Как найти ответственного президента на будущее? • 149 • Аналитика

Не знаю, как насчет переворота, о котором дружно заголосили некоторые СМИ и блогеры, что-то в этом, конечно, есть. Я о том, что Путин разрешил ФСО применять технику и все прочее. Говорят, побаивается переворота и свержения.



Скажу так: не без оснований. Рейтинги идут туда, стук идет оттуда, и все в районе дна. Так что основания есть. Насчет того, что ФСО оборонит… Ну это, знаете, как подойти к вопросу.







Численность ФСО не превышает 50 тысяч человек, да еще и раскиданы они слегка. Ну точно не панацея, согласитесь. Уж если «силами грозными», то тут ФСО точно не помощник. Ну да, самолет прикроет взлетающий. Не более того.



Кроме того, против бунтующего населения ФСО вроде бы как не предназначена. Для населения есть Росгвардия и МВД. Против кого тогда может применять технику, оружие и не заморачиваться ответственностью ФСО? Против конкурентов на выборах, что ли? Тоже странно, будет опять крестница с глупыми заявлениями (если еще уговорят Ксению) и пара-тройка вечных «оппозиционеров».



На Навального, простите, хватит участкового. И очередного 30-суточного ареста.



Но я совсем о другом. Я о том, что относительно скоро (переболеть не успеем все) придется выбирать. Опять то ли выборы без выбора, то ли выборы Путина, но что-то такое будет в 2024-м.



И тут соображение, ибо нужен нам ответственный президент. Способный, умеющий, понимающий и все такое. Путин-2. Просто Путин. Путин обнуленный, собственно, это не важно. Важно то, что России и ее народонаселению нужен будет Президент. Соответствующий.



Я ничего (почти) не имею против того, чтобы это был Путин. Но не ЭТОТ Путин, а ТОТ… Ну, вы поняли, да?



Путин сегодняшний ну совсем не похож на президента, способного вытянуть Россию из всех проблем.



Стоит, наверное, объяснить?



Вот тут была речь. Ну, неплохо так срежиссированная, с часиками засада вышла, но согласитесь, это не такой уж и косяк. Важно не КАК, важно, ЧТО сказал президент.



А по сути он не сказал ничего. Ни нового, ни полезного. Да, продлил «оплачиваемые» нерабочие дни. Правда, не пояснил, кто и откуда возьмет деньги на то, чтобы устроить стране выходной на месяц.



Ну и заодно (красивый ход, кстати, я оценил) свалил проблему на губернаторов. На местах виднее, к народу ближе, вот сами с народом и разбирайтесь. Два губера не будь дураками — рванули в отставку по собственному, Собянин внял намекам и пропуска отменил.







Думаю, и в других регионах, где у губернаторов тестикулы из мяса, послабления начнутся. Потому что, простите, мне это 1941-й напоминает. Когда армии срывались и бежали, поскольку первыми драпать начинали штабы. Нет, было дело, когда лейтенанты и капитаны ситуации вытаскивали, но сейчас не то время слегка, чтобы, скажем, народных мэров избирать. Не Крым с «русской весной». Не те задачи слегка стоят.



Не очень как-то это все выглядит. Штрафов понапридумывали, налогов подкинули, кары земные посулили. И на этом все. Дальше – на местах.



Предвижу дальнейшее бегство губернаторов и мэров, поскольку, если люди умные, то сообразят, что при таком раскладе их все равно за одно место подвесят. Либо за то, что распространение вируса не остановили, либо за то, что, борясь с вирусом, угробили половину компаний в регионе.



В общем, смотрится не очень. Человек, который 20 лет занимал должность президента России (ладно, премьером был, но при каком президенте), вроде бы отдает судьбоносные приказы, направленные ни много ни мало на выживание нации, но… Как-то всю ответственность перекладывает на других.



Более того, я уже говорил, так повторюсь: никаких мер поддержки предложено не было. Принятый закон «о поддержке бизнеса» составлен так, что по факту этой «помощи», которой не то чтобы много, не получит ровным счетом никто. Ну за исключением сами знаете кого… Героев Труда России Ротенбергов.



Ситуация – закачаешься. Платить зарплату неизвестно из чего – выручки нет, производить/оказывать услуги нельзя, надо распустить работников за зарплату и сидеть ждать не совсем понятно чего. Ах да, кредит можно взять. А лучше два. Чтобы точно никуда не уйти в будущем. А то вдруг бизнес выживет?



