Как наказали военных США за убийство детей в Кабуле? NYT обнародовал решение Пентагона

Какое наказание понесли военнослужащие США после авиаудара по Кабулу, в результате которого погибли мирные жители и в том числе дети? Газета The New York Times обнародовала решение Пентагона.

В частности, военные власти США приняли решение не наказывать военнослужащих за такие действия, которые даже не были признаны проступком. По данным издания, руководство Пентагона не обнаружило признаков нарушения при нанесении удара - максимум сбой в процессе военных действий, но не халатность, проступок или плохое руководство.

Стоит отметить, что в случае признания авиаудара правонарушением наказание за невинные смерти предполагалось не строгим - генералы, которые принимали решение о вынесении взысканий, рассматривали вариант выговора или понижения в должности.

Напомним, что в результате удара военных США по Кабулу погибли 12 человек, в числе погибших семеро детей в возрасте от двух до десяти лет и семья.