Как на Украине формировали образ врага в лице России • 116 • Аналитика









Под руководством Запада с конца 80-х начала реализовываться целевая программа по формированию из населения Украины идеологического противника России и русской цивилизации. Потребовались годы на медленное разложение украинского общества сначала незаметными, а потом все более чувствительными инъекциями русофобии.



Эта программа отрыва населения Украины от русского древа должна была поэтапно решать задачи отрицания общих корней у населения Украины и России, обосновывать «многовековую борьбу» Украины за независимость от российского «колониального гнета», доказывать нецелесообразность интеграции с Россией, ведущей к «российской оккупации» и потере украинской государственности, и обосновывать принадлежность Украины только к западной цивилизации, являющейся «гарантом» ее процветания.



Общество эволюционно подводилось к признанию своей инаковости от русских и отрицания своих русских корней. Качественный скачок был сделан после государственного переворота 2014 года. Тогда все маски были сорваны и началась тотальная промывка мозгов украинскому населению. Под руководством американских кураторов была применена методика геббелесовской пропаганды Третьего рейха, в основе которой лежала многократно повторяющаяся ложь, которая при отсутствии альтернативных источников информации хорошо запоминается. При этом, чем наглее и бесцеремоннее будет ложь, тем более эффективнее она воздействует на сознание людей.



Тотальная зачистка информационного пространства

Для реализации этой программы необходимо было ограничить доступ к любым альтернативным источникам информации. Под предлогом прекращения российской «агрессивной пропаганды» были запрещены все российские телеканалы, затем заблокированы все популярные российские интернет-ресурсы и запрещено распространение российской печатной продукции. Специалистами СБУ был организован тотальный контроль сети Интернет, выявлялись все нелояльные власти люди и подвергались судебным преследованиям.



С целью дезинформации в Интернете распространялась лживая и компрометирующая Россию и русских информация. Подбирались и подтасовывались трагические факты и события из прошлого, создавались видеоролики антироссийского содержания и массово запускались в Интернет. Пользователи неизбежно натыкались на эти материалы и создавалась иллюзия, что к России и русским все относятся только негативно и ничего положительного о них сказать нельзя. Если проскальзывала какая-то положительная информация о России, то хозяевами ресурсов она немедленно зачищалась.



Официальными СМИ каждое событие на Украине переводилось в антироссийскую проблематику, обвинявшую Россию во всех бедах Украины и в агрессии. В такой системе группового конформизма обыватель стремился присоединиться к мнению «большинства» и любой, кто выступал против, подлежал обструкции. Такими методами формировался социальный заказ на противодействие «агрессору».



В отношении нелояльных власти людей применялись методы официального и неофициального террора. СБУ выявляла их, фабриковала уголовные дела и преследовала вплоть до тюремного заключения или выдавливания из страны. Кроме этого, «под крышей» спецслужб были сформированы и выпущены на улицы банды нацистских боевиков, которые по наводке кураторов расправлялись со всеми несогласными. Они безнаказанно могли разгонять митинги оппозиции, избивать и убивать неугодных и создавать невыносимые условия жизни их семьям.



Формирование образа врага из России

После того, как Крым отошел к России и началось вооруженное сопротивление на Донбассе, усиленно начала раскручиваться программа по созданию из России образ врага, который «обидел» Украину и «забрал» Крым с Донбассом. Главный упор сделали на «правильном» освещении войны на Донбассе. Сначала восставшее ополчение объявили сепаратистами, затем стали называть «российскими наемниками», которых за деньги наняла Россия для отторжения Донбасса, на завершающем этапе заявили, что Россия ввела свои войска на Донбасс и воюет с украинской армией. Так внутренний гражданский конфликт на Украине стал преподноситься как «война с Россией», требующий международного вмешательства.



По телевидению регулярно показывали каких-то шпионов и диверсантов, которых якобы завербовало ФСБ России и направило на Украину для совершения террористических актов и диверсий. Нагнеталась военная истерия и постоянно утверждалось, что чуть ли ни завтра начнется полномасштабная война с Россией. Присутствие российской армии на Донбассе обосновывали смехотворными доказательствами, то консервами российского производства, то фотографиями «бурятов». С целью нагнетания ненависти к России в Киеве и других городах начали регулярно выставлять на площадях напоказ гробы с убитыми военными и карателями на Донбассе, устраивать пышные похороны и все это транслировать по телевидению.



Декоммунизация и дерусификация Украины

Разрушение общего цивилизационного пространства продолжилось принятием закона о декоммунизации, по которому запрету и уничтожению подлежали все символы советского периода и лживо утверждалось, что советская власть целенаправленно организовывала «голодоморы» с целью уничтожения украинской нации. После декоммунизации наступила очередь дерусификации, освобождение от так называемого российского имперского прошлого. Уничтожалось все русское, разрушались символы великого единого государства, массово сносились памятники русской истории, переименовывались города, улицы, поселки и на мистификации и лжи создавалась новая украинская история.



