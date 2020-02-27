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Как набрать миллион подписчиков в Инстаграм за сутки? Ловите лайфхак от Роналду
27 февраля 2020, 14:54 • 50 • В мире
Как набрать миллион подписчиков в Инстаграм за сутки? Оказалось, для этого достаточно трёх простых пунктов. Ловите лайфхак от Роналду-младшего.
Для начала понадобится приобрести телефон, затем зарегистрироваться в Инстаграм, и, самое главное, быть сыном популярного португальского футболиста Криштиану Роналду, пишет Telegram-канал LifeShot.
Старший сын нападающего "Ювентуса" всего за 24 часа пребывания в соцсети набрал более миллиона подписчиков. Мальчику всего девять лет, однако рекламодатели уже выстроились в очередь к нему.
Ранее аналитики Buzz Bingo составили рейтинг знаменитостей, которые больше всех заработали на рекламе в Инстаграм в 2019 году.
На первом месте оказался Криштиану Роналду, который в ушедшем году заработал 38,2 млрд рублей. Микроблог спортсмена насчитывает около 200 млн подписчиков.
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