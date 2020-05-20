Как «начинались» народные республики Донбасса • 110 • Аналитика

Мне часто пишут о том, что стоило бы рассказать о том, как и почему началась гражданская война на Донбассе. Тем более, что история этой войны даже сегодня, когда многие участники событий живы, когда живы свидетели, уже превращается в байку. Украинская сторона уже сама верит в то, что ВСУ в начале конфликта активно воевали с российской армией. Республиканцы же наоборот, рассказывают об отбитых атаках украинской армии буквально дубиной, о том, что весь народ Донбасса сразу поднялся на борьбу с агрессорами.





Кроме этого есть и ещё один фактор, который необходимо учитывать. Историю пишут победители. Этот факт не оспорим. Однако стоит разъяснить само понятие победители. Как мне кажется, у некоторых читателей несколько примитивное его понимание.



Если война закончена, всем понятно что победила какая-то из сторон. Но не пишут же историю все, кто участвовал в войне на их стороне. Пишут те, кто в данный момент находится во власти. Понятно, что им очень хочется стать героями войны, генералами, которые победили. При этом необходимо уменьшить роль действительных героев. И часто, преувеличить какие-то сражения и битвы забыв при этом другие. Что мы и видим сегодня. Создается то, что в исторических исследованиях называется «военной мифологией».



Как вообще "начинались" народные республики Донбасса.



Почему Донбасс загорелся, а остальная Украина нет

Сразу скажу, что я сознательно «допустил ошибку» в названии раздела. И допустил я её только для того, чтобы ответить достаточно большому количеству людей и с Украины, и из России. Черно-белое мышление, которое в силу того, что наиболее активны в обсуждении не очень, увы, грамотные молодые люди, сделало свое дело.



Итак, в Киеве в результате переворота к власти пришла фактически хунта. Для большинства киевлян это событие не стало чем-то выдающимся. Очередная смена власти, не более того. Киевляне, да и украинцы в целом, продолжали жить обычной жизнью. Ходили на работу, растили детей, занимались другими важными делами. Майдан... не впервой же...



Кстати, похожую картину мы видели и у себя в стране. Вспомните события 1991 и 1993 годов в Москве. Сколько москвичей вышло на площади, чтобы отстоять свою позицию? А сколько жителей других городов? Сколько городов поддержало ту или другую сторону? Это ответ тем, кто сегодня говорит о какой-то ущербности украинцев. Они такие же советские, какими были остаемся мы.



Однако, были и другие украинцы. Если существуют радикально настроенные правые, то существуют и радикально настроенные левые. В ответ на появление хунты в нескольких городах возникает идея русской весны. Запорожье, Харьков, Днепропетровск, Одесса... Если в Киеве установили власть фашистов, то мы установим народную власть!



Увы, но идея русской весны, сегодня уже можно об этом говорить, оказалась утопией. При безмолвной реакции большинства, эту идею убили в Запорожье и Харькове. Сожгли в Одессе. А Днепропетровск вообще превратили в оплот Правого Сектора, когда переместили туда штаб боевиков этой организации.



Возможность попасть в украинскую тюрьму за сепаратизм не очень вдохновляла украинцев на борьбу. А якобы правоохранительная система нового государства работала в этом направлении очень активно. 2014 год сильно добавил работы тюремщикам. Да и исчезновения активистов русской весны не добавляли желания выходить на гражданский протест.



Да, с обеих сторон среди участников событий была часть тех, кто имел реальный боевой опыт участия в военных конфликтах в Югославии, Приднестровье, Афганистане, Абхазии, Грузии, Чечне. Однако для начала активной борьбы этого было не достаточно. Если праворадикалов поддерживало государство, закрывало глаза на незаконно захваченное оружие, на лагеря подготовки, на массовые сборища, то леворадикалы этим похвастаться не могли. Государство работало против них.



Почему русская весна переросла в жаркое лето только на Донбассе

В принципе, Донбасс ожидала такая же судьба, как и Харьков или Запорожье. Это было очевидно. Потому и не особо старались киевские власти решать там проблему русской весны. Куда торопиться? Имея достаточно ограниченное количество радикалов, Киев предпочитал зачищать города на востоке страны по очереди.



