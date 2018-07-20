Как нам построить сильную экономику России. Часть 4 • 82 • Аналитика



Стабильный курс рубля относительно мировых валют нам следует достигать путем фиксированного курса рубля к выбранной валюте. Не секрет, что сегодня экономика РФ сильно зависит от импорта товаров различного рода, и, увы, нет сомнений, что так будет и впредь – импортозамещение, это вне всякого сомнения, вещь архиважная и архинужная, но нужно понимать, что страна с населением менее 150 млн. человек, вынужденная к тому же производить практически весь спектр вооружений, необходимый для ее СЯС, армии, ВКС и флота, не сможет обеспечить себя всеми необходимыми товарами исключительно собственного производства. Мы будем и в дальнейшем осуществлять массовый закуп продукции иных стран, и нам не нужно этого бояться – но нам следует свести к минимуму перепады валютного курса, так как они ломают экономику предприятий, использующих импортное оборудование и комплектующие, а также крайне негативно отражаются на покупательной способности населения – что, в свою очередь, также вредно для экономического развития нашей страны.



В общем, наша ключевая задача во внешней торговле заключается вовсе не в отказе от нее, а в том, чтобы обеспечить такое развитие нашей экономики, при котором мы продавали бы иностранцам больше товаров, чем покупали у них. Это является основным условием, при котором фиксированный курс валюты будет способствовать развитию нашей экономики. Чтобы добиться этого, государство должно взять на себя управление внешнеторговым балансом – то есть в ее задачу входит не только определение фиксированного курса на ближайший год (предыдущий курс + плановая инфляция рубля), но и восстановление монополии на валютную выручку, а также использование комплексных мер поддержки собственного производителя с целью максимизации экспорта при минимизации импорта.





В одной изстатей, посвященной возможным преобразованиям экономики РФ, прозвучало интересное предложение – перевести торговлю нашими нефтепродуктами за рубли. То есть речь идет о том, чтобы заключать с иностранными покупателями контракты не в долларах или евро, а в рублях, и пусть они для оплаты контрактов покупают наши рубли за валюту.







К сожалению, подобная схема работы не принесет нам ничего, кроме убытков. Все дело в том, что существует мировой рынок нефти и газа, и цены на них устанавливаются именно в долларовом эквиваленте. Соответственно, любой покупатель, рискнувший заключить рублевый контракт, покупает «кота в мешке» - если вдруг в период действия контракта курс рубля по отношению к доллару вырастет (то есть за доллар будут давать больше рублей), то покупатель останется в выигрыше, так как, покупая рубли, он потратит меньше валюты, но если вдруг получится наоборот – он проиграет. При этом ни тот ни другой вариант для нас нехороши, но поясним это на примере.



Допустим, доллар стоит 60 руб, а мировая цена за баррель нефти составляет 50 долл., или 3 000 руб. на момент сделки. Мы заключаем контракт на поставку определенного количества нефти в течение года по 3 000 руб. за баррель. Для того чтобы покупатель смог оплатить нам эти 3 000 руб., ему нужно потратить 50 долл., купив на них рубли и заплатив эти рубли нам. Но если стоимость доллара вдруг выросла до 70 руб, то ему достаточно будет заплатить только 42,86 долл., и он окажется в выигрыше, а мы? Мы проиграли - вместо того, чтобы менять баррель нефти на 50 долл, мы будем менять ее на 42,86 долл., и в чем же тут наша выгода?



Допустим, рубль укрепился по отношению к доллару, и последний стал стоить не 60, а 50 руб. В этом случае покупателю для исполнения контракта надо будет потратить на покупку 3 000 руб. уже не 50, а 60 долларов, но зачем ему это делать, если на мировом рынке нефть стоит 50 долл. за баррель, а не 60? Он разорвет контракт, если сможет это сделать, а если не сможет, то останется недовольным сделкой и в будущем постарается приобретать нефть у кого-то другого. В общем, торговля за рубли порождает большую неопределенность и риски как для продавца, так и для покупателя. Такие риски никому не нужны и только оттолкнут от нас покупателей – они предпочтут заключать долларовые сделки с другими продавцами. Кончится это тем, что наши объемы продаж упадут – но зачем нам такое нужно? Собственно говоря, торговля нефтью и газом за рубли устраивала бы всех лишь при фиксированном курсе рубля относительно валюты, но в этом случае она не имеет смысла – продавай хоть за доллары, хоть за рубли, количество валюты, поступающей в страну, от этого не изменится. Форпост Евросоюза. Немецкая награда для прибалтийского трио



