Как накормят малоимущих перед думскими выборами и кто на этом заработает

В стране развернулась кампания по сдерживанию цен на продукты. Она вернула к жизни разговоры о возможности введения продуктовых сертификатов. Идею цифровых «хлебных карточек» берут в оборот самые разные политические силы. Какую помощь в итоге получат россияне – пока неясно. Зато профит для разработчиков системы очевиден.

Занимающиеся аграрной темой экономисты говорят о необходимости ввести продовольственные карточки уже не первый год. Раздавать их предлагается самым малообеспеченным гражданам, чтобы те могли тратить начисленные на карточки рубли на покупку еды отечественного производства. Внедрение таких продовольственных субсидий позволяет отпустить цены в свободное плавание и не душить бизнес. Государству же остаётся только следить за тем, чтобы на рынке еды не было сговора монополистов. Удастся ли построить такую складную систему в России и во что она обойдётся?

Продукты есть, а люди голодные

Предпринятые правительством пожарные меры по сдерживанию цен на муку, сахар и масло будут действовать до 1 апреля. Продлевать их станут вряд ли, об этом сразу предупредил премьер Михаил Мишустин. «Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж», – заявил он.

Рост цен на названные продукты действительно остановился. Но ничего не помешало торговцам тут же отыграть свои потери на других ценниках – молока, яиц, круп. Выходит, что производителям сахара, муки и масла просто ударили по рукам. Да, некоторым владельцам пищевого бизнеса всё же удастся компенсировать свои потери. Правительство пообещало производителям муки дотации на 4,2 млрд, хлебопёкам – на 3 млрд, а сахарозаводчикам сулят льготные кредиты, на покрытие которых бюджет даст около 2 млрд рублей. Впрочем, развернувшаяся война с ценами предполагает и второй акт. Ведь негоже оставлять народ голодным в год думских выборов. А в России 18,6 млн человек живут с доходами ниже прожиточного минимума, получая не более 12 130 рублей. Эти люди вынуждены экономить на еде и будут рады любой поддержке. Важно и то, что малоимущие граждане – это более 10% избирателей. Так что парламентским партиям есть над чем подумать.

Не удивительно, что на этом фоне в декабре в Госдуму был внесён законопроект «О продовольственном сертификате». Авторами его выступили депутаты и сенаторы от ЛДПР. Хотя есть версия, что жириновцы просто выступили в качестве этакого прикрытия – если бы с подобной инициативой выступили единороссы, это дало бы повод говорить: мол, главная партия довела страну до того, что людям нечего есть.

Проект предусматривает, что нуждающиеся граждане получат от государства четверть прожиточного минимума, то есть около 3 тыс. рублей в безналичном виде. Эти виртуальные деньги можно будет потратить на еду в магазинах. Общие расходы разработчики оценивают в 200 млрд рублей в год. Понятно, что в бюджете такие суммы не заложены, поэтому взять их предлагают из Фонда национального благосостояния.

Правда, к депутатской арифметике есть вопросы. Исходя из приложенных к законопроекту документов получается, что продуктовые сертификаты дадут только каждому треть­ему из тех, кто имеет доход ниже прожиточного минимума. Если давать всем, то нужно уже около 600 миллиардов. Впрочем, и эта цифра не выглядит неподъёмной, ведь в ФНБ сейчас в пересчёте на рубли примерно 13 триллионов.

И снова «Ростех»

В пояснительной записке к законопроекту упоминается, что два года назад Минпромторг уже предлагал нечто подобное. Денис Мантуров считается человеком, близким к главе «Ростеха» Сергею Чемезову. И именно его предприятия сейчас разворачивают систему маркировки всевозможных продуктов. Продовольственный сертификат выглядит её логичным продолжением. А значит, им и предстоит освоить на этом деле энное количество миллиардов. Потому можно предположить, что у новых «хлебных карточек» есть реальное будущее. Ведь Мантуров и Чемезов имеют мощный лоббистский потенциал в правительстве.

Хотя им ещё наверняка предстоит борьба. Ведь на кону стоят огромные деньги. Битва за миллиарды уже началась. Пока жириновцы вносили свои предложения в Госдуму, об идее раздавать «хлебные карточки» громко заявил Общероссийский народный фронт. А именно член его центрального штаба Юлия Оглоблина. Она заявила, что сформулировала свои предложения в письме правительству, но раскрывать детали не стала. Правда, в экспертных кругах уже проговаривается идея выдавать 500 рублей вместо 3 тыс. рублей. В таком случае хватит всего 110–115 млрд, чтобы охватить всех малоимущих. Это даёт исполнительной власти большую свободу манёвра. Ведь начинать внедрение системы можно уже сейчас – а значит, есть реальный шанс успеть к выборам.

Законопроект поступит на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию. Даже если он будет очень быстро принят, до думских выборов останется всего несколько месяцев. Успеют ли технари за это время отладить работу электроники, а казначеи выделить деньги? Чтобы не получилось, как с системой маркировки в аптеках: лекарство лежит на витрине, а продать его нельзя из-за сбоя в программах. Так что инициатива может обернуться очередным скандалом, который никому наверху не нужен. Судя по всему, на это и будут упирать противники Мантурова и Чемезова. Наверняка в ближайшие месяцы мы сможем увидеть информационные атаки на потенциальных бенефициаров кампании помощи малоимущим.

Хотя решение о введении продуктовых карточек уже витает в воздухе, интрига всё же остаётся: решатся ли российские власти распечатать ФНБ, чтобы накормить малоимущих перед думскими выборами, или будут тянуть до президентских.

Тем временем

В декабре власти продлили продуктовое эмбарго до конца 2021 года. Продовольствие из стран Запада нельзя ввозить в Россию уже шесть лет. После начала пандемии казалось, что санкционная война между Россией и Европой может сойти на нет. И верно: в июне прошлого года президент продлил действие продуктового эмбарго всего на полгода, до конца 2020-го. А в сентябре с трибуны ООН заявил о необходимости создания «зелёных коридоров» для международной торговли, свободных от торговых войн и санкций. Но Запад, по всей видимости, намёка не понял и навстречу не пошёл. Так что теперь российские контрсанкции, то есть продуктовое эмбарго, продлены на год.

Это значит, что найденные в России европейские продукты будут по-прежнему давить бульдозером. За шесть лет такая участь постигла около 30 тыс. тонн еды. Впрочем, расправа над хамоном и пармезаном носила скорее символический характер, судя по последним данным, «санкционка» всё же проникала на российский рынок в изрядных количествах. К примеру, норвежскую рыбу в России заменила продукция из Чили и с Фарерских островов. Но в то же время зафиксирован рост поставок рыбы из Норвегии в Чили и на Фарерские острова. Вряд ли такое совпадение можно назвать случайным. То же самое с фруктами из Эквадора. Оказывается, эта тропическая страна в последние годы активно закупает их в Европе. Европейские овощи, судя по всему, идут через поставщиков с китайским флагом. А вот скоропортящаяся «молочка» традиционно ввозится через Белоруссию. Впрочем, реальные масштабные схемы реэкспорта так и не вскрыты. Единственный пример здесь – скандал с поставками устриц из Белоруссии в 2017 году. Понятно, что серые схемы требуют дополнительных расходов. И они, конечно же, перекладываются на потребителей.