Когда выращивают жемчуг первым делом «делают операцию» моллюскам. Проще говоря, искусственно вводят в их организм крупицы песка. После этого включается защитная реакция организма и через какое-то время человек получает эту песчинку, которую моллюск покрыл арагонитом. Так рождается жемчуг. И примерно так же родилось сопротивление на Донбассе.



Стихийные отряда самообороны стали возникать почти сразу после госпереворота в Киеве. Но это были именно отряды самообороны. Они защищали собственные дома. Да и численность их была смехотворна. Хорошим стимулом для их возникновения стал уход Крыма. Бескровный, спокойный и быстрый. Некоторая, надо прямо сказать не самая большая, часть дончан надеялись на такой же сценарий на Донбассе. Однако говорить о настроениях, схожих с крымскими, не стоит.



Помните март 2014-го года? Киев стал активно готовиться к войне с Россией. 17 марта началась первая волна мобилизации. Подлая, проведенная обманом и с нарушением законов Украины. Будущих «героев» вызвали на военные сборы на 10 дней и уже в частях объявили о мобилизации. Естественно, по данным, озвученным Порошенко, 30% солдат и сержантов просто дезертировало.



Противоположная сторона тоже не сидела сложа руки. На Востоке начались народные волнения. Сегодня, после внимательного анализа тех событий, у меня создалось впечатление, что на первом этапе эти выступления имели совсем другой характер. Помните тех, кто был самом начале? Силовики и боевые отряды антимайдана. Народ митинговал, но участия в силовых акциях не принимал.



Скорее можно говорить о несколько другом, чем в Киеве, виде олигархического переворота. Если рассматривать эту точку зрения в развитии, становится понятно появление Стрелкова с отрядом и его поведение после ухода с Донбасса. Становятся понятными и действия России в то время. Точнее отказ от реализации крымского сценария, который до сих пор нам ставят в упрек.



За спиной ДНР и ЛНР стоит Россия?

Если Россия послала отряд Стрелкова для дестабилизации обстановки на Донбассе, то почему остановилась на полдороги? Почему не приняла Донбасс в свой состав в 2014-м? Помните 6-7 апреля 2014 года? Провозглашены сразу две республики-Харьковская и Донецкая (Луганская провозглашена позже). Почему эти области Россия не забрала сразу, если была поставлена такая цель?



Есть и ещё один вопрос, который говорит в пользу версии отсутствия российского следа на Донбассе. Республики провозглашены 6-7 апреля, а отряд Стрелкова прибыл в Славянск лишь 12-го апреля. Через два дня после объявления о создании народной армии ДНР! Да и состав отряда интересен. Из 52 человек (шестеро прибыли позже) россиян было всего 9. Остальные граждане Украины. Боевой опыт имели примерно 30% (согласно утверждению самого Стрелкова).



Кстати, все почему-то забыли и о возрасте «спецназовцев» Стрелкова. А там тоже есть интересные факты. Самый молодой боец отряда Игоря Стрелкова был... 16-летний киевлянин с позывным «Вандал», а вот самым опытным был «Дед». Казак, прошедший войну в Приднестровье и на Кавказе, всего лишь 74 лет отроду.



Мне кажется, что идеологи переворота на Донбассе не учли менталитет народа. Шахтерский край, шахтеры как рабочие, имеют особый склад характера. Постоянный риск при работе под землей, постоянное нахождение внутри достаточно обособленной группы людей, формирует у человека особые отношения к этим людям. Как в экипаже корабля, танковом экипаже или в подразделении десантников. Там нет принципа «каждый сам за себя». Живут все и погибают все, в случае аварии. Apple против США: джентльмены не могут договориться о смене правил



В доказательство своей точки зрения приведу один пример из истории дальнейших событий. 24 апреля возле села Хрестищи ВСУ овладели тремя блок-постами, которые охраняли местные ополченцы. Однако, потеряв 300-ми трех человек украинцы отступили.



