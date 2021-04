Как написать плохую статью о России. Американец раскрыл все секреты

Пол Робинсон, американский журналист, раскрывает секреты "успешной" статьи про Россию. Выдумывайте события, ссылайтесь на непроверенные утверждения, цитируйте только источники, подтверждающие вашу версию – и вас ждёт успех.

Несколько статей в прессе, которые я видел за последние дни, меня скорее раздражали, но я думаю, что они полезны в качестве примеров, как искажается репортаж о России. Потому что они демонстрируют методы, используемые журналистами, чтобы нарисовать картину мира, которая далеко не точна.

Статьи, о которых идёт речь, взяты из бастионов сбалансированных репортажей – The New York Times и The Guardian. Первый – из воскресного выпуска NYT под названием "Торговец оружием в прицеле элитного отряда убийц России". Речь идёт о болгарском торговце оружием Эмилиане Гебреве, чьё оружие уничтожено в результате взрыва в Чехии в 2014 году якобы российскими секретными агентами.

Вторая статья тоже из NYT. Этот материал называется "Испытав пределы мира, Путин отступает от края пропасти" и анализирует то, что автор Антон Трояновский называет "эскалационным подходом России к внешней политике", как это видно по наращиванию русской армии у границы с Украиной.

Третий и последний материал от The Guardian рассказывает о протестах на прошлой неделе в поддержку заключённого в тюрьму оппозиционера Алексея Навального. Это несколько шизофренично, с одной стороны, когда говорят, что движение за Навального находится в беде, но с другой стороны, изображают протесты как относительный успех и заканчивают уверенной нотой, что, как бы мрачно сейчас ни выглядела оппозиция, это может измениться в любой момент.

В любом случае, читая эти статьи, можно заметить определённые техники, которые используются для создания искажённой картины реальности. Итак, если вы хотите стать журналистом, вот что вы должны делать в статьях:

Выдумывайте события. В статье Guardian авторы Эндрю Рот и Люк Хардинг (да, он!) начинают с того, что говорят читателям, что "до протестов на этой неделе сторонникам Алексея Навального будущее казалось невыразимо мрачным". Но затем это поднимает нам настроение следующими словами:

То, что последовало за этим, было на удивление нормальным: ядро из десятков тысяч сторонников Навального собралось возле Кремля, размахивая фонариками мобильных телефонов и скандируя "Путин – вор!". Милиция отступила в Москве (в Санкт-Петербурге был силовой разгон). В течение вечера толпа по своему желанию бродила по улицам столицы. Это чувство энтузиазма, преодоления страха, протест закончился на позитивной ноте... Это оставило меня с чувством, что ничего не потеряно, это ещё не последняя битва и уличные протесты в России не закончились навсегда,

– сказал Иван Жданов, глава Фонда борьбы с коррупцией* Навального, в интервью из Европы.

Ах да, протесты имели огромный успех, эйфорию. "У Кремля собрались десятки тысяч сторонников Навального". За исключением того, что большинство репортёров заявили, что ничего подобного не было и явка была намного ниже ожиданий.

Оценки численности протестующих разнятся, но МВД России насчитало 14 тысяч человек по всей стране и только 6000 в Москве. Подсчёты Министерства внутренних дел, как правило, занижены, поэтому к ним можно относиться скептически, но русские СМИ утверждали, что в Москве собралась толпа от 10 тысяч до 15 тысяч человек, в то время как оценки западных журналистов были примерно такими же. Макс Седдон из Financial Times, например, подсчитал, что это число составляет около 10 тысяч человек, и отметил, что это намного меньше, чем во время последних протестов в январе. Итак, собрались "десятки тысяч", как утверждает The Guardian? Очевидно, нет.

Не только The Guardian предоставляет вводящие в заблуждение данные. В своей статье о болгарском торговце оружием The New York Times пишет следующее:

После того как продемократические протестующие свергли там марионеточное правительство Кремля [то есть на Украине], российские спецподразделения в форме без опознавательных знаков захватили и аннексировали Крым, а также спровоцировали восстание сепаратистов, которое всё ещё продолжается на востоке страны.