И банкротом объявлять себя нельзя. Не время.



Честно – не понял, зачем Путину понадобилось уничтожение малого и среднего бизнеса. Наверное, такую задачу поставили. Но то, что не получилось в 1998 и 2008 годах, в 2020 получается не просто, а очень просто.



Куда будут выходить через месяц тысячи сотрудников разорившихся к тому времени малых предприятий, Владимиру Владимировичу явно не очень интересно. А выходить им будет некуда.



За примерами ходить не надо, лично у меня вокруг куча народа в полной растерянности от того, на что жить этот внезапно свалившийся месяц. Работодатель (так сказал Путин) обязан выплатить зарплату. И точка.



Кто выплатит ее швее в ателье? Ремонтнику обуви? Автомеханику? Шиномонтажнику?



Вообще, все как-то продумано было… слишком по-русски. Не стану снова ходить за примером. Мелочь: сломалась кран-букса в смесителе у соседа. Искали всем сообществом, хорошо в соседнем подъезде у мужика нашлась запасная. Странная какая-то, немецкая. А купить негде.



Возвращаемся во времена 80-х, когда в каждой квартире должен быть запас свечей, лампочек, кран-букс, выключателей?



А их уже сейчас нет, потому что нет тех, кто их продает. Ну и тех, кто ставит, тоже. При этом предприятия должны продолжать заодно платить кредиты, аренды и налоги. Этого никто не отменял. Такая вот забота о бизнесе.



Вообще, очень так своеобразно вышло. Мы защищали «русский мир» на Донбассе, боролись с фашизмом на Украине, с терроризмом в Сирии, спасали население Италии и США от коронавируса.



Но вот как только встал вопрос о том, что государство должно (да, черт возьми, именно должно!!!) защитить своих граждан, — все, государство начало сливаться. Нет, конечно, губернаторы и мэры — это тоже государство, но думаю, мы еще увидим и их спины.



И, кроме пачки запретительных мер, я ничего не наблюдаю от государства. Ничего. Ни контроля за ценами, которые просто рванули вверх, ничего такого. Начинаешь уже не понимать, а пребывать в полной уверенности, что ты нужен был только для того, чтобы стричь с тебя налоги.



И больше всего умиляет даже не самоизоляция президента среди валдайских красот, а его самоустранение от работы.



Объявить каникулы – это не работа. Это перекладывание ответственности на тех, кто ниже. Это уже не тот Путин, честное слово. Тот Путин шел и решал проблемы. Хорошо ли, плохо ли, – он шел их решать. А этот…



А этот, извините, просто передает ответственность на региональные власти. И получается очень забавная ситуация: президент дает указания о введении всех этих странных самоизоляционных выходных с причитающимися выплатами. Сваливая весь геморрой на работодателей и региональные власти. Получается, президент хороший, а губернаторы и мэры, которые будут принимать решения о введении карантинов и ЧС, накладывать штрафы и так далее, – плохие.



Казалось бы, а почему не ввести режим ЧС или карантин на худой конец?



Все опять-таки упирается в деньги. Вспомните, что обещал Путин 25 марта.



«Для поддержки тех, кто оказался на больничном или потерял работу, установят норму выплаты по больничному листу. До конца года эти выплаты будут высчитываться, исходя из суммы не менее МРОТ, пособия по безработице увеличат до уровня МРОТ — до 12 130 рублей». США ограбили "уважаемого партнера": это может стоить тысячи жизней

Вот и все становится более или менее ясным. То ли нет денег (куда тогда они ушли?), то ли желания оплачивать банкет. Потому полномочия (и головная боль по изысканию средств) передаются главам регионов, которые начинают увольняться, понимая, чем это грозит им в дальнейшем.



И вот она, старая сказка о хорошем царе и плохих боярах на местах. Нет? Вообще, похоже.



Тем временем врачи из тех же регионов кричат о помощи, говоря о том, что им не хватает элементарных средств защиты. Я уже писал об этом. Зато эти средства защиты продаются/передаются нашему "злейшему другу", то есть США. И сателлиту США Италии.



Странная ситуация. Казалось бы, надо в первую очередь заботиться о своих гражданах, а на деле? А на деле как-то не очень получается.



