. Людей переправляли окольными путями через Турцию и страны Латинской Америки.
В Узбекистане раскрыли схему нелегальной переправки граждан страны в США через Турцию и страны Латинской Америки. Подробностями поделились в пресс-центре Службы госбезопасности страны.
Оказалось, что нелегальную схему организовали двое граждан Узбекистана. За деньги они переправляли соотечественников сначала в Турцию, затем в Боливию, уже оттуда проводники вели мигрантов пешком в Колумбию и другие страны Латинской Америки. Финальной точкой путешествия была Мексика.
Перебираться через границу с США узбекам предлагалось уже самостоятельно. Для этого они должны были иметь при себе карточку с четырьмя тысячами долларов и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
За услугу по переправке мигрантов в США махинаторы брали 30 тысяч долларов. При этом 20 тысяч они требовали вперёд в качестве аванса. Во время передачи денег "бизнесмены" и попались.
- говорится в сообщении пресс-службы.
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