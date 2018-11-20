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Как нам обойтись без новых революций

20 ноября 2018, 02:39  •  46 • В России

- По России бьют санкциями, в экономике все негладко - люди чувствуют это на себе, приходя в магазин. Многим начинает казаться, что на дворе чуть ли не 1988 - 1989 годы. Еще стабильность, но уже ожидание новых 90-х. Вы такое ощущаете?

- Нет. В конце 80-х все было смутно, сейчас еще можно исправить ситуацию без революции. В перестройку не было «рецепта», как все быстро и просто изменить. Сейчас он есть, а сильных и объективных препятствий для развития страны нет. Достаточно трех пунктов: протекционизм, стимулирующая налоговая политика и мягкая денежно-кредитная.

- Давайте по порядку. Что такое протекционизм?

- Возьмем производство любого продукта, например, карандаша. Можно прийти на карандашную фабрику и посчитать расходы на создание - стоимость сырья, электричества, перевозки, зарплаты. И сравнить с Китаем. Почему же у нас себестоимость карандаша 10 рублей, а из Китая его к нам везут по 8? Значит, нам надо снижать налоги, кредитные ставки - так уменьшится стоимость карандаша. Если это не удается, то нужно защищаться от импортных карандашей пошлинами. Протекционизм - это создание «равных условий конкуренции» между российскими производителями и зарубежными.

«ЦЕНТРОБАНК В США ОТВЕЧАЕТ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА. А НАШ - НЕТ»

- Но у людей уже впечатление, что все привозят из Китая. Как быть?

- Тут мы переходим к двум другим проблемам. В России дорогие деньги и кредиты, а от них очень зависят производство и покупатели. Почему в России невыгодно производить тракторы? Самые большие траты, например, у моей компании уходили на обслуживание кредитов. В России кредит стоит 15% годовых, а в Китае - полпроцента. Это и есть мягкая денежно-кредитная политика. Снижая ставки, мы уже сильно облегчим жизнь заводам и бизнесу, а главное - гражданам как потребителям и как работникам.

- Почему их не снижают?

- Нет такой задачи. В Америке Финансовая резервная система (ФРС) отвечает не только за инфляцию, а еще и за количество рабочих мест. В России у Центробанка такой задачи нет, главное - чтобы не было инфляции, а развитие производства для него не важно. То есть у людей, которые отвечают на экономическое развитие России, нет задачи двигать промышленность.

«НАЛОГИ У БЕДНЫХ ВЫШЕ, ЧЕМ У БОГАЧЕЙ»

- Налоги у нас и так ниже, чем в Европе. Куда же еще?

- В России подоходный налог 13%, в Швейцарии до 56%. Но если посчитать отчисления в соцстрах, медицинский и пенсионный фонды, то получится, что в России налоги на уровне Швейцарии. Причем в России богатые по всем этим отчислениям платят около 20%, а бедные - те самые 56%. Олигархам выгодно платить налоги в России, но производство тут развивать невыгодно. Поэтому надо снижать НДС, влияющий на производство.

Еще, во-первых, если у государства есть лишние деньги, оно должно снижать налоги. Причем так, чтобы в выигрыше оказались те, кто производит. Во-вторых, изменить налогообложение топлива, и тогда бензин в России подешевеет на 40%. В-третьих, прогрессивную шкалу подоходного налога ввести. А для зарплат до 30 тысяч рублей вообще отменить подоходный налог. В-четвертых, вернуть инвестльготу, которая была при правительстве Примакова: если предприятие тратит на свое развитие, то оно меньше платит налог на прибыль.

А сейчас деньги просто выводят из страны или складывают в кубышку - это не дает экономике развиваться.

«НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ НА САНКЦИИ!»

- А все эти секреты экономического счастья позволят нам жить при санкциях?

- Для меня санкции - слово без негативного оттенка. Россия тысячу лет существует, и всегда у нас были непростые отношения с Западом. Мы недавно хотели влиться в мировую экономику: вступали в ВТО, чтобы западные партнеры хорошо к нам относились. Для этого мы, можно сказать, ликвидировали сельское хозяйство, почти перестали производить самолеты и одежду. А нынешние санкции как раз помогли изменить мышление у части правительства. Появилась защита рынка.

«Создание преступного сообщества»: в отношении Браудера возбудили новое уголовное дело

- Растет риск новой гонки вооружений. Так за что сначала хвататься - за ракеты или экономику?

- Надо и ракетами хвастать, и экономику поднимать. У нас есть для этого все возможности. Недавно я был в Узбекистане. 10 лет назад там был убитый тракторный завод, мрачное ощущение. Сейчас все отлично, блестящие полы, новое оборудование. Директор этого завода мне сказал: «Россия как-то потихоньку строилась, а мы тут чего-то ждали. А оказалось, ждать не надо было».

«Министры витают в облаках рейтингов. Какой там народ...»

- Министр труда Топилин говорит, что у нас «беспрецедентный рост зарплат». А в правительстве вообще знают, как живут люди? Они понимают, что большинство зарплат идут всерую? Многие в русской глубинке живут на 15 - 20 тысяч в месяц.

- Вот, например, наш министр экономики - такое впечатление, что никогда не был на заводе. Со мной - представителем мощнейшей производственной организации - не встречался вообще. Ему это просто неинтересно. Они оторваны от реальной жизни - витают в облаках.

- Если ничего не менять, жить, как сейчас живем, - чем это закончится?

- Все будет понемногу ухудшаться, пока не изменится наша экономическая политика. Это же удивительно - на любых выборах в России либералы не могут набрать даже 5% голосов, но экономикой и финансами в государстве продолжают руководить именно они. Когда эти люди уйдут, уверен, кризис быстро закончится.

Константин Анатольевич БабкинФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Константин Анатольевич Бабкин родился в 1971 г. в городе Миасс. Окончил Московский физико-технический институт. Соучредитель и президент ООО «Новое содружество», объединяющее 20 предприятий в России, США Канаде, Казахстане и на Украине. В том числе крупнейший в РФ ростовский завод комбайнов «Ростсельмаш». Председатель «Партии Дела», председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности.

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