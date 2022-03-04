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Как накажут за ложь о русской армии: Вся информация о тюремных сроках и штрафах

04 марта 2022, 12:50  •  115 • Политика
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении федеральный закон, предусматривающий наказание за фейки о Вооружённых силах России. Документом предусмотрены и штрафы, и тюремные сроки. Царьград публикует полную информацию о том, как будут наказывать тех, кто врёт про русскую армию.
"За - 407 (депутатов), против нет, воздержавшихся нет. Федеральный закон принят. Так же будет незамедлительно направлен в Совет Федерации", - первые слова, которые произнёс спикер Госдумы Вячеслав Володин после того, как депутаты единогласно поддержали во втором и третьем чтении закон, предусматривающий наказание за фейки о Вооружённых силах России.
Документ принят для того, чтобы до граждан доходила объективная информация о спецоперации России на Украине, а также для того, чтобы, как подчеркнул спикер Госдумы, "защитить граждан нашей страны от лжи по средствам тех информ ресурсов, влияние на которых оказывается из-за рубежа".
Если уже сегодня после обеда принятый нижней палатой парламента закон одобрят сенаторы, а после его подпишет и президент России Владимир Путин, то документ вступит в силу уже с завтрашнего дня.
Депутат Пётр Толстой отметил, что новый закон против фейков про армию России - "мера вынужденная".
"По некоторым данным, украинская фабрика лжи уже потратила миллиарды рублей: на эти деньги создаются видео по сценариям "белых касок", оплачивается продвижение этого контента в российском сегменте социальных сетей, - обратил внимание парламентарий. - Это настоящая информационная война, и те, кто её ведёт, должны понимать последствия своей деятельности".
Как и кого будут наказывать за фейки о Вооружённых силах России. К слову, законом предусмотрены и штрафы, и тюремные сроки.
За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил в целях защиты "интересов России и её граждан, поддержания мира и безопасности" грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, исправительные работы на срок до 1 года, принудительными работами до 3 лет или лишением свободы до 3 лет.
За распространение фейков с использованием служебного положения, группой лиц, "с искусственным созданием доказательств обвинения", из корыстных побуждений, по мотивам "политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы", предусмотрен штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы до 5 лет, лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
Если речь идёт о фейках, которые повлекли "тяжкие последствия", то лишиться свободы можно на срок от 10 до 15 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Кроме того, в законе предусмотрено наказание за публичные действия, которые дискредитируют использование Вооруженных сил России. За это предусмотрены штрафы в зависимости о того, от кого исходит нарушение. Гражданам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей, должностных лиц накажут штрафом от 100 до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц предусмотрен штраф до полумиллиона рублей.

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