Как на Украине «сало уронили»

Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает стрелять по своим братьям-славянам, а не жить в мирной и дружной стране.Об этом в авторской колонке пишет руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.В украинской колонии прошел очередной шабаш, вернее, – празднование так называемого дня «захисника» Украины. По сути, эта дата – чествование преступников и террористов, которые развязали войну в Донбассе, убили тысячи мирных граждан и разрушили инфраструктуру городов и районов народных республик.Так называемым «защитникам» покланялся в ноги верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Он, собственно, ничем не удивил: приехал на оккупированную Киевом территорию Донбасса, прилежно вёл себя с силовиками. А, чтобы не получить от «героев» пинка – вручил им государственные награды. Обозначился, дабы не нарваться на неприятности.А вот глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал сокращение украинской армии. Вот так «подарочек» в честь праздника для любителей человеческой крови. Интересно, куда подадутся уволенные вояки: пополнят ряды «слуг» народа или устроят на Украине вторую, более мощную волну 90-х? Я склоняюсь ко второму варианту. Ведь давно понятно, что представители ВФУ умеют в этой жизни только убивать и мародерствовать.Ну и какой же «праздник» в украинской колонии без националистов? Представители бандитской УПА собрались у офиса президента, скандируя свой фирменный лозунг «салоуронили». В принципе это классический сценарий «мирных» мероприятий правосеков. Удивляет, что они не подожгли шины на майдане и не организовали очередную революцию. Но самое прискорбное в шествии радикалов – это то, что они привели туда своих детей. Они приобщают молодое поколение страны к зверским традициям, которые сами унаследовали от карателей Шухевича и Бандеры.Потребовали головорезы и отставки Владимира Зеленского. Ну не нравится им шестой президент, что ж поделать? Значит – геть! Слово радикалов в «жовто-блакытной» – закон.Но Зе-президенту увидеть митинг националистов не посчастливилось. Он был озабочен написанием поста для своей страницы в социальной сети по итогам визита в оккупированный Киевом Донбасс. Почему-то пан Зеленский наделил себя полномочиями назвать наш многострадальный, но непокоренный край «крутим місцем». Если бы у шестого президента хватило смелости приехать в Донецкий аэропорт, поселок Октябрьский, Ясиноватую или Дебальцево и другие города и районы ДНР, которые изувечены снарядами, выпущенными «крутими хлопцями», он бы поосторожничал с выражениями.Облепливая представителей ВФУ благодарностями за многодневный режим перемирия, пан Зе не учел, что его «герои» по сей день, в условиях так называемого прекращения огня «приветствуют» жителей Республики миномётными подарками.Заливая в уши военных «соловьиные песни» о том, что они – пример для всего мира, Зеленский просто прячет свою шею, чтобы «хлопці та дівчата, які сьомий рік бездоганно виконують свій обов’язок», её не свернули.Хочется напомнить пану Зе, что обов’язок украинских граждан – жить и созидать в мирной и дружной стране, вместо того, чтобы стрелять по своим же братьям-славянам.