Следующая задача – обеспечение экономики достаточной денежной массой – может быть решена путем довольно нехитрого механизма наполнения экономики деньгами, который, увы, вызвал отторжение у многих читателей ВО. Попробуем объяснить его работу еще раз.



Как мы уже говорили, простой вброс денег в экономику (например, в виде дополнительных кредитов, выдаваемых коммерческим банкам за счет эмиссии денежных средств ЦБ) приводит лишь к подстегиванию инфляции, и не помогает нам решить поставленную задачу. Это связано с тем, что подобные вливания денег всего лишь увеличивают платежеспособный спрос, но производителю значительно проще отреагировать на это увеличением цен (в чем он крайне нуждается), а вовсе не увеличением количества производимых товаров и услуг.



Нам же нужно совсем иное. Дело в том, что нехватка денег привела к тому, что наши предприятия в массе своей имеют огромные долги, мешающие нормальной хозяйственной деятельности. Схема «мне не платят покупатели и я не плачу поставщикам» давно стала естественной для наших фирм, но это, конечно, совершенно неправильно. Причем нужно понимать, что это – не вопрос бесхозяйственности или неумелости бизнеса – на рубль производимой продукции мы имеем вполовину меньше денег в экономике, чем в странах евро. Сплошь и рядом предприятия, которые ведут успешную деятельность и которые имеют прибыль «на бумаге», но тем не менее испытывают нехватку средств из-за несвоевременных оплат покупателей и, соответственно, зачастую не могут обеспечить свою производственную деятельность своевременными поставками сырья и материалов. Нехватка денежных средств ухудшает экономику предприятий, так как часто заставляет приобретать не у того, кто предлагает лучшую цену, а у того, кто может дать большую отсрочку платежа. Поэтому нам необходимо придумать такой способ введения дополнительных денег в экономику, при котором эти деньги были бы использованы на нормализацию взаиморасчетов, а на создавали дополнительный платежеспособный спрос и не раздували бы инфляцию. Суета вокруг "Кинжала"



Именно такой способ и предложил автор. Мы должны сперва значительно ужесточить наказания за несвоевременное гашение задолженностей и упростить процедуру взыскания денежных средств с предприятий-должников, то есть создать у предприятий осознанную потребность в необходимости своевременной оплаты собственных счетов – и лишь тогда, когда эта потребность будет для них очевидна, дать им на это деньги. При этом выдача средств, опять же, должна быть строго целевой, то есть переданные предприятию деньги должны использоваться им именно на погашение долгов перед поставщиками и подрядчиками, а не на что-то иное.



Другими словами, если мы на законодательном уровне предусмотрим ограничение по максимальной отсрочке платежа в договоре, а также предусмотрим механизм внесудебного взыскания долга (или судебного, но очень ускоренного, позволяющего взыскивать деньги за 25-30 дней после начала просрочки), но объявим при этом, что указанные изменения вступят в силу, скажем, через год – и одновременно предоставим возможность привлечь денежные ресурсы на покрытие долгов поставщикам и подрядчикам, то дело пойдет, и деньги, поступив в экономику, будут истрачены именно на нормализацию взаиморасчетов, а не на рост цен. Соответственно, мы сможем пополнить экономику деньгами, не разогнав инфляцию. Кинозал. Голливуд – фабрика мифов о свободе воли. Часть 3



Единственный вопрос, который возникает при этом – «под каким соусом» выдать предприятиям деньги. Самый простой способ – целевые кредиты, для нас был бы чрезвычайно удобен, потому что банки давно уже и весьма неплохо отработали процедуры контроля за целевым расходованием средств, выдаваемых по кредитам. Но увы, этот метод нам не подойдет, потому что сегодня большинство предприятий и так закредитованы по самое не балуйся и никаких новых кредитов взять просто не смогут, а их потребуется много.



