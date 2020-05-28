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Как на Украине принимают антинародные инициативы: Экс-депутат Рады описала схему
28 мая 2020, 08:55 • 43 • Политика
Людьми на Украине манипулируют, заявила бывший депутат Рады Оксана Калетник. Киев проводит антинародные инициативы под видом сохранения всего украинского, объясняет она.
Руководство Украины удерживает власть и самоутверждается при помощи манипуляций и притеснения этнических меньшинств в стране. Такое мнение высказала бывший депутат Верховной рады Оксана Калетник.
В качестве примера приводится план Киева разбить Болградский район Одесской области, где проживают этнические болгары, на пять независимых административных частей. Народное собрание Болгарии активно сопротивляется этому, однако власти Украины заявляют, что разделение якобы никак не повлияет на национальную самобытность региона.
Она добавляет, что всё думающее население Украины активно выжимается из страны, а ему на смену приходит новое поколение, которое всё чаще говорит на украинском языке.
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