Накал антироссийской истерии при Порошенко достиг просто немыслимых размеров. На всех телеканалах подавалась только негативная информация о России. Все политические, развлекательные, новостные и даже детские передачи были пропитаны пропагандой вражды к России. Со всех экранов лилась лютая ненависть ко всему русскому, советскому, рассказывалась ложь об агрессивности русского народа. В информационном пространстве невозможно было найти позитивного мнение о России, это рассматривалось как попытки оправдать врага. Глобальное противостояние возрождавшейся России и «наезд» Запада на нее преподносился как война всего мира с Россией, которая якобы стала изгоем и ее надо изолировать. На таких лживых и примитивных посылах была построена целая система оболванивания населения.





Если при отсутствии альтернативных источников получать информацию только от украинских СМИ, то восприятие происходящих в стране процессов настолько искажается, что человек готов поверить любому внушаемому ему бреду.



Зеленский продолжил нагнетание русофобии

Со сменой власти на Украине накал русофобской истерии несколько ослаб, но она приняла другие более изощренные формы. Нежелание жителей Крыма и Донбасса быть в составе Украины и их выход из под контроля Киева Зеленский начал преподносить как присвоение Россией детей Украины, которых насильно забрали, дали им другие имена и не хотят возвращать законным родителям. Этим самым Россию пытаются представить некоторым кровожадным монстром, готовым и способным растерзать беззащитную Украину и лишить ее государственности. Формы пропаганды изменились, но суть сохранилась. Согласно украинской версии у России только агрессивные планы по отношению к Украине, в связи с этим надо искать от русских защиту на Западе, который гарантирует безопасность и существование «мирного» украинского государства. Грозный оппонент «Хибин» выдвигает новые требования к бортовым РЛС российских истребителей



Проводимая и насаждаемая украинской властью политика оболванивания населения, разжигание ненависти и паранойи, военного психоза и стравливания людей между собой не могла не сказаться на настроениях в обществе. Противостоять хорошо организованной государственной пропаганде и террору оказалось некому. В итоге на Украине сформировалось дезориентированное и запуганное общество, которое в условиях гражданской войны и реальных смертей при жесточайшем терроре и цензуре властей начало менять свое самосознание и идти на поводу у своих поработителей. Русофобская многолетняя пропаганда, направленная на разрушение национального самосознания, разрушение цивилизационного кода и создание образа врага из России сделала свое дело и достигла определенных успехов.



Результаты русофобской политики

Практически вся элита, бизнес и далекая от политики часть населения приняли навязываемые ценности и после пяти лет тотальной промывки мозгов украинское общество стало другим. Противников России на Украине за эти годы стало больше, и беспристрастная социология подтверждает укоренившуюся на Украине русофобию среди значительной части населения, в том числе и этнических русских граждан Украины.



Так, согласно данным исследования центра «Социальный мониторинг», к России отрицательно относиться 59,4% населения (плохо относится 31,4% и очень плохо 28%). Вступление в ЕС поддерживает 57% граждан, а евразийский союз только 19,3%. За вступление в НАТО – 48,9%, а за внеблоковый статус – 23,2%. За развитие культурных и экономических связей с Россией всего лишь 12,3%. Введение преобладающих квот на украинский язык в СМИ одобряет 67,5%, а за равенство украинского и русского языков выступает лишь 23,9%. При этом население с такими взглядами сосредоточено в основном на западе Украины, но адепты такой тенденции есть и на Юго-Востоке и их число постепенно увеличивается. Это объясняется и тем, что Россия, поддержав Донбасс, не приняла окончательного решения по его статусу и он оказался в подвешенном состоянии.



Эти красноречивые цифры говорят о многом, русофобская пропаганда сделала свое дело. У значительной части населения разрушен цивилизационный код, эта часть приняла ложные ценности и изменила отношение к своей истории и стремится забыть свои русские корни. Они сделали свой цивилизационный выбор в пользу евроинтеграции, которую считают более выгодной с точки зрения материальных благ. Русские скрепы на Украине оказались не настолько крепки, чтобы удержать ее в рамках русской цивилизации и она медленно и уверенно дрейфует в сторону Запада.