Давайте разберёмся с этим: действительно ли демонстранты в Киеве выступали за демократию? Спорный, хотя не доказуемо на 100% ложный тезис. Но определённо неверным является представление, что украинское правительство, свергнутое в феврале 2014 года, было "российской марионеткой". Это просто неправда. Что касается "аннексии" Крыма "российским спецназом", то в некотором смысле это правда, хотя и не вся история того, что произошло. Но утверждение, что "российский спецназ" "спровоцировал сепаратистское восстание" в Донбассе, безосновательно. Я не знаю никаких доказательств присутствия "российских спецназовцев" в Донбассе в первые недели восстания. (Стрелков и его отряд не были "российским спецназом", и большинство исследований восстания показывают, что оно было в подавляющем большинстве случаев стихийным и местным по своему происхождению).

Итак, повторюсь: выдумывайте события.

Упомяните, что другие "сообщили", "утверждали" или "заявили" о чём-то, не указывая, что данное утверждение в лучшем случае сомнительно, а в худшем – ложно.

Например, в статье NYT о г-не Гебреве говорится о предполагаемом российском шпионском подразделении, подразделении 29155, и утверждается, что:

В прошлом году Times опубликовала оценку ЦРУ, согласно которой офицеры этого подразделения могли провести секретную операцию по выплате средств сети криминальных боевиков в Афганистане в обмен на нападения на войска США и коалиции.

На первый взгляд, это верно в том смысле, что Times раскрыла эту оценку. Но то, что вам не говорится, – это то, что правительство США имеет лишь низкую или среднюю уверенность в истинности утверждения. Это важно, не правда ли? Разве не следует об этом упоминать? В противном случае Times делает вид, что нечто является правдой, хотя это, вероятно, не так.

Это не единственный пример. Об Украине чуть позже в той же статье говорится, что после того, как в Донбассе разразилась война:

По словам украинских официальных лиц, российские головорезы рассредоточились по стране, убивая высокопоставленных украинских военных и сотрудников разведки, которые играли ключевую роль в военных действиях.

Они сделали это, не так ли? Что ж, может быть, "согласно украинским официальным лицам". Но должен сказать, что я впервые слышу об этом, и если бы это было правдой, разве не было бы новостей о множестве погибших украинских военных и офицеров разведки? Учитывая, что таких новостей не было, зачем повторять утверждение? Стоит по крайней мере сначала это проверить в Times.

Цитируйте только источники, подтверждающие рассказ, который вы пытаетесь изложить. Игнорируйте альтернативные точки зрения.

Такого рода совет следует из последнего. Если вы пишете об Украине, цитируйте "украинских чиновников". Но не цитируйте представителей ополченцев. Если вы говорите о России, цитируйте оппозиционеров. Игнорируйте проправительственных аналитиков.

Мы можем видеть это в статье Guardian. Она цитирует пару членов команды Навального, британского профессора, старшеклассника, поддерживающего Навального в России, а затем упоминает слова какого-то совершенно случайного бывшего советника бывшего министра иностранных дел Великобритании Робина Кука, чья связь с Россией и знания о России совершенно необъяснимы. Единственная причина, чтобы дать ему слово, кажется, это то, что он придумал несколько хороших строк о том, как оппозиционные движения могут внезапно одержать победу, даже когда они кажутся проигрывающими. Само собой разумеется, что в статье нигде не говорится о различных точках зрения.

Материал New York Times о том, что Россия "отступает от края пропасти", также наполнен тщательно отобранными источниками. Прежде всего это вездесущий Глеб Павловский, бывший советник Владимира Путина, ставший оппозиционером, который, кажется, вечный источник для антипутинских цитат. После него в статье приводится цитата помощника Навального Леонида Волкова, заявление советника по национальной безопасности Украины Алексея Данилова и несколько слов в целом симпатичного антипутинского эстонского аналитика Кадри Лийка. Мы также получаем заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и мнение Константина Ремчукова, редактора "Независимой газеты", чья политическая позиция мне не на 100% ясна, но мне кажется более-менее оппозиционной (с учётом того, что Ремчуков возглавлял предвыборную кампанию мэра Москвы Сергея Собянина). В общем, антиправительственные источники занимают большую часть пространства.

Вот и всё. Придумайте что-нибудь. Ссылайтесь на "утверждения" и "заявления", не указывая, что они необоснованны или даже ложны. И добавьте множество цитат экспертов, которые поддерживают выбранный рассказ. Проще простого. Вас ждёт карьера журналиста. Только не пытайтесь быть объективными, договорились?