На счету защитников блок-поста всего один раненый враг. А двух ранили местные мужики, которые увидев, что творится на блок-посту, прибежали с охотничьими ружьями, зашли во фланг подразделению ВСУ и расстреляли бойцов, спрятавшихся за БТРами.



Повторю мысль, которую высказал в начале. Россия не планировала забрать Донбасс. Причины, я думаю, понятны. Слабоваты мы были экономически. «Потянуть» вместе с Крымом, который требовал огромных капиталовложений, ещё и разрушенный за время украинства Донбасс Россия не могла и не может сегодня. Шахты и заводы Донбасса требуют не меньших вложений в реконструкцию, чем Крым. Правда, если всё измерять сугубо экономически, то Россия и сегодня была бы не намного больше территории десятка удельных княжеств...



История не знает сослагательного наклонения

Рассматривая ситуацию с позиции сегодняшнего дня, я прихожу к выводу о том, что часть пролитой крови лежит и на нас. На России. именно мы отчасти допустили то, что сегодня творится на Украине.



2014-й год был годом упущенных возможностей. В апреле-мае мы могли вполне официально ввести войска на Донбасс для принуждения к миру. Действующий президент Украины Виктор Янукович своим письмом дал нам такое право. А после событий 08.08. 2008 Запад бы проглотил это не пикнув.



Кровопролитие? Да не было бы никакого кровопролития. ВСУ с удовольствием повторило бы вариант обороны Крыма. Киевская хунта? Думаю, что и она бы быстро ретировалась за Запад и организовала бы какое-нибудь «правительство в изгнании». Народ? Народ ждал прихода российской армии…



А присоединять Донбасс к России?.. А зачем, если нам его не потянуть экономически? Затраты на помощь ДНР и ЛНР сегодня вряд ли были бы больше тогда, когда дончане сами организовали бы производство продукции на заводах, добычу угля на шахтах... Главное - мир!



Сегодня же, перспективы решения проблемы Донбасса туманны. Минские соглашения, о которых нам говорят столько лет, уже никому не нужны. О чем можно говорить с теми, кто не отвечает за свои слова? На Донбассе все чаще слышен другой вопрос- А когда мы освободим наши территории, оккупированные Украиной? Война уже стала нормой.



