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Как не стать жертвой мошенников в Новый год: Эксперт раскрыл три популярных схемы обмана
28 декабря 2021, 23:40 • 65 • Политика
Жителей России предупредили о трёх схемах предновогоднего мошенничества, а также о том, как не попасться на удочку преступников.
В канун Нового года, когда все готовятся к праздникам, активизировались мошенники, предлагающие купить несуществующие билеты на детские ёлки, концерты, выставки, театральные постановки. О трёх самых популярных схемах обмана рассказал руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.
Первый способ заключается в использовании ботов в популярных мессенджерах. Через них мошенники предлагают купить дешёвые элитные билеты, которые ранее были недоступны. В обмен бот требует паспортные данные и данные карты для платежа.
- объяснил эксперт.
Второй популярный у мошенников способ - это устраивать в соцсетях розыгрыши от имени известных личностей. Заявляется, будто бы та или иная звезда купила билеты, но не может пойти, поэтому отдаёт их со скидкой 50% избранным счастливчикам.
- указал Григорий Пащенко в эфире радио Sputnik.
Третий часто используемый мошенниками способ обмана - это создание так называемых фишинговых сайтов. Они дублируют настоящие ресурсы и предлагают интересные предложения, якобы скидки и кешбэк.
- предупредил специалист.
Чтобы защититься от такого рода мошенничеств, специалист советует покупать билеты только на официальных интернет-порталах.
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