Отсюда рождается идея кредитной амнистии – то есть нам необходимо выдавать кредиты не дополнительно к тем, которые уже набрало предприятие, а вместо них, то есть - замещая их. То есть при выдаче целевого кредита банку следует «простить» предприятию существующую задолженность на ту же сумму. В результате достигается баланс интересов – поясним это на простом примере:



1) Центральный Банк (ЦБ) эмитирует 1 млн. руб. Появляются новые деньги, которые нужно направить в экономику;



2) Некое предприятие желает получить кредит в 1 млн. руб. на то, чтобы расплатиться со своими просроченными обязательствами перед поставщиками и подрядчиками. Но оно уже имеет кредит в 1 млн. руб., взятый у банка и не может взять больше;



3) ЦБ безвозмездно передает банку 1 млн руб., а банк «прощает» предприятию задолженность по кредиту на 1 млн руб. Таким образом, получается, что банк не теряет ничего – у него был актив в виде обязательства предприятия на 1 млн. руб., а теперь он замещен деньгами в сумме 1 млн. руб.;



4) Банк выдает кредит 1 млн. руб. предприятию на оплату его обязательств и контролирует исполнение платежей.



В результате мы достигаем поставленной цели – эмитировав 1 млн. руб., мы ввели их в экономику таким образом, чтобы они уменьшили просроченную задолженность предприятия, а показатели прочих участников действия не изменились - банк не получил сверхприбыли, так как на полученную от ЦБ сумму вынужден был "простить" долги предприятия, а предприятие, в итоге, как имело задолженность перед банком в 1 млн руб, так и продолжает ее иметь. Денег у предприятия не добавилось тоже, поскольку выданный ему миллион ушел в погашение его долгов, но зато количество этих самых долгов снизилось. Господин посол, вам следует извиниться!



И тут у многих читателей возникло подозрение, что что-то в этой схеме нечисто. Ведь если бы все работало так, как изложено выше, то получается, что государство, периодически проводя кредитные амнистии, имеет возможность «за просто так» регулярно погашать обязательства предприятий, устраивая им "райскую жизнь на земле" – но так же не бывает! Ведь все знают, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке.



Все верно, но нельзя забывать, что подобная схема является не средством вспомоществования предприятиям, а способом пополнения денежных средств в экономике (хотя это, само собой, поможет бизнесу). У нас недостаточно денег в обороте, как мы уже говорили ранее, по количеству денежной массы на рубль ВВП мы проигрываем странам еврозоны вдвое. За недостаток денег «расплачиваются» наши предприятия – им не хватает средств на осуществление деятельности, и они в долгах как в шелках. Соответственно, увеличив денежную массу примерно вдвое, мы в значительной мере решим проблемы неплатежей, и действительно облегчим положение предприятий - это вполне позитивно. Однако если мы и после этого продолжим устраивать эмиссии и кредитные амнистии по предложенной схеме, то количество денежной массы превысит производство продуктов и услуг – и тогда мы вместо пользы начнем приносить вред, потому что своими действиями мы будем разгонять инфляцию. Иными словами, предложенный метод будет работать только до тех пор, пока мы не восстановим нормальное соотношение денег в обращении к производимому товару, а затем его использование станет невозможным.



