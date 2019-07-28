Как не выиграть в беспроигрышной ситуации. Беспорядкам в столице посвящается

Как недавно заметил за обедом один из коллег, главный редактор весьма крупной радиостанции, кандидаты в депутаты Мосгордумы от несистемной оппозиции, которых не зарегистрировали, и не ставили перед собой изначально в качестве приоритета такой задачи – участвовать в выборах. Зарегистрируют – хорошо, отсеют – еще лучше. Поскольку выборы в Мосгордуму, сами по себе, для них – беспроигрышная возможность заявить о себе. Потому и была изначально допущена такая неряшливость в сборе и проверках подписей кандидатами. Потому что была задача совсем другая – спровоцировать общественное недовольство. Главное – хайп и отработка технологий рекрутирования, не только своих политических сторонников, но и членов других социальных групп, профессиональных сообществ, вроде врачей, или по общему хобби (любители кошек, собак, вязания крючком etc).

Причем, поскольку москвичам эти «протестуны» и борцы уже изрядно надоели, в их рядах становится все больше иногородних. Не случайно журналисты, спрашивая, за кого участники акций протеста собираются голосовать, все чаще и чаще наталкиваются на людей из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ульяновска. Уфы, Саратова и других городов, даже на сторонников нашей несистемной оппозиции из Украины. Не исключено, что часть из них получает какое-то вознаграждение, особенно активисты несистемной оппозиции из регионов (откуда поступают деньги для них, как и для всего несистемного движения оппозиции, давно не секрет – средства от беглых олигархов и иностранных НПО, заинтересованных в раскачке ситуации в нашей стране), но большинство таких «политтуристов» настолько неплохо живут, что не прочь махнуть в столицу на экскурсию за хайпом на свои. Хайпануть в «зажравшейся Москве» - это все равно, что стать героем в своей местной тусовке.

Ну, а для максимально визуального эффекта, на случай малочисленности участников, выбирается место, где даже небольшая по количеству группа способна создать максимум неудобств окружающим, чтобы спровоцировать правоохранительные органы на силовые действия. Проспект Академика Сахарова никак не подходил для подобных целей: люди спокойно приходили, уходили, а съемка с воздуха показывала реальное число протестующих. А вот Тверская перед мэрией для таких целей – идеальное место. Отсутствие какой бы то ни было площадки (не считать же ей обычный тротуар), необходимость выхода на проезжую часть для блокирования движения и целый ряд других факторов должны были спровоцировать «Росгвардию» и ОМОН. Оно уже было нечто похожее в Москве – 6 мая 2012-го, когда ходоки на Болотную сели после Малого Каменного моста и спровоцировали давку. Еще лучше, если удастся устроить нечто подобное «желтым жилетам» во Франции, с многочисленными потерпевшими и даже жертвами.

Кстати говоря, в пользу этой версии происходящего говорит и то обстоятельство, что после освобождения из судов, «вожди» несистемщиков поехали не куда-то, в том числе и Любовь Соболь, вспомнившая после задержания о малолетнем ребенке дома, а на Трубную площадь, поднимать дух самых стойких сторонников, которые бегали от «Росгвардии» и ОМОНа по всему центру Москвы, стараясь запутать правоохранителей и выскочить в неожиданном месте, как черт из табакерки.

Все работало для одного – побольше крови от власти. Автозаки, автозаки, а я маленький такой. Но гордый и бесстрашный. Море автозаков, кровище хлещет из бедных митингующих, фото, видео, сэлфи – полный набор. Кровавый режим расстреливает из резонаторов и водометов. Ан ни одного водомета и не было. Прокол. И протестующие сами себя поливали, благо в субботу было жарко. Полиция газ не применяла, и его применили сами протестующие. Пусть добрая половина попала на их же сторонников. Чем больше поломанных, тем больше повода кричать Западу, что власть хулиганов зрения лишает. Вот эти хунвейбины, которые бегают по всему центру города – вы всерьез, что это они про выборы в Мосгордуму? Да добрая половина из них в перерывах между кричалками, что они тут власть и про «долой Путина» и слова-то такого не могли выговорить, не то что якобы «своего не допущенного до выборов кандидата» вспомнить. И не с чем теперь к Западу обращаться со слезными просьбами. Нечем апеллировать к западным демократиям, прикрывая таким удобным предлогом попытку раскачать полноценный политический кризис.

Можно констатировать, что на данный момент все брошенные на подготовку новой волны протеста а’ля Болотная организационные и финансовые ресурсы и усилия не достигли цели. Лидерам оппозиции не удалось пролить кровь, если не считать ссадину над ухом у мадам муниципального депутата округа «Хамовники», и то неизвестно как полученную.

И в беспроигрышной, казалось бы, ситуации им выиграть не удалось. По крайней мере, пока. Но нет сомнений, что они на этом не успокоятся. Ресурсы у них остались, желание не отбили и поставленные им задачи никто не снимал. И грядущие выборы, как повод для этого, остаются лучшим предлогом для продолжения хайпа.

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