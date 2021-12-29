Как нам соврали о коронавирусе. Прогноз 2021 года разоблачён

Продолжаем разбираться в прогнозах на 2021 год, а также сбывшихся и несбывшихся надеждах. В этом выпуске - анализ сказанного Saxo Bank о коронавирусе и конспирологических теориях. Сбылось не всё, да и вранья было предостаточно.

В своём "шокирующем прогнозе" на 2021 год Saxo Bank предположил, что конспирологическим теориям о возникновении коронавируса вход будет закрыт. Обсуждать ничего подобного мы не станем. Точнее, информационные площадки не смогут публиковать спорные размышления на тему, поскольку блокчейн просто уничтожит фейкньюс. Как мы понимаем, даже если они не фейкньюс, а просто неудобны кому-то.

Говорили авторы прогноза о дезинформации, которая в 2021 году только усилится, особенно в теме ковида. В данной части прогноз сбылся - информации о коронавирусе так много, что даже правдивое становится ложным. Если раньше мы были уверены, что больные ковидом падают в судорогах на месте (спасибо кадрам китайского телевидения), то теперь стало ясно, что болезнь развивается не моментально и не с такими симптомами. Впрочем, менее опасным от этого ковид не становится, следует беречь себя.

В Saxo Bank полагали, что дезинформация в 2021 году достигнет критической отметки. Старший специалист по количественному анализу Saxo Bank Андерс Нистен был уверен, что происходящее потребует ответных действий от отрасли, в том числе крупных медиакомпаний и платформ. Последние и станут использовать блокчейн.

Веб-сайты альтернативных новостей, которые распространяют конспирологические теории вроде QAnon, дезинформацию о пандемии коронавируса, фальсифицированные доказательства фактов мошенничества на выборах и тому подобное, внезапно станут недоступны на основных платформах. Реальность побеждает, а воспроизводящие себя псевдознания проигрывают,

- отмечалось в прогнозе.

Однако переломить ситуацию не удалось. Блокируется скорее неудобная информация. А откровенные фейки очень часто продолжают гулять в медиапространстве, в том числе на платформах, которые имеют инструменты для блокировки. Особым подходом к блокировке отличается YouTube. Там удаляют сведения, которые не нравятся владельцам. Жертвой в какой-то момент стал и Царьград. Спор мы решали в суде - и одержали победу. Об этом мы рассказываем в специальном разделе "Первого русского".