Интересно, что нормализация взаиморасчетов между предприятиями станет весьма серьезным фактором, тормозящим инфляцию. Дело в том, что сегодня предприятия, понимая, что денег за поставленную продукцию они будут ждать очень долго, завышают цены. Отсрочка платежа, по сути, является формой кредитования того, кому она предоставляется, ну а кредит – штука платная, поэтому продавец завышает цену – он как бы закладывает в нее не только нормальную прибыль компании, но еще и некоторый процент за пользование его средствами. Соответственно, при нормализации расчетов предприятие сможет либо уменьшить цену за свои товары, либо же, продавая за ту же цену, извлекать большую прибыль – что опять же, будет хорошо для бизнеса, но и для конечного покупателя тоже, потому что имея такую прибыль производитель может и подождать с повышением цен. Шок и трепет. История провала американских СМИ



Фиксированный курс рубля также приведет к снижению инфляции. Ведь наши курсовые рывки являются одним из сильнейших стимуляторов ее роста – как только рубль в очередной раз «просаживается» вниз, импортные комплектующие становятся дороже в рублевом эквиваленте, соответственно, себестоимость продукции с такими комплектующим растет и, рано или поздно, приводит к необходимости повышения цены на нее.



Все это важно, но само по себе инфляцию не победит. Для того чтобы ввести инфляцию в приемлемые для нас рамки (то есть среднеевропейские 1-2%), нам понадобится кардинальное снижение банковских процентных ставок по кредитам – хотя бы до 3-4%. Сделать это можно только в том случае, если будет снижена ключевая ставка Центробанка (а также ставка рефинансирования) до 1-1,5% максимум. Автор настоящей статьи не видит ни одной «непобедимой» причины, по которой это не может быть сделано, хотя не исключено, что это потребует существенного изменения организационной структуры, условий работы и задач Центрального Банка РФ.



Фиксированный курс рубля, пополнение денежной массы и низкие проценты по кредиту – вот три кита, на которых базируются низкий уровень инфляции, но к ним потребуется и четвертый – это профессиональная работа антимонопольного комитета, предотвращающая необоснованные подъемы цен на продукцию естественных монополий (таких, например, как электроэнергия, понятно, что если некий город получает электричество от ГЭС, то выбора, у кого ее покупать, у него нет), а также картельных сговоров (с целью, например, подъема внутренних цен на бензин).



Итак, мы разобрали пути достижения четырех целей из озвученных нами пяти. Осталась только поддержка отечественного производителя – но это настолько объемная тема, что ей следует посвятить отдельную статью.



