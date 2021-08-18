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Как не переварить рис и сделать полезные пельмени: Кухонные лайфхаки от китайцев
18 августа 2021, 20:45 • 96 • В мире
В Китае знают толк в кулинарии. Хозяйки на домашних кухнях и шеф-повара в ресторанах используют особые приёмы. Они точно знают, как не переварить рис и сделать полезные пельмени. Царьград представляет кухонные лайфхаки от китайцев.
Фрукты и овощи в Китае принято мыть в солёной воде. Согласно результатам проведённого в 2006 году исследования, такой приём позволяет удалить из плодов остатки пестицидов. Раствор готовится просто: на 10 частей воды берётся 1 часть соли.
Китайские хозяйки точно знают, как не переварить рис. Они не используют ни весы, ни мерные стаканы, не запоминают точные соотношения. В кастрюлю или рисоварку они засыпают нужное им количество крупы, а затем ставят вертикально палец. Воды следует налить столько, чтобы она покрыла рис ровно на одну фалангу.
Русские пельмени кажутся жителям Поднебесной слишком жирными. В их стране для начинки используются несколько иные ингредиенты. Сделать полезные пельмени просто - достаточно к фаршу добавить измельчённые овощи в пропорции 50:50.
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