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Как надо поощрять вакцинацию: Путин дал правительству простой совет

05 октября 2021, 17:35  •  351 • Политика
Путин считает, что поощрение после вакцинации от COVID-19 должно проходить не при наличии справки, а после вакцинации.
Президент России Владимир Путин объяснил, как должна работать система поощрений за вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Заявление прозвучало в ходе онлайн-совещания с членами правительства.
Речь идёт о розыгрыше различных призов среди жителей России, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Глава государства указал на один недостаток данной системы. По его мнению, поощрять надо по факту вакцинации, а не по наличию справки.
Поощрение должно быть организовано таким образом, чтобы оно выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации,
- подчеркнул Путин в ходе онлайн-совещания.

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