Повторюсь. Я не против того, чтобы Владимир Путин-2024 снова стал президентом. Но чтобы это был президент образца не 2020 года, а 2002-го.



Хочется жить хорошо. Несмотря ни на что.



Не знаю, как насчет переворота, о котором дружно заголосили некоторые СМИ и блогеры, что-то в этом, конечно, есть. Я о том, что Путин разрешил ФСО применять технику и все прочее. Говорят, побаивается переворота и свержения.Скажу так: не без оснований. Рейтинги идут туда, стук идет оттуда, и все в районе дна. Так что основания есть. Насчет того, что ФСО оборонит… Ну это, знаете, как подойти к вопросу.Численность ФСО не превышает 50 тысяч человек, да еще и раскиданы они слегка. Ну точно не панацея, согласитесь. Уж если «силами грозными», то тут ФСО точно не помощник. Ну да, самолет прикроет взлетающий. Не более того.Кроме того, против бунтующего населения ФСО вроде бы как не предназначена. Для населения есть Росгвардия и МВД. Против кого тогда может применять технику, оружие и не заморачиваться ответственностью ФСО? Против конкурентов на выборах, что ли? Тоже странно, будет опять крестница с глупыми заявлениями (если еще уговорят Ксению) и пара-тройка вечных «оппозиционеров».На Навального, простите, хватит участкового. И очередного 30-суточного ареста.Но я совсем о другом. Я о том, что относительно скоро (переболеть не успеем все) придется выбирать. Опять то ли выборы без выбора, то ли выборы Путина, но что-то такое будет в 2024-м.И тут соображение, ибо нужен нам ответственный президент. Способный, умеющий, понимающий и все такое. Путин-2. Просто Путин. Путин обнуленный, собственно, это не важно. Важно то, что России и ее народонаселению нужен будет Президент. Соответствующий.Я ничего (почти) не имею против того, чтобы это был Путин. Но не ЭТОТ Путин, а ТОТ… Ну, вы поняли, да?Путин сегодняшний ну совсем не похож на президента, способного вытянуть Россию из всех проблем.Стоит, наверное, объяснить?Вот тут была речь. Ну, неплохо так срежиссированная, с часиками засада вышла, но согласитесь, это не такой уж и косяк. Важно не КАК, важно, ЧТО сказал президент.А по сути он не сказал ничего. Ни нового, ни полезного. Да, продлил «оплачиваемые» нерабочие дни. Правда, не пояснил, кто и откуда возьмет деньги на то, чтобы устроить стране выходной на месяц.Ну и заодно (красивый ход, кстати, я оценил) свалил проблему на губернаторов. На местах виднее, к народу ближе, вот сами с народом и разбирайтесь. Два губера не будь дураками — рванули в отставку по собственному, Собянин внял намекам и пропуска отменил.Думаю, и в других регионах, где у губернаторов тестикулы из мяса, послабления начнутся. Потому что, простите, мне это 1941-й напоминает. Когда армии срывались и бежали, поскольку первыми драпать начинали штабы. Нет, было дело, когда лейтенанты и капитаны ситуации вытаскивали, но сейчас не то время слегка, чтобы, скажем, народных мэров избирать. Не Крым с «русской весной». Не те задачи слегка стоят.Не очень как-то это все выглядит. Штрафов понапридумывали, налогов подкинули, кары земные посулили. И на этом все. Дальше – на местах.Предвижу дальнейшее бегство губернаторов и мэров, поскольку, если люди умные, то сообразят, что при таком раскладе их все равно за одно место подвесят. Либо за то, что распространение вируса не остановили, либо за то, что, борясь с вирусом, угробили половину компаний в регионе.В общем, смотрится не очень. Человек, который 20 лет занимал должность президента России (ладно, премьером был, но при каком президенте), вроде бы отдает судьбоносные приказы, направленные ни много ни мало на выживание нации, но… Как-то всю ответственность перекладывает на других.Более того, я уже говорил, так повторюсь: никаких мер поддержки предложено не было. Принятый закон «о поддержке бизнеса» составлен так, что по факту этой «помощи», которой не то чтобы много, не получит ровным счетом никто. Ну за исключением сами знаете кого… Героев Труда России Ротенбергов.Ситуация – закачаешься. Платить зарплату неизвестно из чего – выручки нет, производить/оказывать услуги нельзя, надо распустить работников за зарплату и сидеть ждать не совсем понятно чего. Ах да, кредит можно взять. А лучше два. Чтобы точно никуда не уйти в будущем. А то вдруг бизнес выживет?