Продолжение следует... В предыдущих статьях цикла мы перечислили действия, благодаря которым часть проблем нашей экономики могли быть разрешены. Напомним их еще раз.Стабильный курс рубля относительно мировых валют нам следует достигать путем фиксированного курса рубля к выбранной валюте. Не секрет, что сегодня экономика РФ сильно зависит от импорта товаров различного рода, и, увы, нет сомнений, что так будет и впредь – импортозамещение, это вне всякого сомнения, вещь архиважная и архинужная, но нужно понимать, что страна с населением менее 150 млн. человек, вынужденная к тому же производить практически весь спектр вооружений, необходимый для ее СЯС, армии, ВКС и флота, не сможет обеспечить себя всеми необходимыми товарами исключительно собственного производства. Мы будем и в дальнейшем осуществлять массовый закуп продукции иных стран, и нам не нужно этого бояться – но нам следует свести к минимуму перепады валютного курса, так как они ломают экономику предприятий, использующих импортное оборудование и комплектующие, а также крайне негативно отражаются на покупательной способности населения – что, в свою очередь, также вредно для экономического развития нашей страны.В общем, наша ключевая задача во внешней торговле заключается вовсе не в отказе от нее, а в том, чтобы обеспечить такое развитие нашей экономики, при котором мы продавали бы иностранцам больше товаров, чем покупали у них. Это является основным условием, при котором фиксированный курс валюты будет способствовать развитию нашей экономики. Чтобы добиться этого, государство должно взять на себя управление внешнеторговым балансом – то есть в ее задачу входит не только определение фиксированного курса на ближайший год (предыдущий курс + плановая инфляция рубля), но и восстановление монополии на валютную выручку, а также использование комплексных мер поддержки собственного производителя с целью максимизации экспорта при минимизации импорта.В одной изстатей, посвященной возможным преобразованиям экономики РФ, прозвучало интересное предложение – перевести торговлю нашими нефтепродуктами за рубли. То есть речь идет о том, чтобы заключать с иностранными покупателями контракты не в долларах или евро, а в рублях, и пусть они для оплаты контрактов покупают наши рубли за валюту.К сожалению, подобная схема работы не принесет нам ничего, кроме убытков. Все дело в том, что существует мировой рынок нефти и газа, и цены на них устанавливаются именно в долларовом эквиваленте. Соответственно, любой покупатель, рискнувший заключить рублевый контракт, покупает «кота в мешке» - если вдруг в период действия контракта курс рубля по отношению к доллару вырастет (то есть за доллар будут давать больше рублей), то покупатель останется в выигрыше, так как, покупая рубли, он потратит меньше валюты, но если вдруг получится наоборот – он проиграет. При этом ни тот ни другой вариант для нас нехороши, но поясним это на примере.Допустим, доллар стоит 60 руб, а мировая цена за баррель нефти составляет 50 долл., или 3 000 руб. на момент сделки. Мы заключаем контракт на поставку определенного количества нефти в течение года по 3 000 руб. за баррель. Для того чтобы покупатель смог оплатить нам эти 3 000 руб., ему нужно потратить 50 долл., купив на них рубли и заплатив эти рубли нам. Но если стоимость доллара вдруг выросла до 70 руб, то ему достаточно будет заплатить только 42,86 долл., и он окажется в выигрыше, а мы? Мы проиграли - вместо того, чтобы менять баррель нефти на 50 долл, мы будем менять ее на 42,86 долл., и в чем же тут наша выгода?Допустим, рубль укрепился по отношению к доллару, и последний стал стоить не 60, а 50 руб. В этом случае покупателю для исполнения контракта надо будет потратить на покупку 3 000 руб. уже не 50, а 60 долларов, но зачем ему это делать, если на мировом рынке нефть стоит 50 долл. за баррель, а не 60? Он разорвет контракт, если сможет это сделать, а если не сможет, то останется недовольным сделкой и в будущем постарается приобретать нефть у кого-то другого. В общем, торговля за рубли порождает большую неопределенность и риски как для продавца, так и для покупателя. Такие риски никому не нужны и только оттолкнут от нас покупателей – они предпочтут заключать долларовые сделки с другими продавцами. Кончится это тем, что наши объемы продаж упадут – но зачем нам такое нужно? Собственно говоря, торговля нефтью и газом за рубли устраивала бы всех лишь при фиксированном курсе рубля относительно валюты, но в этом случае она не имеет смысла – продавай хоть за доллары, хоть за рубли, количество валюты, поступающей в страну, от этого не изменится.Следующая задача – обеспечение экономики достаточной денежной массой – может быть решена путем довольно нехитрого механизма наполнения экономики деньгами, который, увы, вызвал отторжение у многих читателей ВО. Попробуем объяснить его работу еще раз.