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Как наступает новое время

16 января 2018, 10:24  •  228 • Аналитика

«Давайте помечтаем, какую систему теплоснабжения в городе мы хотим иметь. Вот так, без ограничений. Какие трубы, какие счетчики, стены, теплопроводность, контроль» — молодой и азартный директор региональной энергетической компании говорил с огромным энтузиазмом. Региональные чиновники и депутаты оживились. Отложили в сторону возражения и тоже стали мечтать о совершенной технической системе, которую все они вместе могут создать всего за пять-десять лет. Так наступает новое время.

В конце 1980-х оно пришло в виде начальника комсомольской организации столичного НИИ, купившего себе «Жигули» на деньги, заработанные на спекуляции компьютерами. Волна предпринимательства, риска, погони за наживой и сиюминутной эффективностью захватила самый передовой и пассионарный на тот момент слой страны. С тех пор прошло тридцать лет. Мы освоили азы капитализма, сначала разрушили, а потом восстановили государство, победили терроризм сначала на своей территории, а потом стали помогать другим, практически сдались Западу, а потом отыграли назад. Это было прекрасное время, но оно закончилось. И возникает вопрос: что дальше? А тут как раз и президентские выборы.

На протяжении всех этих тридцати лет система периодически менялась. То она становилась более капиталистической, то более государственнической. Но всегда находились те, кто стимулировал эти перемены. А теперь их нет. Мы задались вопросом: почему? И наш ответ в том, что все те перемены были внутри одной по духу системы — рожденной поколением, которое придумало и реализовало демократическую революцию в России. Оно породило политическую систему, где возникли конкурирующие группы, но все они пытались влиять на то, что было рождено в начале 1990-х, принимая глубинные принципы системы — эффективность, рынок, демократия, индивидуализм. А сейчас требуется ментальная смена, во главу угла должны встать иные ценности, те, что в 1990-е казались смешными и слабоватыми для боевого настроя молодого капитализма.

Просканировав предвыборные программы кандидатов в президенты и вообще весь предвыборный дискурс и имея присущий «Эксперту» экономический уклон, мы сформулировали четыре основных ментальных слома нынешнего времени.

Первый — изменение отношения к государственным активам. Раньше казалось, что они тоже рыночные игроки, должны жить по коммерческим правилам и в конце концов быть приватизированы. Теперь кажется, что это нонсенс. Экономическое самоубийство страны. Госактивы на то и «гос», чтобы служить общему благу. Они должны помочь провести модернизацию хозяйства страны и развиться масштабному частному сектору.

Второй слом — отношение к справедливости. Ставшие архаикой советских времен, справедливость и неприятие неравенства за несколько месяцев были ревальвированы и превратились в ценность, к которой прилично стремиться. Вспомнили, что стремление к справедливости, собственно, и стало причиной масштабной модернизации национальных хозяйств второй половины XX века. Похоже, пора реанимировать опыт тех экономических программ.

Третий слом — постепенный переход приоритетов от финансистов к промышленникам. Тем, кто в состоянии не перестроить, а построить. Переход донельзя медленный, но все-таки происходящий. Увеличение влиятельности промышленников в будущем кабинете наверняка изменит экономическую политику, сделав ее более долгосрочной, более ориентированной на накопление высокотехнологичного основного капитала страны.

И четвертый ментальный слом — возвращение умения мечтать не о деньгах, а о совершенном хозяйственном объекте, который мы можем вместе построить.

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