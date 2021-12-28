Как не стать жертвой мошенников в Новый год: Эксперт раскрыл три популярных схемы обмана

Жителей России предупредили о трёх схемах предновогоднего мошенничества, а также о том, как не попасться на удочку преступников.

В канун Нового года, когда все готовятся к праздникам, активизировались мошенники, предлагающие купить несуществующие билеты на детские ёлки, концерты, выставки, театральные постановки. О трёх самых популярных схемах обмана рассказал руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.

Первый способ заключается в использовании ботов в популярных мессенджерах. Через них мошенники предлагают купить дешёвые элитные билеты, которые ранее были недоступны. В обмен бот требует паспортные данные и данные карты для платежа.

По сути, человек получает фиктивную картинку якобы какого-то виртуального билета, а его данные утекают злоумышленникам,

- объяснил эксперт.

Второй популярный у мошенников способ - это устраивать в соцсетях розыгрыши от имени известных личностей. Заявляется, будто бы та или иная звезда купила билеты, но не может пойти, поэтому отдаёт их со скидкой 50% избранным счастливчикам.

Молодёжь в это верит, приобретает, отсылает свои данные и таким образом теряет средства и персональные данные,

- указал Григорий Пащенко в эфире радио Sputnik.

Третий часто используемый мошенниками способ обмана - это создание так называемых фишинговых сайтов. Они дублируют настоящие ресурсы и предлагают интересные предложения, якобы скидки и кешбэк.

Часто распространяются с помощью рекламы в социальных сетях - например, в группах, которые занимаются афишами,

- предупредил специалист.

Чтобы защититься от такого рода мошенничеств, специалист советует покупать билеты только на официальных интернет-порталах.