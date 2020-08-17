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Как не допустить в Минске "госдеповских казачков". Русский вариант

17 августа 2020, 16:10  •  149 • Политика
Российские интернет-пользователи рассказали, как не допустить в Минске "госдеповских казачков". Русский вариант ответа на майдан.
Необычный опрос провёл в Twitter российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко. Он поинтересовался у соотечественников, какой должна быть политика России в отношении Белроруссии, как Москва должна защищать свои национальные интересы.
Скриншот:Twitter/@i_korotchenko
Ответы оказались необычными. Так, например, пользователь Юрий Иванов (Jurij Ivanov) предложил перебросить под Брест комплексы ЗРК SS-26 ("Искандер"), и тогда "всё будет спокойно".
С моей точки зрения, "политика" проста как 3 копейки! Пару-тройку комплексов SS-26 куда-нибудь в район Бреста. И всё будет спокойно и "в интересах". А, к сожалению, если это не сделает Россия, со временем это сделают США, - пишет он.
София полагает, что Россия должна сделать всё, чтобы не допустить в Минск "госдеповских казачков".
Необходимо сегодня сделать всё возможное, чтобы госдеповские казачки не смогли захватить власть в Беларуси. Лукашенко должен удержать власть с нашей помощью. Если этого не сделать, то потеряем страну навсегда, - отмечает она.
Светлана в свою очередь считает, что политика России должна зависеть от того, кто в итоге окажется у власти. Если президент Белоруссии Александр Лукашенко сохранит свой пост, то Москве следует продолжить прежний курс.
Если Беларусь качнёт в сторону ЕС , тогда максимально жёсткое сотрудничество на взаимовыгодной основе. Никаких уже скидок и поблажек, - подчеркнула она.
Таня Жуганова (Taniazhuganova) предлагает действовать по принципу "дашь на дашь", а Михаил Казанков - любыми способами сохранить Белоруссию дружественной к России страной.

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