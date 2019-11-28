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Как не попасть в допинг-ловушку WADA: Онищенко дал совет спортивному руководству России

28 ноября 2019, 07:39  •  116 • Политика
Геннадий Онищенко рекомендовал сделать упор на науке для обхода допинг-ловушки WADA, которое требует отстранить российских спортсменов от соревнований на четыре года.
Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что надо сделать, чтобы выбраться из допинг-ловушки Запада.
Он отметил, что различные препараты, помогающие добиваться высоких результатов в спорте, используются по всему миру. Однако давят из-за них больше всего именно на Россию, подчеркнул Онищенко.
"Это какая-то допинг-ловушка, обойти которую позволят лишь новые разработки в науке", - цитирует его слова Nation News.
В качестве примера Онищенко приводит американских спортсменов: они пользуются различными новейшими препаратами, которые просто не успевают запрещать как допинг. В связи с этим политик считает, что России стоит сделать упор на науке, чтобы были созданы "фармакологические шедевры". Также, по мнению Онищенко, Россия должна дать отпор атакам со стороны других государств.
"А если это сделать не удастся, значит, необходимо более строго спрашивать со спортивного руководства страны", - подытожил он.

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