(орфография и пунктуация автора сохранена - прим. редакции "Военного обозрения") Мне часто пишут о том, что стоило бы рассказать о том, как и почему началась гражданская война на Донбассе. Тем более, что история этой войны даже сегодня, когда многие участники событий живы, когда живы свидетели, уже превращается в байку. Украинская сторона уже сама верит в то, что ВСУ в начале конфликта активно воевали с российской армией. Республиканцы же наоборот, рассказывают об отбитых атаках украинской армии буквально дубиной, о том, что весь народ Донбасса сразу поднялся на борьбу с агрессорами.Кроме этого есть и ещё один фактор, который необходимо учитывать. Историю пишут победители. Этот факт не оспорим. Однако стоит разъяснить само понятие. Как мне кажется, у некоторых читателей несколько примитивное его понимание.Если война закончена, всем понятно что победила какая-то из сторон. Но не пишут же историю все, кто участвовал в войне на их стороне. Пишут те, кто в данный момент находится во власти. Понятно, что им очень хочется стать героями войны, генералами, которые победили. При этом необходимо уменьшить роль действительных героев. И часто, преувеличить какие-то сражения и битвы забыв при этом другие. Что мы и видим сегодня. Создается то, что в исторических исследованиях называется «военной мифологией».Как вообще "начинались" народные республики Донбасса.Сразу скажу, что я сознательно «допустил ошибку» в названии раздела. И допустил я её только для того, чтобы ответить достаточно большому количеству людей и с Украины, и из России. Черно-белое мышление, которое в силу того, что наиболее активны в обсуждении не очень, увы, грамотные молодые люди, сделало свое дело.Итак, в Киеве в результате переворота к власти пришла фактически хунта. Для большинства киевлян это событие не стало чем-то выдающимся. Очередная смена власти, не более того. Киевляне, да и украинцы в целом, продолжали жить обычной жизнью. Ходили на работу, растили детей, занимались другими важными делами. Майдан... не впервой же...Кстати, похожую картину мы видели и у себя в стране. Вспомните события 1991 и 1993 годов в Москве. Сколько москвичей вышло на площади, чтобы отстоять свою позицию? А сколько жителей других городов? Сколько городов поддержало ту или другую сторону? Это ответ тем, кто сегодня говорит о какой-то ущербности украинцев. Они такие же советские, какими были остаемся мы.Однако, были и другие украинцы. Если существуют радикально настроенные правые, то существуют и радикально настроенные левые. В ответ на появление хунты в нескольких городах возникает идея русской весны. Запорожье, Харьков, Днепропетровск, Одесса... Если в Киеве установили власть фашистов, то мы установим народную власть!Увы, но идея русской весны, сегодня уже можно об этом говорить, оказалась утопией. При безмолвной реакции большинства, эту идею убили в Запорожье и Харькове. Сожгли в Одессе. А Днепропетровск вообще превратили в оплот Правого Сектора, когда переместили туда штаб боевиков этой организации.Возможность попасть в украинскую тюрьму за сепаратизм не очень вдохновляла украинцев на борьбу. А якобы правоохранительная система нового государства работала в этом направлении очень активно. 2014 год сильно добавил работы тюремщикам. Да и исчезновения активистов русской весны не добавляли желания выходить на гражданский протест.Да, с обеих сторон среди участников событий была часть тех, кто имел реальный боевой опыт участия в военных конфликтах в Югославии, Приднестровье, Афганистане, Абхазии, Грузии, Чечне. Однако для начала активной борьбы этого было не достаточно. Если праворадикалов поддерживало государство, закрывало глаза на незаконно захваченное оружие, на лагеря подготовки, на массовые сборища, то леворадикалы этим похвастаться не могли. Государство работало против них.В принципе, Донбасс ожидала такая же судьба, как и Харьков или Запорожье. Это было очевидно. Потому и не особо старались киевские власти решать там проблему русской весны. Куда торопиться? Имея достаточно ограниченное количество радикалов, Киев предпочитал зачищать города на востоке страны по очереди.Когда выращивают жемчуг первым делом «делают операцию» моллюскам. Проще говоря, искусственно вводят в их организм крупицы песка. После этого включается защитная реакция организма и через какое-то время человек получает эту песчинку, которую моллюск покрыл арагонитом. Так рождается жемчуг. И примерно так же родилось сопротивление на Донбассе.Стихийные отряда самообороны стали возникать почти сразу после госпереворота в Киеве. Но это были именно отряды самообороны. Они защищали собственные дома. Да и численность их была смехотворна. Хорошим стимулом для их возникновения стал уход Крыма. Бескровный, спокойный и быстрый. Некоторая, надо прямо сказать не самая большая, часть дончан надеялись на такой же сценарий на Донбассе. Однако говорить о настроениях, схожих с крымскими, не стоит.Помните март 2014-го года? Киев стал активно готовиться к войне с Россией. 