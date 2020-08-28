Как наказать Google? Американский гигант может потерять миллионы долларов

МОСКВА, 28 августа/ Радио Sputnik. Сразу несколько экспертов во время круглого стола "Западные техногиганты как угроза суверенитету государства" в Общественной палате России предложили общий вариант борьбы с американской транснациональной корпорацией Google, которая не работает в рамках российского законодательства. Чтобы заставить Google жить по законам России, следует ввести существенные штрафы с оборота, причем общемирового. Об этом пишет "Царьград".

Эксперты пришли к выводу, что в России недостаточно инструментов для защиты отечественного цифрового пространства. К сожалению, такие гиганты как американская корпорация Google, зарабатывают огромные деньги на территории нашей страны, не соблюдая при этом российское законодательство и даже диктуя свои правила.

Одним из примеров такой диктовки стали блокировки аккаунтов пользователей в Facebook, Instagram и YouTube. В том числе был заблокирован канал-миллионник "Царьграда" в популярном видеохостинге YouTube. А на 75-летие Дня Победы в Великой Отечественной войне прогремела история с массовой блокировкой фотографии взятия Рейхстага, которую модераторы отметили чуть ли не как контент с примером терроризма.

Навязываемая цензура и диктат. Google не хочет жить по российским законам

Американская корпорация отказывается жить в российском правовом поле, заявил руководитель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.Он подчеркнул, что все процедуры блокировки российских YouTube-каналов проходят без предварительных предупреждений со стороны администраторов, даже несмотря на то, что по правилам и практике работы видеохостинга данные оповещения должны обязательно осуществляться. YouTube также обязан давать ссылку на конкретные пункты условий его использования, которые были нарушены, однако администраторы этого не делают.

"Практика модерации YouTube носит все признаки цензуры и говорит о попытках повлиять на свободу слова и свободу выражения мнений российских пользователей", – убежден глава СПЧ.

Пугающий российских детей контент

Член Общественной палаты России руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о том, что администрация социальных сетей зачастую отказывается блокировать деструктивный контент, пугающий наших детей. Даже в том случае, если он запрещен законами Российской Федерации.

В случае если они делать этого не будут, то будут получать многомиллионные штрафы. Причем штрафы эти должны быть для них ощутимыми. Подобная практика уже существует в антимонопольном законодательстве, подчеркнула Мизулина, добавив, что в той же Германии штрафы в указанной области могут достигать 50 миллионов евро.

Полная блокировка платформ Google в России невозможна

В свою очередь, руководитель Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков считает, что полная блокировка платформ американского гиганта Google в нашей стране невозможна, так как пострадают, прежде всего, сами российские интернет-пользователи. Для начала следует создать альтернативные платформы. С другой стороны, штрафы с оборота Google в ассоциации поддерживают.

"Штрафы мы поддерживаем. Дело в том, что когда мы разговаривали с юристами, они пояснили, что невозможно взыскать деньги с американской корпорации, которая работает в России. Например, крупнейшая американская соцсеть Facebook так и не заплатила штраф, так же как и сеть микроблогов Twitter. Необходимо менять закон. В настоящее время это одна из наиболее серьезных проблем. Ведь в нашей стране у Facebook и Instagram есть свои представители, однако юридического лица нет", – заключил Зыков.

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