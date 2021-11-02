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Как НАТО нападет на Белоруссию: военный аналитик рассказал о подготовке альянса

02 ноября 2021, 17:00  •  38 • Политика
Фото: U.S. Air Force / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Запад обеспокоен укреплением страны после военных маневров с РФ
Угроза со стороны Североатлантического альянса в отношении Белоруссии остается, главным образом, с воздуха. Дело в том, что на территории соседней Украины проходят совместные с НАТО военно-учебные маневры с высадкой воздушного десанта, заявил аналитик Сергей Ищенко.
Ранее стало известно о том, что погранслужба Украины получила оснащение в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. НАТО торопится на фоне новости о приобретении Белоруссией ЗРК С-400, а потому часто появляется на украинских аэродромах.
Как считает аналитик, если бы альянс решил устроить атаку на Белоруссию или Калининград, то вполне легально смог бы заняться рассредоточением воздушной группировки в Незалежной и атаковать выбранный регион со стороны Украины.
Таким образом, рассудил Ищенко, источником основной угрозы являются не ВСУ, а их союзники по НАТО. Последние уже активно используют украинские аэродромы, готовя взлетно-посадочные полосы для своих истребителей. Североатлантический альянс занят в регионе сертификацией указанных объектов – первый, староконстантиновский аэродром, уже сертифицирован.
"Чтобы разместить там натовскую авиацию на постоянной основе или на длительное время", – пояснил военный аналитик.
Ранее обозреатель Сара Уайт заявила, что Белоруссия уже оказалась под полным контролем Российской Федерации, а главное беспокойство в НАТО, главным образом, проявилось после  совместных военно-учебных маневров двух стран во время "Запада-2021", а также заявления о готовности оперативно рассмотреть просьбу Минска о приобретении С-400.

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