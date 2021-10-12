Как на Украине прячут офшоры Зеленского: Журналист раскрыл схему политтехнологов

Украинский журналист Молчанов раскрыл схему Киева по замалчиванию офшоров Зеленского. "Прозвучали офшоры, за ними мгновенно прогромыхала серия других скандалов - начиная с отставки Разумкова, заканчивая заявлением наших замечательных депутатов", - объяснил он.

Череда громких скандалов на Украине - это часть схемы по сокрытию компромата на президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал журналист Юрий Молчанов, комментируя офшоры украинского лидера.

Речь идёт об офшорных счетах Зеленского, о которых стало известно благодаря публикации "Досье Пандоры". Однако скандал потонул в целом шквале других скандальных историй.

Прозвучали офшоры, за ними мгновенно прогромыхала серия других скандалов - начиная с отставки Разумкова, заканчивая заявлением наших замечательных депутатов,

- отметил Юрий Молчанов в эфире украинского телеканала "112 Украина".

Он добавил, что украинские парламентарии вряд ли ставили перед собой цель сделать вбросы. Скорее их заявления использовали в своих целях умелые политтехнологи Зеленского, считает журналист.

Молчанов напомнил, что после публикации "Панамского досье", в котором также раскрывались офшоры известных политиков и чиновников, в мире последовала череда громких отставок. Потому что даже подозрение в уклонении от налогов на Западе - это повод для ухода с должности. Однако на Украине даже ничего отдалённо похожего нет.

Заявление об отставке никто писать не собирается. У нас, похоже, никто не собирается обращать на это внимание,

- цитирует Nation News слова украинского журналиста.