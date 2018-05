Как Назарбаев попал под влияние структур теневого мирового правительства

Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок. Часть 2

Как получилось, что совершенно незаметно для российского общества в соседней стране появился проект, потенциально способный развалить и уничтожить Россию? Ответ на этот вопрос кроется в истории его создания, которая длится не одно десятилетие. Когда в самом «гиблом» месте Казахстана, называемом даже сатанинским, начала создаваться новая столица Астана, назывались различные причины, в основном внутренние для Казахстана. Основной дымовой завесой для создания города было утверждение, что новая столица, построенная в пустынном неосвоенном месте, поможет власти Казахстана равноудалиться от влияния всех основных кланов (жузов) страны, в особенности от южного жуза, под влиянием которого находилась прежняя столица Алма-Ата. И эта «причина» оказалась весьма удачной, общество, как казахстанское, так и российское восприняло ее спокойно. Но под этой дымовой завесой стал осуществляться совсем иной проект.

В проекте «Астана» переплелись и столкнулись интересы совершенно невероятных групп: нефтяные интересы корпораций под контролем Джорджа Буша и Дика Чейни, противостояние за проект «Единой мировой религии» между Назарбаевым и папой Римским, создание мировой экономической империи Британской Короны, перетягивание российской экономики в новый офшор, создание нового, подконтрольного Британии исламского финансового центра и многих других. Даже архитектурные решения новой столицы Казахстана говорят о силах, ради которых создавался этот город

29 сентября 2006 года президент Буш принял в Белом доме Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Государственный департамент США и сотрудники Совета по национальной безопасности выступили решительно против визита. Но встречу пролоббировал давний «друг» Назарбаева вице-президент Дик Чейни, и она состоялась.

Во время президентства Билла Клинтона Чейни занимал пост генерального директора Halliburton, ведущего поставщика услуг в нефтегазовой отрасли, и имел огромное влияние Казахстане. Чейни был членом Консультативного совета по нефти Казахстана, близким другом Назарбаева. Когда Конгресс США поручил управлению Министерства юстиции расследовать факты коррупции в Казахстане и над Назарбаевым стали сгущаться тучи, именно Чейни сначала замедлил расследование, а затем и спустил его на тормозах.

К тому времени Назарбаев и члены его семьи стали обладателями крупнейшего в мире частного состояния, «заработанного» в области нефти, газа, телекоммуникаций, туризма, производства строительных материалов, банковского дела и финансов. Сейчас Нурсултан Назарбаев - один из самых богатых людей в мире.

Коррупционный скандал, который был инициирован Конгрессом, был назван Казахгейтом. Связанный с западными нефтяными компаниями американский бизнесмен Джеймс Гиффен был обвинен в даче миллионных взяток казахстанским чиновникам. Гиффен управлял небольшим нью-йоркским банком Mercator Corporation, который консультировал правительство Казахстана и представлял его интересы на переговорах о концессиях на нефть и природный газ с западными энергетическими компаниями. В 1995 году Mercator выиграл государственный контракт, а Гиффен стал «советником Президента Казахстана», что давало ему особые привилегии в отношениях между Казахстаном и западными энергетическими компаниями. С каждой успешной транзакции «Меркатору» предназначалась определенная сумма, которая фактически оплачивалась энергетической компанией в рамках сделки, которую заключала с правительством Казахстана. Эти деньги шли на депозитные счета в нескольких швейцарских банках.

С этих счетов Гиффен оплачивал услуги высокопоставленных казахстанских чиновников, в том числе премьер-министра Балгимбаева и президента Назарбаева. С 1995 по 1999 года сумма выплат составила $78 млн. Одновременно через Гиффена в Казахстане укреплялись позиции ЦРУ и Госдепа, которые были крайне заинтересованы в такого рода «сотрудничестве». Подобная практика широко применялась во всем центрально-азиатском регионе: в Афганистане, Казахстане, Азербайджане и Узбекистане. Причем центральными фигурами везде были одни и те же лица: Ричард Чейни, Ричард Секорд, Ричард Армитидж, Джордж Буш-старший, Дэвид Кимче (МОССАД), Аднан Хашоги (разведка Саудовской Аравии) и Фархад Азима. Все операции проводились избранными операторами: Halliburton, Unocal, Delta Oil, Enron, Union Bank of Switzerland (UBS), Credit Suisse, Bank of New York и Deutschebank.