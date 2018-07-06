Как начальник украинского Генштаба выдавливает из себя всё советское

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Глава Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко насмешил даже тех, у кого чувство юмора на Украине давно пропало.

Генерал подписал приказ, утверждающий инструкцию по организации исполнения в ВСУ закона «Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запрещении пропаганды их символики». Если вдруг кто-то подумал, что речь о запрете в зоне ОСО (бывшей АТО) нацисткой символики или нацистского полка «Азов», то он ошибся. Речь идёт о стирании в армии всего, что связано с реальным историческим прошлым – о зачистке советских орденов в названиях воинских подразделений, карт боевых дорог воинских частей в годы Великой Отечественной войны. А ещё – об уничтожении красных знамён, гербов и звёзд, где они остались. Юмор в том, что Виктору Муженко для окончательной декоммунизации нужно самому убиться – хотя бы о свой диплом Ленинградского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища имени С. М. Кирова, который он закончил в 1983 году. А перед тем сжечь и отправить в утиль под пресс автоматы Калашникова и другое стрелковое оружие советских времён, в домны – танки и самолёты, все ЗИЛы, «Уралы»… Ну и снять с подчинённых и с себя, перед тем как убиться, выслугу в советских вооружённых силах…

Чем вызвано такое обострение «свидомости»? Муженко комментирует свой приказ в Facebook. Оказывается, обострение спровоцировано серией указов президента Российской Федерации о присвоении почётных наименований ряду воинских частей, в которых присутствуют топонимы современной Украины. В указах В. В. Путина подчёркнуто, что решение принято «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу». В частности, почётное наименование «гвардейский Львовский» получил 6-й танковый полк российской армии, который теперь следует именовать: «6-й гвардейский танковый Львовский ордена Ленина, Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк». 163-й танковый полк получил название «гвардейский Нежинский ордена Красной Звезды полк». А 68-й танковый полк переименован в «гвардейский Житомирско-Берлинский Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полк».

Начальник украинского генштаба Муженко жаждет декоммунизации.

Ещё и «Богдан Хмельницкий»! Это для Виктора Муженко – булавой по голове! Вероятно, не вполне владея собой, бравый генерал (или его секретарша) пишет: «О присвоении так называемых почетных наименований частям российской армии. Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никоим образом на нас не влияют. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию – воровать чужую историю и славу. Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения…»

Интересно комментируют «Откровения от Муженко» некоторые украинские политики. Известно: не все пылают любовью к киевскому режиму.

Остроумен и точен Евгений Мураев (уроженец Слобожанщины, лидер партии «За життя»: «Прочитаешь иногда, что пишут в социальной сети сотрудники пресс-службы от имени начальника Генштаба, и сидишь в растерянности. Мечешься от решения к решению – смеяться или все-таки плакать. "У нас свои традиции", всё быстро додекоммунизировать, и тут же – "воруют чужую историю и славу". Хотелось бы все-таки понять: почетные звания, присвоенные приказами Сталина в честь освобождения (взятия) определенных городов, – это наша история и ее воруют? Или всё-таки не наша и нужно дальше спокойно срывать с десантников тельняшки потому, что они больше не гвардейцы и не войска дяди Васи? Если наша, то, пожалуйста, есть 19-я ракетная бригада ВСУ, бывшая "Запорожская, орденов Суворова и Кутузова". Или 72-я мехбригада – бывшая гвардейская Красноградская Краснознаменная».

С сарказмом высказывается Александр Голуб (уроженец Львова, бывший депутат и бывший спикер КПУ): «Чтобы окончательно выдавить из себя "советчину", начальник украинского Генерального штаба Муженко подписал соответствующий приказ о "декоммунизациии армии". Я так понимаю: ВСУ теперь ОФИЦИАЛЬНО вычеркнули себя из списка армий-победительниц во Второй мировой (за Великую Отечественную вообще молчу), отреклись от подвигов дедов и отцов, перестали быть армией, которая освобождала страну от фашистской нечисти... И теперь вместо "гвардейских" подразделениям "незалежной" будут торжественно присваивать наименования "Ваффен СС".

Кстати, музеи воинских частей ещё хранят воинские регалии – реликвии былой славы. Теперь их придётся уничтожить, исполняя приказ и инструкцию Муженко (или в спецхраны?).

Где сейчас хранятся регалии те, что не разворованы? Путь некоторых можно проследить. Например, боевое знамя 19-й ракетной дивизии с боевыми наградами – орденами Красного Знамени, Суворова и Кутузова II степени - в торжественной обстановке в 1999 году были переданы в 1-ю ракетную дивизию. После ликвидации 1-й ракетной дивизии это знамя (о драгоценных орденах ничего не известно) передано на хранение в 19-ю ракетную бригаду. Теперь «в рамках декоммунизации» оно оттуда исчезнет. Скажем и по поводу 72-й дивизии… Сайт и музей ещё хранят память: дивизия «является наследницей знаменитой 72-й гвардейской Красноградской Киевской, ордена «Красного Знамени» механизированной дивизии, имеет богатые героические традиции и героический боевой путь…» Героический путь в годы Великой Отечественной войны («Второй мировой», как теперь пишут): Сталинград, Белгород, Харьков, Красноград, форсирование Днепра, Кировоград, Румыния, Венгрия, Австрия, Чехословакия. Всё это теперь зачистят – оно «чуждо украинской традиции»! Зачистят и сведения о том, что «бойцы и командиры… с честью выполнили свой воинский долг, сломали хребет гитлеровскому фашизму». Предадут павших и «более 18 000 солдат и офицеров дивизии», награждённых орденами и медалями, 31 Героя Советского Союза, в том числе зачисленных в списки «навечно».

Гитлер порадовался бы своим украинским последователям.

Да что там предадут! Нынешние командиры уже предали и опозорили себя участием в карательной операции в Донбассе, используя армию против своего народа. За это, вообще-то, судят, лишают наград, срывают погоны! Генерал Муженко является фактическим руководителем операций украинской армии в Донбассе с 2014 года. Напомним, Следственный комитет Российской Федерации возбудил против Муженко несколько уголовных дел, в частности «по подозрению в применении запрещённых средств и методов ведения войны и геноциде» (часть 1 статьи 356, статья 357 Уголовного кодекса РФ).

Возбудился от присвоений почётных наименований воинским частям российской армии и главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, который должен был бы давно приструнить военщину. 4 июля он с горячностью утверждал: «Сколько бы они ни называли (воинские части городами Украины. – О.М.)… Украину еще никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, и Бахчисарайские, и Барнаульские полки, и Мурманские и так далее и тому подобное…»

Словом, военный прокурор насмешил не меньше, чем начальник Генштаба. Кто-то предложил поэтому сформировать из Муженко, Матиоса и им подобных «Винницкую сотню», по названию Винницкого УИН № 1 – Учреждения исполнения наказаний максимального уровня безопасности, где сроки до пожизненного.

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