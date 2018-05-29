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Как Назарбаев попал под влияние структур теневого мирового правительства

29 мая 2018, 14:09  •  199 • Аналитика

Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок. Часть 2

Как получилось, что совершенно незаметно для российского общества в соседней стране появился проект, потенциально способный развалить и уничтожить Россию? Ответ на этот вопрос кроется в истории его создания, которая длится не одно десятилетие. Когда в самом «гиблом» месте Казахстана, называемом даже сатанинским, начала создаваться новая столица Астана, назывались различные причины, в основном внутренние для Казахстана. Основной дымовой завесой для создания города было утверждение, что новая столица, построенная в пустынном неосвоенном месте, поможет власти Казахстана равноудалиться от влияния всех основных кланов (жузов) страны, в особенности от южного жуза, под влиянием которого находилась прежняя столица Алма-Ата. И эта «причина» оказалась весьма удачной, общество, как казахстанское, так и российское восприняло ее спокойно. Но под этой дымовой завесой стал осуществляться совсем иной проект.

В проекте «Астана» переплелись и столкнулись интересы совершенно невероятных групп: нефтяные интересы корпораций под контролем Джорджа Буша и Дика Чейни, противостояние за проект «Единой мировой религии» между Назарбаевым и папой Римским, создание мировой экономической империи Британской Короны, перетягивание российской экономики в новый офшор, создание нового, подконтрольного Британии исламского финансового центра и многих других. Даже архитектурные решения новой столицы Казахстана говорят о силах, ради которых создавался этот город

29 сентября 2006 года президент Буш принял в Белом доме Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Государственный департамент США и сотрудники Совета по национальной безопасности выступили решительно против визита. Но встречу пролоббировал давний «друг» Назарбаева вице-президент Дик Чейни, и она состоялась.

Во время президентства Билла Клинтона Чейни занимал пост генерального директора Halliburton, ведущего поставщика услуг в нефтегазовой отрасли, и имел огромное влияние Казахстане. Чейни был членом Консультативного совета по нефти  Казахстана, близким другом Назарбаева. Когда Конгресс США поручил управлению Министерства юстиции расследовать факты коррупции в Казахстане и над Назарбаевым стали сгущаться тучи, именно Чейни сначала замедлил расследование, а затем и спустил его на тормозах.

К тому времени Назарбаев и члены его семьи стали обладателями крупнейшего в мире частного состояния, «заработанного» в области нефти, газа, телекоммуникаций, туризма, производства строительных материалов, банковского дела и финансов. Сейчас Нурсултан Назарбаев - один из самых богатых людей в мире.

Коррупционный скандал, который был инициирован Конгрессом, был назван Казахгейтом. Связанный с западными нефтяными компаниями американский бизнесмен Джеймс Гиффен был обвинен в даче миллионных взяток казахстанским чиновникам. Гиффен управлял небольшим нью-йоркским банком Mercator Corporation, который консультировал правительство Казахстана и представлял его интересы на переговорах о концессиях на нефть и природный газ с западными энергетическими компаниями. В 1995 году Mercator выиграл государственный контракт, а Гиффен стал «советником Президента Казахстана», что давало ему особые привилегии в отношениях между Казахстаном и западными энергетическими компаниями. С каждой успешной транзакции «Меркатору» предназначалась определенная сумма, которая фактически оплачивалась энергетической компанией в рамках сделки, которую заключала с правительством Казахстана. Эти деньги шли на депозитные счета в нескольких швейцарских банках.

С этих счетов Гиффен оплачивал услуги высокопоставленных казахстанских чиновников, в том числе премьер-министра Балгимбаева и президента Назарбаева. С 1995 по 1999 года сумма выплат составила $78 млн. Одновременно через Гиффена в Казахстане укреплялись позиции ЦРУ и Госдепа, которые были крайне заинтересованы в такого рода «сотрудничестве». Подобная практика широко применялась во всем центрально-азиатском регионе: в Афганистане, Казахстане, Азербайджане и Узбекистане. Причем центральными фигурами везде были одни и те же лица: Ричард Чейни, Ричард Секорд, Ричард Армитидж, Джордж Буш-старший, Дэвид Кимче (МОССАД), Аднан Хашоги (разведка Саудовской Аравии) и Фархад Азима. Все операции проводились избранными операторами: Halliburton, Unocal, Delta Oil, Enron, Union Bank of Switzerland (UBS), Credit Suisse, Bank of New York и Deutschebank.

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Всю стратегию контроля над центрально-азиатской нефтью сформулировала и инициировала еще администрация Джорджа Буша-старшего под руководством Збигнева Бжезинского и Генри Киссинджера. До своего ухода с должности президента США Буш-старший произвел ряд тайных операций, которые обеспечили продолжение и успех этой стратегии. Эти мероприятия включали отправку в Азербайджан преданных ему участников скандальной сделки «Иран-Контрас» - Ричарда Секорда, Ричарда Армитиджа и Фархада Азима, а в Казахстан - Джеймса Гиффена.

В августе 2001 года правительство Талибана в Афганистане отказалось от сделки с Unocal (США) и Delta Oil (Саудовская Аравия), которая разрешала Unocal и Delta строительство и контроль над трубопроводом из Каспийского бассейна через Афганистан к Индийскому океану. Администрация Буша в значительной степени состояла из бывших специалистов в области энергетики. Сам Буш представлял Harken Energy и другие компании, Чейни -Halliburton, Кондолиза Райс - Chevron, Том Уайт – Enron и так далее. В Афганистане пострадали интересы именно этих компаний. Одновременно в офисах ФБР, которые располагались в Северной башне Всемирного Торгового Центра, продолжалось расследование и архивирование документов по Казахгейту, затрагивающих интересы тех же операторов. Там же расследовались незаконные операции с центрально-азиатским золотом, коррупция в высших эшелонах власти Казахстана, выплата казахстанской верхушке взяток представителями Mobil Oil Гиффеном и Уильямсом, отмывание денег через Deutsche Bank и Credit Suisse и многие другие эпизоды.

Наиболее крупные эпизоды, расследуемые в офисе ФБР в Северной башне во время теракта 9 сентября 2001 года, объединены действиями администрации США в продвижении интересов американских и саудовских нефтяных компаний в Центральной Азии и России. Основные из них:

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- Скандал Джеймса Гиффена и Брайона с Credit Suisse и Mobil Oil, Phillips Oil, Chevron и Halliburton в Казахстане. Представитель Израиля и так называемой «русской мафии» Марк Рич отмывал полученные деньги с помощью сети Bank of New York - Cayman Islands - Deutsche Bank и проводил операции по нефтяным свопам;

- Совместные операции со счетами в UBS компании Mega Oil и бывших фигурантов Iran-Contra в области наркоторговли;

- Операции Enron и Unocal в Афганистане и Пакистане, где, используя каналы Deutsche Bank, проводился «черный нал»;

- Скандал  с Кевином Ингрэмом, в котором исполнительный директор Deutsche Bank был осужден за отмывание денег для закупки оружия для исламских террористов через своих пакистанских агентов;

- Отмывание российских денег Bank of New York, когда выделенные России кредиты проводились через Каймановы острова, где оседали на счетах Deutsche Bank и Banker's Trust.

Все документы и наработки ФБР были уничтожены во время террористической атаки на башни-близнецы, что дало возможность и далее правящей элите США осуществлять свою политику в центрально-азиатском регионе. А в Афганистан и Ирак были осуществлены военные вторжения, одним разом решив все проблемы нефтяных и энергетических гигантов.

Александр Никишин, «Колокол России»

Продолжение следует

Часть 1

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