17 марта началась первая волна мобилизации. Подлая, проведенная обманом и с нарушением законов Украины. Будущих «героев» вызвали на военные сборы на 10 дней и уже в частях объявили о мобилизации. Естественно, по данным, озвученным Порошенко, 30% солдат и сержантов просто дезертировало.Противоположная сторона тоже не сидела сложа руки. На Востоке начались народные волнения. Сегодня, после внимательного анализа тех событий, у меня создалось впечатление, что на первом этапе эти выступления имели совсем другой характер. Помните тех, кто был самом начале? Силовики и боевые отряды антимайдана. Народ митинговал, но участия в силовых акциях не принимал.Скорее можно говорить о несколько другом, чем в Киеве, виде олигархического переворота. Если рассматривать эту точку зрения в развитии, становится понятно появление Стрелкова с отрядом и его поведение после ухода с Донбасса. Становятся понятными и действия России в то время. Точнее отказ от реализации крымского сценария, который до сих пор нам ставят в упрек.Если Россия послала отряд Стрелкова для дестабилизации обстановки на Донбассе, то почему остановилась на полдороги? Почему не приняла Донбасс в свой состав в 2014-м? Помните 6-7 апреля 2014 года? Провозглашены сразу две республики-Харьковская и Донецкая (Луганская провозглашена позже). Почему эти области Россия не забрала сразу, если была поставлена такая цель?Есть и ещё один вопрос, который говорит в пользу версии отсутствия российского следа на Донбассе. Республики провозглашены 6-7 апреля, а отряд Стрелкова прибыл в Славянск лишь 12-го апреля. Через два дня после объявления о создании народной армии ДНР! Да и состав отряда интересен. Из 52 человек (шестеро прибыли позже) россиян было всего 9. Остальные граждане Украины. Боевой опыт имели примерно 30% (согласно утверждению самого Стрелкова).Кстати, все почему-то забыли и о возрасте «спецназовцев» Стрелкова. А там тоже есть интересные факты. Самый молодой боец отряда Игоря Стрелкова был... 16-летний киевлянин с позывным «Вандал», а вот самым опытным был «Дед». Казак, прошедший войну в Приднестровье и на Кавказе, всего лишь 74 лет отроду.Мне кажется, что идеологи переворота на Донбассе не учли менталитет народа. Шахтерский край, шахтеры как рабочие, имеют особый склад характера. Постоянный риск при работе под землей, постоянное нахождение внутри достаточно обособленной группы людей, формирует у человека особые отношения к этим людям. Как в экипаже корабля, танковом экипаже или в подразделении десантников. Там нет принципа «каждый сам за себя». Живут все и погибают все, в случае аварии.В доказательство своей точки зрения приведу один пример из истории дальнейших событий. 24 апреля возле села Хрестищи ВСУ овладели тремя блок-постами, которые охраняли местные ополченцы. Однако, потеряв 300-ми трех человек украинцы отступили.На счету защитников блок-поста всего один раненый враг. А двух ранили местные мужики, которые увидев, что творится на блок-посту, прибежали с охотничьими ружьями, зашли во фланг подразделению ВСУ и расстреляли бойцов, спрятавшихся за БТРами.Повторю мысль, которую высказал в начале. Россия не планировала забрать Донбасс. Причины, я думаю, понятны. Слабоваты мы были экономически. «Потянуть» вместе с Крымом, который требовал огромных капиталовложений, ещё и разрушенный за время украинства Донбасс Россия не могла и не может сегодня. Шахты и заводы Донбасса требуют не меньших вложений в реконструкцию, чем Крым. Правда, если всё измерять сугубо экономически, то Россия и сегодня была бы не намного больше территории десятка удельных княжеств...Рассматривая ситуацию с позиции сегодняшнего дня, я прихожу к выводу о том, что часть пролитой крови лежит и на нас. На России. именно мы отчасти допустили то, что сегодня творится на Украине.2014-й год был годом упущенных возможностей. В апреле-мае мы могли вполне официально ввести войска на Донбасс для принуждения к миру. Действующий президент Украины Виктор Янукович своим письмом дал нам такое право. А после событий 08.08. 2008 Запад бы проглотил это не пикнув.Кровопролитие? Да не было бы никакого кровопролития. ВСУ с удовольствием повторило бы вариант обороны Крыма. Киевская хунта? Думаю, что и она бы быстро ретировалась за Запад и организовала бы какое-нибудь «правительство в изгнании». Народ? Народ ждал прихода российской армии…А присоединять Донбасс к России?.. А зачем, если нам его не потянуть экономически? Затраты на помощь ДНР и ЛНР сегодня вряд ли были бы больше тогда, когда дончане сами организовали бы производство продукции на заводах, добычу угля на шахтах... Главное - мир!Сегодня же, перспективы решения проблемы Донбасса туманны. Минские соглашения, о которых нам говорят столько лет, уже никому не нужны. О чем можно говорить с теми, кто не отвечает за свои слова? На Донбассе все чаще слышен другой вопрос- А когда мы освободим наши территории, оккупированные Украиной? Война уже стала нормой.(орфография и пунктуация автора сохранена - прим. редакции "Военного обозрения") Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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