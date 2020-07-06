Как негры Путину помогли • 89 • Аналитика

Про Black Lives Matter, американское движение за права чернокожих, не слышал только тот, кто новостей из мира избегает намеренно: многотысячные акции протеста, транснациональные компании, проводящие ребрендинг за миллионы долларов, лишь бы не обидеть чувства афроамериканского населения, снесенные статуи ключевых личностей истории США… Про это слышали все. Совершенно не выделяется на этом фоне информация о тех, кто это движение основал. А зря.





Итак, Патрисса Каллорс. Родилась в Лос-Анджелесе, жила в бедном районе, в 16 лет осознала свою гендерную идентичность как «квира» (то есть неопределившегося), из-за чего была временно изгнана родителями из дома. Все это не помешало ей закончить Калифорнийский университет по направлению «Религия и философия». Преподает в Колледже искусства и дизайна Отиса (по имени основания). Возможно (не утверждаю), именно в университете товарищ Каллорс прониклась марксистскими взглядами. Да-да, именно так. По словам самой Каллорс, они с Алисией Гарзу (соосновательницей движения) — тренированные и убежденные марксисты.



На этом моменте читатели, знакомые с марксизмом не понаслышке, могут удивленно вскинуть бровь, однако же, логика мисс Каллорс вполне себе проглядывается. Есть белые — угнетатели, есть черные — угнетаемые. Есть цель — революция, которая приведет к «коммунизму» для отдельно взятых категорий граждан (ныне угнетаемых), а именно ЛГБТ и негров (так как сама мисс Каллорс к ним относится и об их правах, соответственно, беспокоится).



Стоит отменить одну особенность в исполнении «марксизма» по лекалам мисс Каллорс, которая, очевидно, старику Марксу и в страшном сне бы не приснилась: движущей силой революции у нее является не трудящееся большинство в виде рабочих и крестьян, стоящих за реальным производством товаров и услуг, а меньшинства, производящие уж никак не более 20% ВВП США, тогда как «угнетателям» остается 80% (цифра взята из примерного отношения количества негров и представителей ЛГБТ в США к полному населению страны). Иначе говоря, цель у основательниц BLM простая: халява. Не удивлюсь, если именно такому методу достижения успеха основательница BLM и учит американских детишек в частном колледже, взращивая новое поколение с «прогрессивными» взглядами: громко требовать халявы.



Сразу хочется отметить, что подобное BLM движение мне, жителю далекой России, представляется плевком в лицо американской демократии, какой бы она ни была, ибо демократия — это когда все зависит от мнения большинства: как проголосовали, так и будет. Здесь же… Здесь же мнение меньшинств административными методами навязывается большинству, и активнейшее участие в процессе принимает Демократическая партия США, олицетворяемая кандидатом в президенты Байденом, встающим на колени в память о серийном преступнике (пусть несправедливо погибшем) в угоду политической конъюнктуре.



Так какое же отношение ко всему этому имеет Путин?



Я резко отрицательно отношусь к некоторым поправкам в конституции, подписанным после голосования президентом Путиным. Я, например, будучи атеистом, категорически против упоминания бога в конституции в любом виде, против «обнуления» и против некоторых других поправок, которые расширяют и пролонгируют власть Владимира Путина. В то же время гомофобные поправки (а они действительно являются гомофобными, т. к. отказ ЛГБТ в возможности заключать браки — это ущемление их прав относительно прав тех граждан, что желают заключить брак традиционный) дают уверенность, что в России диктатуры меньшинств пока не предвидится. По крайней мере, отдельных их категорий. Меня здесь волнует не то, какие именно меньшинства имеются в виду — геи, радикальные феминистки, негры, мигранты, фанаты плоской Земли или рептилоиды. До тех пор, пока они тихо занимаются своими делами, я совершенно не против. Меня волнует сам принцип. Принцип, когда административными методами происходит втюхивание большинству идеологии меньшинства. Когда интересы меньшинства ставятся выше интересов большинства. Когда я должен думать, как бы случайно не назвать негра негром и как бы случайно не посмотреть на девушку слишком восхищенным взглядом. А то еще с работы уволят.



У меня есть некоторый опыт общения (в сети) с американцами. Они искренне считают (не все, конечно, но многие, очень многие), что, когда «Кока-кола» отказывается размещать рекламу в «Фейсбуке» из-за отсутствия модерации расистских постов, — это собственный свободный выбор, а не вынужденная мера, принятая под давлением общественного мнения для избежания репутационных, а, следовательно, и финансовых потерь. А еще это все совершенно не имеет отношения к цензуре. Цензура — это у авторитарных режимов, а у них это не цензура, а защита чувств угнетенных групп населения. На мой саркастический комментарий, что тогда и евреи, значит, Германию в 38 году покидали по своей свободной воле, они отвечают сакраментальным: «Это другое».



Так вот, не будучи одним из тех, кто поддерживает Владимира Путина (что видно из иных моих статей на сайте) я, тем не менее, испытываю ужас перед тем, что происходит в США, а от дальнейшего усиления персональной власти президента чувствую всего лишь недовольство. Усиление это, в свою очередь, происходящее в США очевидно исключает в связи с очевидно принятым консервативным курсом.



