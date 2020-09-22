В детстве его дразнили "ублюдком": Чака. Он вырос, создал империю зулусов и заслужил новое прозвище: "африканский Наполеон". Чака правил Зулулендом 12 лет, пока 22 сентября 1828 года его не убили братья.

Как Наполеон, только черный: зулусский вождь Чака и его военное чудо 03:00

Чака не верил, что человек может умереть от старости. Когда по этой причине умерла его мать, он стал вести себя неадекватно: искал убийц и жестоко расправлялся со всеми "подозрительными лицами". Первыми страдали колдуны, которые привели его к власти. Наконец, он надоел всем...

Месть отцу

Чака был незаконным сыном вождя зулусов. Вождь избавился от ребенка – прогнал с матерью "куда подальше". На чужбине Чака получил неплохое воспитание, вырос отличным воином, пришел на родину с войском и сместил отца. Стать верховным правителем ему помог авторитет колдунов: под угрозой смерти они внушали зулусам, что Чаке надо подчиняться. Он оказался талантливым "государственным деятелем". Провел реформы, в том числе социальные и даже сексуальные. Например, при Чаке молодые люди не имели права заниматься сексом вне брака (и тем более жениться), если не отличились в бою. Чака строил военную империю. Он многократно увеличил и перевооружил зулусскую армию – в ней появились новые копья с широким железным клинком. Для атак придумал построение в форме быка. "Голова" принимала основной удар, "рога" действовали с флангов, "зад" был крепким тылом. Со временем Чаку стали называть "собирателем земель". Его армия наращивала зулусскую империю в пределах современной ЮАР и Танзании, а "минутой ее славы" стала фантастическая победа над британским войском.

© AP Photo / Rick Bowmer Представители племени зулусов, Южная Африка

Крах амбиций

Через 40 лет после убийства Чаки на земле зулусов нашли залежи алмазов. В Африке появилось как никогда много англичан. Признавать власть Британской короны зулусы не хотели, пришлось с ними воевать. Первое сражение произошло в 1879 году у холма Исандлвана: зулусы разгромили британскую армейскую колонну со всеми ее пушками и ружьями. "Это была яркая победа, которая у многих в Англии вызвала шок", – рассказывает эксперт по истории Южной Африки Александр Воеводский:

"Ключевую роль сыграло пренебрежение противником со стороны англичан. Они поплатились за свое отношение к зулусам как к дикарям, которым нечего противопоставить регулярной армии. Зулусы сыграли на эффекте неожиданности и, невзирая на потери, быстро достигли стадии ближнего боя, когда могли задействовать свои копья".

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Войну с англичанами зулусы все равно проиграли. Считается, что это предвидел еще сам Чака. Ему даже приписывают пророчество об отношениях черных и белых: "Мы станем рабами их компасов и циркулей. Наши лучшие умы будут болтать в бистро вокруг бутылки". Признать такое человеку с наполеоновскими амбициями было непросто.

Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik