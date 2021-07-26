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Как не пострадать "за революцию"? Русским в Тунисе дали четыре важных совета
26 июля 2021, 16:20 • 176 • Политика
Русским в Тунисе дали четыре важных совета, как не пострадать "за революцию". Дипломаты следят за развитием событий в африканской стране.
Посольство России в понедельник распространило рекомендации для граждан страны, которые в настоящий момент находятся в Тунисе. Ведомство дало четыре совета, которые помогут избежать неприятностей.
Во-первых, русским рекомендуется не ездить по Тунису. Необходимо оставаться на месте. Во-вторых, надо избегать мест скопления людей. Речь, в частности, идёт о торговых центрах. В-третьих, нужно запастись водой, лекарствами, продуктами и предметами первой необходимости. В-четвёртых, нельзя снимать военных и сотрудников правоохранительных органов на фото или видео.
Никто из граждан России пока не обращался за консульской поддержкой.
Ситуацию в Тунисе уже успел прокомментировать пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле следят за обстановкой в популярной среди русских туристов стране. Москва рассчитывает, что ничто не будет угрожать стабильности и безопасности граждан России, которые в настоящее время находятся в Тунисе.
Напомним, что политическая ситуация в стране осложнилась после того, как президент республики Кайс Саид лишил премьер-министра Хишама аль-Мешиши полномочий, а также заблокировал работу парламента. Это стало реакцией на массовые протесты, которые проходят в Тунисе в связи с экономическими проблемами и коронавирусными ограничениями. Оппозиция уже обвинила Саида в попытке совершения госпереворота и "преступлении против революции" (имеется в виду революция 2011 года, которая привела к отставке экс-президента Зин эль-Абидина Бен Али).
Добавим также, что Тунис является одним из самых популярных у русских туристов направлений наряду с Таиландом и Турцией.
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