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Как не допустить в Минске "госдеповских казачков". Русский вариант
17 августа 2020, 16:10 • 149 • Политика
Российские интернет-пользователи рассказали, как не допустить в Минске "госдеповских казачков". Русский вариант ответа на майдан.
Необычный опрос провёл в Twitter российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко. Он поинтересовался у соотечественников, какой должна быть политика России в отношении Белроруссии, как Москва должна защищать свои национальные интересы.
Скриншот:Twitter/@i_korotchenko
Ответы оказались необычными. Так, например, пользователь Юрий Иванов (Jurij Ivanov) предложил перебросить под Брест комплексы ЗРК SS-26 ("Искандер"), и тогда "всё будет спокойно".
София полагает, что Россия должна сделать всё, чтобы не допустить в Минск "госдеповских казачков".
Светлана в свою очередь считает, что политика России должна зависеть от того, кто в итоге окажется у власти. Если президент Белоруссии Александр Лукашенко сохранит свой пост, то Москве следует продолжить прежний курс.
Таня Жуганова (Taniazhuganova) предлагает действовать по принципу "дашь на дашь", а Михаил Казанков - любыми способами сохранить Белоруссию дружественной к России страной.
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