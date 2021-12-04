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Как наказали посла США? Русский метод ёршика раскрыла The Washington Post

04 декабря 2021, 18:00  •  319 • Политика
Посол США Джон Салливан сам пожаловался на злую Россию, применившую своего рода русский метод ёршика, хотя на самом деле следовало бы жаловаться на собственное начальство... Деталями делится The Washington Post.
О бедах посла США в России Джона Салливана мы уже рассказывали накануне. На полном серьёзе он решил пожаловаться The Washington Post на невыносимые условия работы. Мол, раньше мыть туалет и обновлять специальное устройство для мойки помогали специально обученные люди. А теперь всё сам, всё сам.
Журналистка Светлана Келлер в личном телеграм-канале Swiss Vatnik обратила внимание, что Салливан, говоря о злой России, льёт слёзы зря.
"Посол жалуется на то, что раньше консульская секция в Москве составляла более 60 человек, однако из-за ухудшения дипломатических отношений между США и Россией сократилась до пяти и предоставляет сейчас только самые необходимые услуги, - пишет Келлер, добавляя. - Думаю господину Салливану нужно жаловаться не на Россию, а на американский Госдеп, выславший из США половину российских дипломатов и сделавший вид, что так и надо. Не припомню, чтобы посол Антонов жаловался на то, что ему приходится мыть туалеты, но если США оставляют в Америке минимум российских дипломатов, почему в России должны работать вдвое больше людей? Бумеранг справедливости к вам вернулся, господин Салливан, и нечего пенять на судьбу-злодейку, ваши власти первыми начали эту игру".

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