Элиты, отстаивающей принципы русской цивилизации, на Украине нет, есть только конъюнктурщики, типа партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», спекулирующей на этих лозунгах и паразитирующей на экономических связях с Россией ради своих шкурных интересов. С действующей украинской элитой удержать Украину в рамках русской цивилизации с каждым годом будет все сложнее, с такими темпами как она сегодня уходит от России в недалеком будущем она может быть потеряна навсегда. Взаимоотношения России с Украиной, одной из трех славянских республик, связанных общей историей и общей судьбой, с каждым годом все более обостряется, и Украина все дальше в цивилизационном плане уходит от России. Все меньше становится скреп, которые веками объединяли эти народы, они осознанно и целенаправленно уничтожаются для провоцирования розни и вражды между государствами и народами.Под руководством Запада с конца 80-х начала реализовываться целевая программа по формированию из населения Украины идеологического противника России и русской цивилизации. Потребовались годы на медленное разложение украинского общества сначала незаметными, а потом все более чувствительными инъекциями русофобии.Эта программа отрыва населения Украины от русского древа должна была поэтапно решать задачи отрицания общих корней у населения Украины и России, обосновывать «многовековую борьбу» Украины за независимость от российского «колониального гнета», доказывать нецелесообразность интеграции с Россией, ведущей к «российской оккупации» и потере украинской государственности, и обосновывать принадлежность Украины только к западной цивилизации, являющейся «гарантом» ее процветания.Общество эволюционно подводилось к признанию своей инаковости от русских и отрицания своих русских корней. Качественный скачок был сделан после государственного переворота 2014 года. Тогда все маски были сорваны и началась тотальная промывка мозгов украинскому населению. Под руководством американских кураторов была применена методика геббелесовской пропаганды Третьего рейха, в основе которой лежала многократно повторяющаяся ложь, которая при отсутствии альтернативных источников информации хорошо запоминается. При этом, чем наглее и бесцеремоннее будет ложь, тем более эффективнее она воздействует на сознание людей.Для реализации этой программы необходимо было ограничить доступ к любым альтернативным источникам информации. Под предлогом прекращения российской «агрессивной пропаганды» были запрещены все российские телеканалы, затем заблокированы все популярные российские интернет-ресурсы и запрещено распространение российской печатной продукции. Специалистами СБУ был организован тотальный контроль сети Интернет, выявлялись все нелояльные власти люди и подвергались судебным преследованиям.С целью дезинформации в Интернете распространялась лживая и компрометирующая Россию и русских информация. Подбирались и подтасовывались трагические факты и события из прошлого, создавались видеоролики антироссийского содержания и массово запускались в Интернет. Пользователи неизбежно натыкались на эти материалы и создавалась иллюзия, что к России и русским все относятся только негативно и ничего положительного о них сказать нельзя. Если проскальзывала какая-то положительная информация о России, то хозяевами ресурсов она немедленно зачищалась.Официальными СМИ каждое событие на Украине переводилось в антироссийскую проблематику, обвинявшую Россию во всех бедах Украины и в агрессии. В такой системе группового конформизма обыватель стремился присоединиться к мнению «большинства» и любой, кто выступал против, подлежал обструкции. Такими методами формировался социальный заказ на противодействие «агрессору».В отношении нелояльных власти людей применялись методы официального и неофициального террора. СБУ выявляла их, фабриковала уголовные дела и преследовала вплоть до тюремного заключения или выдавливания из страны. Кроме этого, «под крышей» спецслужб были сформированы и выпущены на улицы банды нацистских боевиков, которые по наводке кураторов расправлялись со всеми несогласными. Они безнаказанно могли разгонять митинги оппозиции, избивать и убивать неугодных и создавать невыносимые условия жизни их семьям.После того, как Крым отошел к России и началось вооруженное сопротивление на Донбассе, усиленно начала раскручиваться программа по созданию из России образ врага, который «обидел» Украину и «забрал» Крым с Донбассом. Главный упор сделали на «правильном» освещении войны на Донбассе. Сначала восставшее ополчение объявили сепаратистами, затем стали называть «российскими наемниками», которых за деньги наняла Россия для отторжения Донбасса, на завершающем этапе заявили, что Россия ввела свои войска на Донбасс и воюет с украинской армией. Так внутренний гражданский конфликт на Украине стал преподноситься как «война с Россией», требующий международного вмешательства.По телевидению регулярно показывали каких-то шпионов и диверсантов, которых якобы завербовало ФСБ России и направило на Украину для совершения террористических актов и диверсий. Нагнеталась военная истерия и постоянно утверждалось, что чуть ли ни завтра начнется полномасштабная война с Россией. Присутствие российской армии на Донбассе обосновывали смехотворными доказательствами, то консервами российского производства, то фотографиями «бурятов». С целью нагнетания ненависти к России в Киеве и других городах начали регулярно выставлять на площадях напоказ гробы с убитыми военными и карателями на Донбассе, устраивать пышные похороны и все это транслировать по телевидению.