Как мы уже говорили, простой вброс денег в экономику (например, в виде дополнительных кредитов, выдаваемых коммерческим банкам за счет эмиссии денежных средств ЦБ) приводит лишь к подстегиванию инфляции, и не помогает нам решить поставленную задачу. Это связано с тем, что подобные вливания денег всего лишь увеличивают платежеспособный спрос, но производителю значительно проще отреагировать на это увеличением цен (в чем он крайне нуждается), а вовсе не увеличением количества производимых товаров и услуг.Нам же нужно совсем иное. Дело в том, что нехватка денег привела к тому, что наши предприятия в массе своей имеют огромные долги, мешающие нормальной хозяйственной деятельности. Схема «мне не платят покупатели и я не плачу поставщикам» давно стала естественной для наших фирм, но это, конечно, совершенно неправильно. Причем нужно понимать, что это – не вопрос бесхозяйственности или неумелости бизнеса – на рубль производимой продукции мы имеем вполовину меньше денег в экономике, чем в странах евро. Сплошь и рядом предприятия, которые ведут успешную деятельность и которые имеют прибыль «на бумаге», но тем не менее испытывают нехватку средств из-за несвоевременных оплат покупателей и, соответственно, зачастую не могут обеспечить свою производственную деятельность своевременными поставками сырья и материалов. Нехватка денежных средств ухудшает экономику предприятий, так как часто заставляет приобретать не у того, кто предлагает лучшую цену, а у того, кто может дать большую отсрочку платежа. Поэтому нам необходимо придумать такой способ введения дополнительных денег в экономику, при котором эти деньги были бы использованы на нормализацию взаиморасчетов, а на создавали дополнительный платежеспособный спрос и не раздували бы инфляцию.Именно такой способ и предложил автор. Мы должны сперва значительно ужесточить наказания за несвоевременное гашение задолженностей и упростить процедуру взыскания денежных средств с предприятий-должников, то есть создать у предприятий осознанную потребность в необходимости своевременной оплаты собственных счетов – и лишь тогда, когда эта потребность будет для них очевидна, дать им на это деньги. При этом выдача средств, опять же, должна быть строго целевой, то есть переданные предприятию деньги должны использоваться им именно на погашение долгов перед поставщиками и подрядчиками, а не на что-то иное.Другими словами, если мы на законодательном уровне предусмотрим ограничение по максимальной отсрочке платежа в договоре, а также предусмотрим механизм внесудебного взыскания долга (или судебного, но очень ускоренного, позволяющего взыскивать деньги за 25-30 дней после начала просрочки), но объявим при этом, что указанные изменения вступят в силу, скажем, через год – и одновременно предоставим возможность привлечь денежные ресурсы на покрытие долгов поставщикам и подрядчикам, то дело пойдет, и деньги, поступив в экономику, будут истрачены именно на нормализацию взаиморасчетов, а не на рост цен. Соответственно, мы сможем пополнить экономику деньгами, не разогнав инфляцию.Единственный вопрос, который возникает при этом – «под каким соусом» выдать предприятиям деньги. Самый простой способ – целевые кредиты, для нас был бы чрезвычайно удобен, потому что банки давно уже и весьма неплохо отработали процедуры контроля за целевым расходованием средств, выдаваемых по кредитам. Но увы, этот метод нам не подойдет, потому что сегодня большинство предприятий и так закредитованы по самое не балуйся и никаких новых кредитов взять просто не смогут, а их потребуется много.Отсюда рождается идея кредитной амнистии – то есть нам необходимо выдавать кредиты не дополнительно к тем, которые уже набрало предприятие, а вместо них, то есть - замещая их. То есть при выдаче целевого кредита банку следует «простить» предприятию существующую задолженность на ту же сумму. В результате достигается баланс интересов – поясним это на простом примере:1) Центральный Банк (ЦБ) эмитирует 1 млн. руб. Появляются новые деньги, которые нужно направить в экономику;2) Некое предприятие желает получить кредит в 1 млн. руб. на то, чтобы расплатиться со своими просроченными обязательствами перед поставщиками и подрядчиками. Но оно уже имеет кредит в 1 млн. руб., взятый у банка и не может взять больше;3) ЦБ безвозмездно передает банку 1 млн руб., а банк «прощает» предприятию задолженность по кредиту на 1 млн руб. Таким образом, получается, что банк не теряет ничего – у него был актив в виде обязательства предприятия на 1 млн. руб., а теперь он замещен деньгами в сумме 1 млн. руб.;4) Банк выдает кредит 1 млн. руб. предприятию на оплату его обязательств и контролирует исполнение платежей.