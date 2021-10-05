Как надо поощрять вакцинацию: Путин дал правительству простой совет

Путин считает, что поощрение после вакцинации от COVID-19 должно проходить не при наличии справки, а после вакцинации.

Президент России Владимир Путин объяснил, как должна работать система поощрений за вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Заявление прозвучало в ходе онлайн-совещания с членами правительства.

Речь идёт о розыгрыше различных призов среди жителей России, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Глава государства указал на один недостаток данной системы. По его мнению, поощрять надо по факту вакцинации, а не по наличию справки.

Поощрение должно быть организовано таким образом, чтобы оно выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации,

- подчеркнул Путин в ходе онлайн-совещания.