С учетом того, что практически все мне знакомые люди, вне зависимости от политических убеждений, чувства к протестам против здравого смысла в США испытывают сходные, осмелюсь предположить, что протесты BLM добавили несколько процентов к итоговому результату голосования по поправкам. А вы, читатели, что думаете? Про Black Lives Matter, американское движение за права чернокожих, не слышал только тот, кто новостей из мира избегает намеренно: многотысячные акции протеста, транснациональные компании, проводящие ребрендинг за миллионы долларов, лишь бы не обидеть чувства афроамериканского населения, снесенные статуи ключевых личностей истории США… Про это слышали все. Совершенно не выделяется на этом фоне информация о тех, кто это движение основал. А зря.Итак, Патрисса Каллорс. Родилась в Лос-Анджелесе, жила в бедном районе, в 16 лет осознала свою гендерную идентичность как «квира» (то есть неопределившегося), из-за чего была временно изгнана родителями из дома. Все это не помешало ей закончить Калифорнийский университет по направлению «Религия и философия». Преподает в Колледже искусства и дизайна Отиса (по имени основания). Возможно (не утверждаю), именно в университете товарищ Каллорс прониклась марксистскими взглядами. Да-да, именно так. По словам самой Каллорс, они с Алисией Гарзу (соосновательницей движения) — тренированные и убежденные марксисты.На этом моменте читатели, знакомые с марксизмом не понаслышке, могут удивленно вскинуть бровь, однако же, логика мисс Каллорс вполне себе проглядывается. Есть белые — угнетатели, есть черные — угнетаемые. Есть цель — революция, которая приведет к «коммунизму» для отдельно взятых категорий граждан (ныне угнетаемых), а именно ЛГБТ и негров (так как сама мисс Каллорс к ним относится и об их правах, соответственно, беспокоится).Стоит отменить одну особенность в исполнении «марксизма» по лекалам мисс Каллорс, которая, очевидно, старику Марксу и в страшном сне бы не приснилась: движущей силой революции у нее является не трудящееся большинство в виде рабочих и крестьян, стоящих за реальным производством товаров и услуг, а меньшинства, производящие уж никак не более 20% ВВП США, тогда как «угнетателям» остается 80% (цифра взята из примерного отношения количества негров и представителей ЛГБТ в США к полному населению страны). Иначе говоря, цель у основательниц BLM простая: халява. Не удивлюсь, если именно такому методу достижения успеха основательница BLM и учит американских детишек в частном колледже, взращивая новое поколение с «прогрессивными» взглядами: громко требовать халявы.Сразу хочется отметить, что подобное BLM движение мне, жителю далекой России, представляется плевком в лицо американской демократии, какой бы она ни была, ибо демократия — это когда все зависит от мнения большинства: как проголосовали, так и будет. Здесь же… Здесь же мнение меньшинств административными методами навязывается большинству, и активнейшее участие в процессе принимает Демократическая партия США, олицетворяемая кандидатом в президенты Байденом, встающим на колени в память о серийном преступнике (пусть несправедливо погибшем) в угоду политической конъюнктуре.Так какое же отношение ко всему этому имеет Путин?Я резко отрицательно отношусь к некоторым поправкам в конституции, подписанным после голосования президентом Путиным. Я, например, будучи атеистом, категорически против упоминания бога в конституции в любом виде, против «обнуления» и против некоторых других поправок, которые расширяют и пролонгируют власть Владимира Путина. В то же время гомофобные поправки (а они действительно являются гомофобными, т. к. отказ ЛГБТ в возможности заключать браки — это ущемление их прав относительно прав тех граждан, что желают заключить брак традиционный) дают уверенность, что в России диктатуры меньшинств пока не предвидится. По крайней мере, отдельных их категорий. Меня здесь волнует не то, какие именно меньшинства имеются в виду — геи, радикальные феминистки, негры, мигранты, фанаты плоской Земли или рептилоиды. До тех пор, пока они тихо занимаются своими делами, я совершенно не против. Меня волнует сам принцип. Принцип, когда административными методами происходит втюхивание большинству идеологии меньшинства. Когда интересы меньшинства ставятся выше интересов большинства. Когда я должен думать, как бы случайно не назвать негра негром и как бы случайно не посмотреть на девушку слишком восхищенным взглядом. А то еще с работы уволят.У меня есть некоторый опыт общения (в сети) с американцами. Они искренне считают (не все, конечно, но многие, очень многие), что, когда «Кока-кола» отказывается размещать рекламу в «Фейсбуке» из-за отсутствия модерации расистских постов, — это собственный свободный выбор, а не вынужденная мера, принятая под давлением общественного мнения для избежания репутационных, а, следовательно, и финансовых потерь. А еще это все совершенно не имеет отношения к цензуре. Цензура — это у авторитарных режимов, а у них это не цензура, а защита чувств угнетенных групп населения. На мой саркастический комментарий, что тогда и евреи, значит, Германию в 38 году покидали по своей свободной воле, они отвечают сакраментальным: «Это другое».Так вот, не будучи одним из тех, кто поддерживает Владимира Путина (что видно из иных моих статей на сайте) я, тем не менее, испытываю ужас перед тем, что происходит в США, а от дальнейшего усиления персональной власти президента чувствую всего лишь недовольство. Усиление это, в свою очередь, происходящее в США очевидно исключает в связи с очевидно принятым консервативным курсом.С учетом того, что практически все мне знакомые люди, вне зависимости от политических убеждений, чувства к протестам против здравого смысла в США испытывают сходные, осмелюсь предположить, что протесты BLM добавили несколько процентов к итоговому результату голосования по поправкам. А вы, читатели, что думаете? Not_invented Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





89 Источник Похожие новости Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса? Получили даже больше: поляки стрясли с "Газпрома" огромную сумму Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи Смертельная болезнь эстонской транзитной отрасли. И это не коронавирус Попытка остановить утечки. Почему подслушивают президентов Украины Массовое применение танков Новости партнеров