И банкротом объявлять себя нельзя. Не время.Честно – не понял, зачем Путину понадобилось уничтожение малого и среднего бизнеса. Наверное, такую задачу поставили. Но то, что не получилось в 1998 и 2008 годах, в 2020 получается не просто, а очень просто.Куда будут выходить через месяц тысячи сотрудников разорившихся к тому времени малых предприятий, Владимиру Владимировичу явно не очень интересно. А выходить им будет некуда.За примерами ходить не надо, лично у меня вокруг куча народа в полной растерянности от того, на что жить этот внезапно свалившийся месяц. Работодатель (так сказал Путин) обязан выплатить зарплату. И точка.Кто выплатит ее швее в ателье? Ремонтнику обуви? Автомеханику? Шиномонтажнику?Вообще, все как-то продумано было… слишком по-русски. Не стану снова ходить за примером. Мелочь: сломалась кран-букса в смесителе у соседа. Искали всем сообществом, хорошо в соседнем подъезде у мужика нашлась запасная. Странная какая-то, немецкая. А купить негде.Возвращаемся во времена 80-х, когда в каждой квартире должен быть запас свечей, лампочек, кран-букс, выключателей?А их уже сейчас нет, потому что нет тех, кто их продает. Ну и тех, кто ставит, тоже. При этом предприятия должны продолжать заодно платить кредиты, аренды и налоги. Этого никто не отменял. Такая вот забота о бизнесе.Вообще, очень так своеобразно вышло. Мы защищали «русский мир» на Донбассе, боролись с фашизмом на Украине, с терроризмом в Сирии, спасали население Италии и США от коронавируса.Но вот как только встал вопрос о том, что государство должно (да, черт возьми, именно должно!!!) защитить своих граждан, — все, государство начало сливаться. Нет, конечно, губернаторы и мэры — это тоже государство, но думаю, мы еще увидим и их спины.И, кроме пачки запретительных мер, я ничего не наблюдаю от государства. Ничего. Ни контроля за ценами, которые просто рванули вверх, ничего такого. Начинаешь уже не понимать, а пребывать в полной уверенности, что ты нужен был только для того, чтобы стричь с тебя налоги.И больше всего умиляет даже не самоизоляция президента среди валдайских красот, а его самоустранение от работы.Объявить каникулы – это не работа. Это перекладывание ответственности на тех, кто ниже. Это уже не тот Путин, честное слово. Тот Путин шел и решал проблемы. Хорошо ли, плохо ли, – он шел их решать. А этот…А этот, извините, просто передает ответственность на региональные власти. И получается очень забавная ситуация: президент дает указания о введении всех этих странных самоизоляционных выходных с причитающимися выплатами. Сваливая весь геморрой на работодателей и региональные власти. Получается, президент хороший, а губернаторы и мэры, которые будут принимать решения о введении карантинов и ЧС, накладывать штрафы и так далее, – плохие.Казалось бы, а почему не ввести режим ЧС или карантин на худой конец?Все опять-таки упирается в деньги. Вспомните, что обещал Путин 25 марта.Вот и все становится более или менее ясным. То ли нет денег (куда тогда они ушли?), то ли желания оплачивать банкет. Потому полномочия (и головная боль по изысканию средств) передаются главам регионов, которые начинают увольняться, понимая, чем это грозит им в дальнейшем.И вот она, старая сказка о хорошем царе и плохих боярах на местах. Нет? Вообще, похоже.Тем временем врачи из тех же регионов кричат о помощи, говоря о том, что им не хватает элементарных средств защиты. Я уже писал об этом. Зато эти средства защиты продаются/передаются нашему "злейшему другу", то есть США. И сателлиту США Италии.Странная ситуация. Казалось бы, надо в первую очередь заботиться о своих гражданах, а на деле? А на деле как-то не очень получается.Повторюсь. Я не против того, чтобы Владимир Путин-2024 снова стал президентом. Но чтобы это был президент образца не 2020 года, а 2002-го.Хочется жить хорошо. Несмотря ни на что. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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