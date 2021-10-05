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Как надо поощрять вакцинацию: Путин дал правительству простой совет
05 октября 2021, 17:35 • 351 • Политика
Путин считает, что поощрение после вакцинации от COVID-19 должно проходить не при наличии справки, а после вакцинации.
Президент России Владимир Путин объяснил, как должна работать система поощрений за вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Заявление прозвучало в ходе онлайн-совещания с членами правительства.
Речь идёт о розыгрыше различных призов среди жителей России, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Глава государства указал на один недостаток данной системы. По его мнению, поощрять надо по факту вакцинации, а не по наличию справки.
- подчеркнул Путин в ходе онлайн-совещания.
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