Разрушение общего цивилизационного пространства продолжилось принятием закона о декоммунизации, по которому запрету и уничтожению подлежали все символы советского периода и лживо утверждалось, что советская власть целенаправленно организовывала «голодоморы» с целью уничтожения украинской нации. После декоммунизации наступила очередь дерусификации, освобождение от так называемого российского имперского прошлого. Уничтожалось все русское, разрушались символы великого единого государства, массово сносились памятники русской истории, переименовывались города, улицы, поселки и на мистификации и лжи создавалась новая украинская история.Накал антироссийской истерии при Порошенко достиг просто немыслимых размеров. На всех телеканалах подавалась только негативная информация о России. Все политические, развлекательные, новостные и даже детские передачи были пропитаны пропагандой вражды к России. Со всех экранов лилась лютая ненависть ко всему русскому, советскому, рассказывалась ложь об агрессивности русского народа. В информационном пространстве невозможно было найти позитивного мнение о России, это рассматривалось как попытки оправдать врага. Глобальное противостояние возрождавшейся России и «наезд» Запада на нее преподносился как война всего мира с Россией, которая якобы стала изгоем и ее надо изолировать. На таких лживых и примитивных посылах была построена целая система оболванивания населения.Если при отсутствии альтернативных источников получать информацию только от украинских СМИ, то восприятие происходящих в стране процессов настолько искажается, что человек готов поверить любому внушаемому ему бреду.Со сменой власти на Украине накал русофобской истерии несколько ослаб, но она приняла другие более изощренные формы. Нежелание жителей Крыма и Донбасса быть в составе Украины и их выход из под контроля Киева Зеленский начал преподносить как присвоение Россией детей Украины, которых насильно забрали, дали им другие имена и не хотят возвращать законным родителям. Этим самым Россию пытаются представить некоторым кровожадным монстром, готовым и способным растерзать беззащитную Украину и лишить ее государственности. Формы пропаганды изменились, но суть сохранилась. Согласно украинской версии у России только агрессивные планы по отношению к Украине, в связи с этим надо искать от русских защиту на Западе, который гарантирует безопасность и существование «мирного» украинского государства.Проводимая и насаждаемая украинской властью политика оболванивания населения, разжигание ненависти и паранойи, военного психоза и стравливания людей между собой не могла не сказаться на настроениях в обществе. Противостоять хорошо организованной государственной пропаганде и террору оказалось некому. В итоге на Украине сформировалось дезориентированное и запуганное общество, которое в условиях гражданской войны и реальных смертей при жесточайшем терроре и цензуре властей начало менять свое самосознание и идти на поводу у своих поработителей. Русофобская многолетняя пропаганда, направленная на разрушение национального самосознания, разрушение цивилизационного кода и создание образа врага из России сделала свое дело и достигла определенных успехов.Практически вся элита, бизнес и далекая от политики часть населения приняли навязываемые ценности и после пяти лет тотальной промывки мозгов украинское общество стало другим. Противников России на Украине за эти годы стало больше, и беспристрастная социология подтверждает укоренившуюся на Украине русофобию среди значительной части населения, в том числе и этнических русских граждан Украины.Так, согласно данным исследования центра «Социальный мониторинг», к России отрицательно относиться 59,4% населения (плохо относится 31,4% и очень плохо 28%). Вступление в ЕС поддерживает 57% граждан, а евразийский союз только 19,3%. За вступление в НАТО – 48,9%, а за внеблоковый статус – 23,2%. За развитие культурных и экономических связей с Россией всего лишь 12,3%. Введение преобладающих квот на украинский язык в СМИ одобряет 67,5%, а за равенство украинского и русского языков выступает лишь 23,9%. При этом население с такими взглядами сосредоточено в основном на западе Украины, но адепты такой тенденции есть и на Юго-Востоке и их число постепенно увеличивается. Это объясняется и тем, что Россия, поддержав Донбасс, не приняла окончательного решения по его статусу и он оказался в подвешенном состоянии.Эти красноречивые цифры говорят о многом, русофобская пропаганда сделала свое дело. У значительной части населения разрушен цивилизационный код, эта часть приняла ложные ценности и изменила отношение к своей истории и стремится забыть свои русские корни. Они сделали свой цивилизационный выбор в пользу евроинтеграции, которую считают более выгодной с точки зрения материальных благ. Русские скрепы на Украине оказались не настолько крепки, чтобы удержать ее в рамках русской цивилизации и она медленно и уверенно дрейфует в сторону Запада.Элиты, отстаивающей принципы русской цивилизации, на Украине нет, есть только конъюнктурщики, типа партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», спекулирующей на этих лозунгах и паразитирующей на экономических связях с Россией ради своих шкурных интересов. С действующей украинской элитой удержать Украину в рамках русской цивилизации с каждым годом будет все сложнее, с такими темпами как она сегодня уходит от России в недалеком будущем она может быть потеряна навсегда. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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