В пятницу, 6 декабря, Мещанский суд Москвы вынес обвинительные приговоры ещё троим фигурантам дела о несанкционированном митинге 27 июля. Егора Лесных осудили на три года колонии общего режима, Максима Мартинцова - на два с половиной года колонии, Александра Мыльникова - на два года условно. Поддержать их пришёл лично блогер-оппозиционер Алексей Навальный.

В соцсетях "борец с режимом" обещал подсудимым всестороннюю помощь и поддержку. Однако вместо реальной помощи фигурантам "московского дела" блогер спустил более 22,1 миллиона на отдых за границей, пишут Nation News.

Издание подсчитало, что Навальный потратил в январе 4,2 миллиона рублей на отдых в Таиланде, ещё 1,2 миллиона рублей в апреле были потрачены на визит в США вместе с дочерью Дарьей. В том же месяце Навальный наведался во Францию, спустив на это 1,5 миллиона рублей. Две поездки в Италию стоили ему ещё по 2 миллиона каждая. Плюс в июле "борец с режимом" посетил Альпы, потратив 3,5 миллиона рублей.

Сентябрьская поездка "оппозиционера" в США обошлась ещё в 4,7 миллиона рублей, визит в Польшу - в 1 миллион, а недавняя поездка Навального в Италию стоила почти 2 миллиона рублей.

Отмечается, что в общей сложности на отдых и развлечения ушло порядка 22,1 миллиона рублей, которых бы более чем хватило, чтобы нанять адвокатов для всех, кто попал из-за Навального за решётку. Однако "оппозиционеру" невыгодно помогать пострадавшим по его вине, так как чем строже приговор, тем убедительнее звучат его тезисы о якобы "полицейском государстве", пишет издание.