Как не попасть в допинг-ловушку WADA: Онищенко дал совет спортивному руководству России

Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что надо сделать, чтобы выбраться из допинг-ловушки Запада.

Он отметил, что различные препараты, помогающие добиваться высоких результатов в спорте, используются по всему миру. Однако давят из-за них больше всего именно на Россию, подчеркнул Онищенко.

"Это какая-то допинг-ловушка, обойти которую позволят лишь новые разработки в науке", - цитирует его слова Nation News.

В качестве примера Онищенко приводит американских спортсменов: они пользуются различными новейшими препаратами, которые просто не успевают запрещать как допинг. В связи с этим политик считает, что России стоит сделать упор на науке, чтобы были созданы "фармакологические шедевры". Также, по мнению Онищенко, Россия должна дать отпор атакам со стороны других государств.