В результате мы достигаем поставленной цели – эмитировав 1 млн. руб., мы ввели их в экономику таким образом, чтобы они уменьшили просроченную задолженность предприятия, а показатели прочих участников действия не изменились - банк не получил сверхприбыли, так как на полученную от ЦБ сумму вынужден был "простить" долги предприятия, а предприятие, в итоге, как имело задолженность перед банком в 1 млн руб, так и продолжает ее иметь. Денег у предприятия не добавилось тоже, поскольку выданный ему миллион ушел в погашение его долгов, но зато количество этих самых долгов снизилось.И тут у многих читателей возникло подозрение, что что-то в этой схеме нечисто. Ведь если бы все работало так, как изложено выше, то получается, что государство, периодически проводя кредитные амнистии, имеет возможность «за просто так» регулярно погашать обязательства предприятий, устраивая им "райскую жизнь на земле" – но так же не бывает! Ведь все знают, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке.Все верно, но нельзя забывать, что подобная схема является не средством вспомоществования предприятиям, а способом пополнения денежных средств в экономике (хотя это, само собой, поможет бизнесу). У нас недостаточно денег в обороте, как мы уже говорили ранее, по количеству денежной массы на рубль ВВП мы проигрываем странам еврозоны вдвое. За недостаток денег «расплачиваются» наши предприятия – им не хватает средств на осуществление деятельности, и они в долгах как в шелках. Соответственно, увеличив денежную массу примерно вдвое, мы в значительной мере решим проблемы неплатежей, и действительно облегчим положение предприятий - это вполне позитивно. Однако если мы и после этого продолжим устраивать эмиссии и кредитные амнистии по предложенной схеме, то количество денежной массы превысит производство продуктов и услуг – и тогда мы вместо пользы начнем приносить вред, потому что своими действиями мы будем разгонять инфляцию. Иными словами, предложенный метод будет работать только до тех пор, пока мы не восстановим нормальное соотношение денег в обращении к производимому товару, а затем его использование станет невозможным.Интересно, что нормализация взаиморасчетов между предприятиями станет весьма серьезным фактором, тормозящим инфляцию. Дело в том, что сегодня предприятия, понимая, что денег за поставленную продукцию они будут ждать очень долго, завышают цены. Отсрочка платежа, по сути, является формой кредитования того, кому она предоставляется, ну а кредит – штука платная, поэтому продавец завышает цену – он как бы закладывает в нее не только нормальную прибыль компании, но еще и некоторый процент за пользование его средствами. Соответственно, при нормализации расчетов предприятие сможет либо уменьшить цену за свои товары, либо же, продавая за ту же цену, извлекать большую прибыль – что опять же, будет хорошо для бизнеса, но и для конечного покупателя тоже, потому что имея такую прибыль производитель может и подождать с повышением цен.Фиксированный курс рубля также приведет к снижению инфляции. Ведь наши курсовые рывки являются одним из сильнейших стимуляторов ее роста – как только рубль в очередной раз «просаживается» вниз, импортные комплектующие становятся дороже в рублевом эквиваленте, соответственно, себестоимость продукции с такими комплектующим растет и, рано или поздно, приводит к необходимости повышения цены на нее.Все это важно, но само по себе инфляцию не победит. Для того чтобы ввести инфляцию в приемлемые для нас рамки (то есть среднеевропейские 1-2%), нам понадобится кардинальное снижение банковских процентных ставок по кредитам – хотя бы до 3-4%. Сделать это можно только в том случае, если будет снижена ключевая ставка Центробанка (а также ставка рефинансирования) до 1-1,5% максимум. Автор настоящей статьи не видит ни одной «непобедимой» причины, по которой это не может быть сделано, хотя не исключено, что это потребует существенного изменения организационной структуры, условий работы и задач Центрального Банка РФ.Фиксированный курс рубля, пополнение денежной массы и низкие проценты по кредиту – вот три кита, на которых базируются низкий уровень инфляции, но к ним потребуется и четвертый – это профессиональная работа антимонопольного комитета, предотвращающая необоснованные подъемы цен на продукцию естественных монополий (таких, например, как электроэнергия, понятно, что если некий город получает электричество от ГЭС, то выбора, у кого ее покупать, у него нет), а также картельных сговоров (с целью, например, подъема внутренних цен на бензин).Итак, мы разобрали пути достижения четырех целей из озвученных нами пяти. Осталась только поддержка отечественного производителя – но это настолько объемная тема, что ей следует посвятить отдельную статью.Продолжение следует... Автор: Андрей из Челябинска Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 82 Источник Похожие новости Форпост Евросоюза. Немецкая награда для прибалтийского трио Стремительно краснеющая страна Зачем Грузия лязгает оружием

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