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Как начиналась война: Минобороны рассекретило архивы

22 июня 2018, 14:09  •  226 • Война
Министерство обороны Российской Федерации в День памяти и скорби 22 июня опубликовало оцифрованные копии рассекреченных документов, относящихся к начальному периоду Великой Отечественной войны. Кроме большого количества разнообразных приказов и директив высшего военного командования СССР, были обнародованы наградные листы за личную храбрость и подвиги, документы по военным округам и трофейная немецкая карта с планом «Барбаросса», предусматривавшим разгром Советской России в ходе кратковременной кампании.
В российском военном ведомстве отметили, что портал с документами является «беспрецедентным информационным ресурсом», посвященным началу Великой Отечественной войны, и охарактеризовали роль проекта как «заслона набирающей обороты фальсификации истории». Опубликованные материалы «документально развенчивают многие лживые мифы» и становятся важными элементами в системе военно-патриотического воспитания молодого поколения, подчеркнули в Минобороны.
Поиск и оцифровку документации осуществил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ вместе с Центральным архивом военного ведомства.
В числе опубликованных документов — 1-я директива Народного комиссара обороны СССР Семена Тимошенко, призывавшего «не поддаваться на провокационные действия» во всех военных округах Советского Союза. При этом нарком Тимошенко поставил перед войсками задачу: быть в полной боевой готовности и ожидать внезапного удара немцев или их союзников.
Кроме того, нарком обороны приказал скрытно занять в течение ночи на 22 июня огневые точки укрепрайонов на государственной границе и рассредоточить авиацию по полевым аэродромам, тщательно ее замаскировав.
Следом за приказом Тимошенко идет боевой приказ наркомобороны под номером 2: он был составлен начальником Генерального штаба РККА Георгием Жуковым спустя три часа после начала военных действий — в 07:15 часов утра.
«Немецкая авиация без всякого повода совершила налеты на наши аэродромы и города вдоль западной границы и подвергла их бомбардировке», — говорится в написанном от руки синим карандашом приказе.
Далее в тексте говорится, что германские войска открыли артиллерийский огонь и перешли границу СССР.
Жуков «в связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии» приказал войскам «всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу».
Кроме того, авиации был дан приказ бомбить германские города Кенигсберг и Мемель, а «территорию Румынии и Финляндии не трогать». Однако в конце приказа стоит приписка Жукова, обращенная к первому заместителю начгенштаба Николаю Ватутину: «Румынию бомбить».
Кроме того, на сайте Минобороны опубликовано большое количество уникальных документов, связанных с личными судьбами героев войны. К примеру, кратко рассказывается история 158-го истребительного полка, прикрывавшего Псковскую область, и подвиги младших лейтенантов Петра Харитонова и Степана Здоровцева. Эти авиаторы первыми на Северном фронте совершили воздушный таран.
«С разницей в один час наши молодые отважные летчики в воздушном бою с немецкими асами пошли на таран и винтами своих самолетов отрубили хвостовое оперение гитлеровским машинам», — говорится в публикации.
Историю сопровождают цветные иллюстрации-схемы воздушных таранов. После того боя оба летчика живыми вернулись на аэродром базирования.
Здоровцев погиб 9 июля, на следующий день после получения звания Героя Советского Союза. На обратном пути в районе Пскова он встретил группу вражеских истребителей и вступил с ними в бой. Силы оказались неравны, в этом бою Здоровцев погиб. Наградную грамоту вручили уже его жене.
Судьба Петра Харитонова сложилась менее трагично: он прошел через всю войну, звание Героя получил в 1944 году, после чего был отправлен учиться в академию Военно-воздушных сил. Он окончил ее в 1952 году, а с 1955 года был уволен в запас.
Жил летчик-герой в Донецке, работал в штабе Гражданской обороны города. Умер 1 февраля 1987 года. Похоронен тоже в Донецке.

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