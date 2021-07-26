Как не пострадать "за революцию"? Русским в Тунисе дали четыре важных совета

Русским в Тунисе дали четыре важных совета, как не пострадать "за революцию". Дипломаты следят за развитием событий в африканской стране.

Посольство России в понедельник распространило рекомендации для граждан страны, которые в настоящий момент находятся в Тунисе. Ведомство дало четыре совета, которые помогут избежать неприятностей.

Во-первых, русским рекомендуется не ездить по Тунису. Необходимо оставаться на месте. Во-вторых, надо избегать мест скопления людей. Речь, в частности, идёт о торговых центрах. В-третьих, нужно запастись водой, лекарствами, продуктами и предметами первой необходимости. В-четвёртых, нельзя снимать военных и сотрудников правоохранительных органов на фото или видео.

По данным посольства России в Тунисе, обстановка в республике на данный момент в целом остаётся спокойной. Информация о фактах задержаний россиян по причине нарушения общественного порядка не поступала, - говорится в сообщении.

Никто из граждан России пока не обращался за консульской поддержкой.

Ситуацию в Тунисе уже успел прокомментировать пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле следят за обстановкой в популярной среди русских туристов стране. Москва рассчитывает, что ничто не будет угрожать стабильности и безопасности граждан России, которые в настоящее время находятся в Тунисе.

Напомним, что политическая ситуация в стране осложнилась после того, как президент республики Кайс Саид лишил премьер-министра Хишама аль-Мешиши полномочий, а также заблокировал работу парламента. Это стало реакцией на массовые протесты, которые проходят в Тунисе в связи с экономическими проблемами и коронавирусными ограничениями. Оппозиция уже обвинила Саида в попытке совершения госпереворота и "преступлении против революции" (имеется в виду революция 2011 года, которая привела к отставке экс-президента Зин эль-Абидина Бен Али).

Добавим также, что Тунис является одним из самых популярных у русских туристов направлений наряду с Таиландом и Турцией.